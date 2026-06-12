/વારંવારની ઈજાથી ટીમ ઈન્ડિયા પરેશાન! શું હાર્દિક પંડ્યાનું કપાશે પત્તું? 2027 વર્લ્ડ કપ પહેલા દિગ્ગજનું ચોંકાવનારું નિવેદન

Hardik Pandya Replacement ODI Team: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ 2027 વનડે વર્લ્ડ કપની તૈયારીઓમાં લાગી ગઈ છે. વર્ષ 2027ના છેલ્લા 6 મહિનામાં ટીમ ઈન્ડિયાએ પાંચ વનડે સિરીઝ રમવાની છે. આ બધા પહેલા ભારતીય ટીમ સામે અફઘાનિસ્તાનનો પડકાર છે, જેમની ત્રણ વનડે મેચોની સિરીઝ 13 જૂનથી શરૂ થઈ રહી છે. આ પહેલા પૂર્વ ક્રિકેટર સુરેશ રૈનાએ એક એવું નિવેદન આપ્યું છે, જેનાથી હાર્દિક પંડ્યાને પરમેનન્ટ બહાર કરવાની અટકળોએ જોર પકડ્યું છે.
હાર્દિક પંડ્યા ઈજાના કારણે અફઘાનિસ્તાન સામેની વનડે સિરીઝમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. આ ઈજા તેને IPL 2026 દરમિયાન થઈ હતી. સુરેશ રૈનાનું માનવું છે કે, હાર્દિકનું વારંવાર ઈજાગ્રસ્ત થવું એ સારા સંકેત નથી અને કેપ્ટન શુભમન ગિલ પાસે નીતિશ કુમાર રેડ્ડીને તક આપીને તેમને હાર્દિકના વિકલ્પ તરીકે તૈયાર કરવાની આ એક સારી તક હશે.
હાર્દિક પંડ્યા બહાર!
જીયોસ્ટારના એક શો પર ચર્ચા કરતી વખતે સુરેશ રૈનાએ કહ્યું કે, "હાર્દિક પંડ્યા ઘણી વખત ઈજાગ્રસ્ત થતો રહ્યો છે, જે ચિંતાનો વિષય છે. જ્યારે આગામી વનડે વર્લ્ડ કપ આવે, તે સમયે ટીમ ઈન્ડિયા પાસે તેનું એવું બેકઅપ હોવું જોઈએ જેના પર ભરોસો મૂકી શકાય."
છેલ્લા કેટલાક સમયથી નીતિશ કુમાર રેડ્ડી ટીમ ઈન્ડિયાનો નિયમિત હિસ્સો રહ્યા છે. સુરેશ રૈનાનું માનવું છે કે, રેડ્ડીને હાર્દિકના વિકલ્પ તરીકે તૈયાર કરવા જોઈએ.
રૈનાએ વધુમાં કહ્યું કે, નીતિશની બેટિંગમાં સુધારો થયો છે. IPLમાં તેણે સારી પેસ અને નિયંત્રણ સાથે બોલિંગ કરી અને પોતાને ફિટ રાખવામાં પણ સફળ રહ્યો છે. ટીમ મેનેજમેન્ટે તેના વર્કલોડ પર ખાસ ધ્યાન આપવું પડશે અને તેને નિયમિતપણે તકો આપવી પડશે.
હાર્દિક ઘણા સમયથી નથી રમી રહ્યો વનડે મેચ
હાર્દિક પંડ્યાએ છેલ્લે માર્ચ 2025માં વનડે મેચ રમી હતી. ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2025 પછી તેણે ટીમ ઈન્ડિયા માટે કોઈ વનડે મેચ રમી નથી. અત્યાર સુધીની પોતાની 94 મેચોની વનડે કરિયરમાં હાર્દિકે 1904 રન બનાવવાની સાથે 91 વિકેટ પણ લીધી છે.