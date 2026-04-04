હાર્દિક પંડ્યા MIમાંથી બહાર, સૂર્યકુમાર યાદવને બનાવાયો અચાનક કેપ્ટન, જાણો શું છે કારણ

ગુજરાતી ન્યૂઝSportsહાર્દિક પંડ્યા MIમાંથી બહાર, સૂર્યકુમાર યાદવને બનાવાયો અચાનક કેપ્ટન, જાણો શું છે કારણ

Suryakumar Yadav Mumbai Indians Captain : સૂર્યકુમાર યાદવને અચાનક મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનો કેપ્ટન નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો છે. હાર્દિક પંડ્યા MI ટીમમાંથી બહાર છે. સૂર્યા કેપ્ટન બનતા જ સૂર્યકુમારે ટીમમાં ત્રણ ફેરફાર કર્યા છે. ત્યારે હાર્દિક પંડ્યા કેમ બહાર થયો છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 04, 2026, 05:02 PM IST
  • મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ ટીમમાં મોટો ફેરફાર
  • સૂર્યા બન્યો મુંબઈ ઇન્ડિયન્સનો કેપ્ટન
  • હાર્દિક પંડ્યા આજની મેચમાંથી બહાર 

Suryakumar Yadav Mumbai Indians Captain : IPL 2026ની 8મી મેચ દિલ્હી કેપિટલ્સ અને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ વચ્ચે અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં રમાઈ રહી છે. આ મેચ પહેલા મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ ટીમમાં મોટો ફેરફાર થયો છે. સૂર્યકુમાર યાદવને અચાનક ટીમનો કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો છે. હાર્દિક પંડ્યા આ મેચમાં રમી રહ્યો નથી. આ જોઈને બધા ચોંકી ગયા છે. ત્યારે આ પાછળનું કારણ શું છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું. થઈ ગયા. 

હાર્દિક પંડ્યા કેમ થયો બહાર ?

સૂર્યકુમાર યાદવને ફક્ત આજની મેચ માટે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સનું કેપ્ટનશિપ સોંપવામાં આવી છે, કારણ કે નિયમિત કેપ્ટન હાર્દિક પંડ્યા બીમારીને કારણે દિલ્હી કેપિટલ્સ સામેની મેચમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. પરિણામે હાર્દિક આ મેચ માટે ઉપલબ્ધ ન હોવાથી MIનું નેતૃત્વ કરવાની જવાબદારી સૂર્યકુમારને સોંપવામાં આવી છે.

ટોસ પછી સૂર્યકુમાર યાદવે શું કહ્યું ?

દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે ટોસ પછી બોલતા સૂર્યકુમાર યાદવે કહ્યું કે, હાર્દિક પંડ્યાની તબિયત સારી નથી. તે સ્વસ્થ નથી અને તેથી તે આજની મેચમાં રમી રહ્યો નથી. તેથી આજે હું તેના સ્થાને કેપ્ટનશીપ કરી રહ્યો છું. KKR સામેની જીત અંગે બોલતા સૂર્યાએ કહ્યું કે જ્યારે તમે 13 કે 14 વર્ષ પછી તમારી પહેલી મેચ જીતો છો, ત્યારે તે ટીમમાં ઘણી સકારાત્મકતા પેદા કરે છે, અમે ચોક્કસપણે ખૂબ ખુશ છીએ, જોકે આ મેદાન વાનખેડેથી તદ્દન અલગ છે.

મુંબઈએ 3 ફેરફારો કર્યા

સૂર્યકુમારે મુંબઈ ટીમમાં ત્રણ ફેરફારો કર્યા છે. ઓલરાઉન્ડર કોર્બિન બોશે ટ્રેન્ટ બોલ્ટની જગ્યાએ પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. દીપક ચહરને હાર્દિક પંડ્યાની જગ્યાએ તક આપવામાં આવી છે. વધુમાં મિશેલ સેન્ટનર અલ્લાહ ગઝનફરની જગ્યાએ ટીમમાં જોડાયો છે. મુંબઈ છેલ્લી મેચમાં જીત બાદ આ ત્રણ ફેરફારો સાથે દિલ્હી સામે મેદાનમાં ઉતરી છે.

મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની પ્લેઈંગ ઈલેવન

રોહિત શર્મા, રિયાન રિકલ્ટન (વિકેટકીપર), તિલક વર્મા, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), નમન ધીર, શેરફેન રધરફર્ડ, મિશેલ સેન્ટનર, કોર્બીન બોશ, શાર્દુલ ઠાકુર, દીપક ચહર અને જસપ્રિત બુમરાહ.

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

