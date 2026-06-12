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વારંવારની ઈજાથી ટીમ ઈન્ડિયા પરેશાન! શું હાર્દિક પંડ્યાનું કપાશે પત્તું? 2027 વર્લ્ડ કપ પહેલા દિગ્ગજનું ચોંકાવનારું નિવેદન

Hardik Pandya Replacement ODI Team: ભારતના એક પૂર્વ ક્રિકેટરે ટીમ મેનેજમેન્ટને સલાહ આપી છે કે, 2027 વર્લ્ડ કપ માટે ટીમ પાસે હાર્દિકનું રિપ્લેસમેન્ટ પહેલેથી જ તૈયાર હોવો જોઈએ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 12, 2026, 03:15 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 03:15 PM IST
વારંવારની ઈજાથી ટીમ ઈન્ડિયા પરેશાન! શું હાર્દિક પંડ્યાનું કપાશે પત્તું? 2027 વર્લ્ડ કપ પહેલા દિગ્ગજનું ચોંકાવનારું નિવેદન

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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