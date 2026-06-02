/હાર્દિક પંડ્યા ક્યારે થશે ફિટ ? રોહિત શર્માને પણ CoE તરફથી તેડું, બંનેની ફિટનેસ અંગે મોટું અપડેટ

IND vs AFG : ભારતીય ટીમનો સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યા IPL દરમિયાન ઇજાઓથી ઝઝૂમી રહ્યો હતો. રોહિત શર્મા પણ ઈજાને કારણે કેટલીક મેચોમાંથી બહાર હતો. હવે આ બંને દિગ્ગજ ખેલાડીઓને અફઘાનિસ્તાન સામેની ODI શ્રેણી પહેલા સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ (CoE)માંથી તેડું આવ્યું છે, જ્યાં તેમને મેદાનમાં ઉતરતા પહેલા તેમની ફિટનેસ સાબિત કરવી પડશે. હાર્દિક પંડ્યા અંગે હવે એક નવી અપડેટ સામે આવી છે. ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની ODI શ્રેણી 13 જૂનથી શરૂ થવાની છે.
હાર્દિક પંડ્યા CoE ખાતે અઠવાડિયાથી વધુ સમય વિતાવશે
ભારતનો ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યા 2 જૂને બેંગલુરુમાં BCCIના સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ (CoE) ખાતે પહોંચવાનો હતો. 11 જૂને અફઘાનિસ્તાન શ્રેણી માટે ભારતની ODI ટીમમાં જોડાતા પહેલા પંડ્યા સેન્ટરમાં એક અઠવાડિયાથી વધુ સમય વિતાવે તેવી શક્યતા છે. પંડ્યા છેલ્લે માર્ચ 2025માં ન્યુઝીલેન્ડ સામે ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી ફાઇનલ દરમિયાન આ ફોર્મેટમાં રમ્યો હતો.
હાર્દિક ફિટનેસ ડ્રીલ્સમાંથી પસાર થશે
અત્યાર સુધી અનુભવી રોહિત શર્મા અંગે કોઈ અપડેટ નથી. જો કે, હાર્દિક ફિટનેસ ટેસ્ટમાંથી પસાર થાય તેવી શક્યતા છે. આ ટેસ્ટ પાસ કર્યા પછી જ તેને ODI શ્રેણી માટે ફિટનેસ ક્લિયરન્સ મળશે. હાર્દિકને ODI ટીમમાં પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ BCCIએ તેની ફિટનેસ અંગે વાંધો વ્યક્ત કર્યો હતો.
મીડિયા અહેવાલ મુજબ, BCCIની મેડિકલ ટીમે રોહિત શર્મા અને પંડ્યા બંનેને CoEને રિપોર્ટ કરવા સૂચના આપી હતી. જોકે, હાલમાં રોહિત શર્મા અંગે કોઈ સ્પષ્ટ માહિતી મળી નથી. પંડ્યા આગામી અઠવાડિયામાં ફિટનેસ ડ્રીલ્સ અને મેચ સિમ્યુલેશનમાંથી પસાર થાય તેવી શક્યતા છે.
ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે એકમાત્ર ટેસ્ટ
ODI શ્રેણી પહેલા ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે એકમાત્ર ટેસ્ટ રમાશે. મુલ્લાનપુરમાં યોજાનારી અફઘાનિસ્તાન સામેની એકમાત્ર ટેસ્ટ પહેલા ટીમ તેનું પ્રથમ પ્રેક્ટિસ સેશન યોજશે. ટેસ્ટ મેચની તૈયારીઓમાં ટીમને મદદ કરવા માટે ગુર્જપનીત સિંહ, આકિબ નબી, પ્રિન્સ યાદવ, સરંશ જૈન, ઝીશાન અંસારી અને શિવાંગ કુમાર સહિત નવા ચહેરાઓ નેટ બોલર તરીકે ભારતીય ટીમમાં જોડાયા છે.
બંને ફોર્મેટ માટે ભારતની ટીમ
ભારતની ટેસ્ટ ટીમ: શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), યશસ્વી જયસ્વાલ, કેએલ રાહુલ (વાઈસ-કેપ્ટન), સાઈ સુદર્શન, રિષભ પંત (વિકેટકીપર), દેવદત્ત પડિકલ, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, વોશિંગ્ટન સુંદર, કુલદીપ યાદવ, મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, માનવ સુથાર, ગુરનૂર બ્રાર, હર્ષ દુબે, ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર).
ભારતની વનડે ટીમ: શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રોહિત શર્મા*, વિરાટ કોહલી, શ્રેયસ અય્યર (વાઈસ-કેપ્ટન), કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર), હાર્દિક પંડ્યા*, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, વોશિંગ્ટન સુંદર, કુલદીપ યાદવ, અર્શદીપ સિંહ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, પ્રિન્સ યાદવ, ગુરનૂર બ્રાર, હર્ષ દુબે.