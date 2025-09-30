ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ODI સિરીઝ પહેલા ભારતને મોટો ઝટકો, આ મેચ વિનર ખેલાડી ઈજાને કારણે બહાર
ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ODI સિરીઝ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયાને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ટીમના સ્ટાર ખેલાડીને એશિયા કપ 2025ના સુપર 4 રાઉન્ડ દરમિયાન ઈજા થઈ હતી. આ ઈજાને કારણે તે હવે લાંબા સમય સુધી ટીમથી બહાર રહેશે.
Hardik Pandya Injury : ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના મુખ્ય ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યા ઈજાને કારણે લાંબા સમય સુધી રમતથી બહાર રહી શકે છે. મીડિયા અહેવાલ અનુસાર તેને ડાબા ક્વાડ્રિસેપ્સ (જાંઘના સ્નાયુ)માં ઈજા થઈ છે, જેના કારણે તેને ચાર અઠવાડિયાનો આરામ કરવો પડશે. જેના કારણે તે ઓસ્ટ્રેલિયાના આગામી પ્રવાસમાંથી લગભગ બહાર થઈ ગયો છે. ભારત 19 ઓક્ટોબરથી પર્થમાં શરૂ થનારા પ્રવાસમાં ત્રણ ODI અને પાંચ T20 રમશે.
ઈજાની અસર અને રિકવરી
હાર્દિકને શ્રીલંકા સામેની એશિયા કપ સુપર 4 મેચ દરમિયાન આ ઈજા થઈ હતી, જ્યાં તે દુખાવો અનુભવ્યા બાદ મેદાન છોડીને બહાર ગયો હતો. આ ઈજાએ તેને એશિયા કપ 2025ની ફાઇનલમાં પણ રમવાથી રોક્યો હતો. પૂર્વ ભારતીય કોચ રવિ શાસ્ત્રીએ કોમેન્ટ્રી દરમિયાન ઈજાની પુષ્ટિ કરી હતી.
જો હાર્દિક અપેક્ષા કરતાં ઝડપથી સ્વસ્થ નહીં થાય, તો તે ચોક્કસપણે ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ODI સિરીઝમાં રમી શકશે નહીં. T20 સિરીઝ માટે તેની ઉપલબ્ધતા મેડિકલ રિપોર્ટ પર નિર્ભર રહેશે. BCCI મેડિકલ ટીમ ટૂંક સમયમાં ટીમ મેનેજમેન્ટને તેનો રિપોર્ટ સુપરત કરશે, ત્યારબાદ તેના રમવા પર નિર્ણય લેવામાં આવશે.
વર્લ્ડ કપની તૈયારીઓ પર સવાલ
T20 વર્લ્ડ કપની તૈયારીઓ માટે ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ મહત્વપૂર્ણ છે અને હાર્દિકની ગેરહાજરી ટીમના સંતુલનને અસર કરશે. એશિયા કપમાં તેનું પ્રદર્શન મિશ્ર રહ્યું, તેણે ચાર વિકેટ લીધી અને છ મેચમાં 48 રન બનાવ્યા. આવતા વર્ષે T20 વર્લ્ડ કપ ભારતમાં રમાવાનો છે, જ્યાં હાર્દિક ટીમ ઈન્ડિયા માટે મુખ્ય ખેલાડી રહેશે.
ટીમ ઈન્ડિયા ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ માટે તૈયારી કરી રહી છે
ટીમ ઈન્ડિયા ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ માટે તૈયારી કરી રહી છે. રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી જેવા સિનિયર ખેલાડીઓ ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ODI શ્રેણી માટે પાછા ફરે તેવી આશા છે. આ દરમિયાન તિલક વર્માએ એશિયા કપ ફાઇનલમાં શાનદાર અણનમ 69 રન બનાવીને ભારતના નવમા એશિયા કપ વિજયમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની T20 સિરીઝમાં તિલક વર્માની ભૂમિકા મહત્વપૂર્ણ રહેશે.
