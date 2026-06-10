/વિરાટ કોહલી બાદ વધુ એક સ્ટાર ક્રિકેટર બહાર, અફઘાનિસ્તાન સામેની ODI સિરીઝમાં નહીં રમે

India vs Afghanistan ODI Hardik Pandya: 13 જૂનથી શરૂ થનારી અફઘાનિસ્તાન સામેની ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી પહેલા ટીમ ઈન્ડિયાને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યા ઈજાને કારણે આખી શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો છે.
BCCI તરફથી મળેલા મેડિકલ અપડેટ મુજબ, હાર્દિકને લો-ગ્રેડ ક્વાડ્રિસેપ્સ સ્ટ્રેનની સમસ્યા છે. મેડિકલ સ્ટાફે જણાવ્યું છે કે, રિકવરીમાં આશરે ત્રણ અઠવાડિયાનો સમય લાગી શકે છે. પરિણામે તે અફઘાનિસ્તાન સામેની ત્રણ મેચોની ODI શ્રેણીમાં રમી શકશે નહીં.
હાર્દિક પંડ્યાને શું થયું ?
IPLમાં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ તરફથી રમતી વખતે પીઠની ઈજામાંથી સ્વસ્થ થયા બાદ હાર્દિક પંડ્યાએ તાજેતરમાં ફિટનેસ ક્લિયરન્સ મેળવવા માટે બેંગલુરુમાં BCCIના સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ (CoE)ની મુલાકાત લીધી હતી. જોકે, ફિટનેસ તપાસ દરમિયાન, લો-ગ્રેડ ક્વાડ્રિસેપ્સ સ્ટ્રેન મળી આવ્યું હતું, જેના કારણે તેને અફઘાનિસ્તાન સામેની આગામી ODI શ્રેણીમાંથી બહાર કકવામાં આવ્યો હતો.
મેડિકલ ટીમ હવે તેની રિકવરી પર નજર રાખશે અને તેના મેદાનમાં પાછા ફરવામાં લગભગ ત્રણ અઠવાડિયા લાગવાની ધારણા છે. એવું અનુમાન છે કે CoE ખાતે મૂલ્યાંકન દરમિયાન 10 ઓવરનો સંપૂર્ણ ક્વોટા બોલિંગ કરતી વખતે આ નવી ઈજા થઈ છે.
ભારતીય ટીમના સંતુલન પર મોટો ફટકો
હાર્દિકની ગેરહાજરી ભારતીય ટીમના સંતુલન માટે એક મોટો ફટકો માનવામાં આવે છે. તે માત્ર મિડલ ઓર્ડરમાં વિસ્ફોટક બેટિંગ જ નહીં પરંતુ નવા બોલ સાથે અને મિડલ ઓવરો દરમિયાન ઉપયોગી ફાસ્ટ-બોલિંગ વિકલ્પ પણ આપે છે. તેની ગેરહાજરીમાં ટીમ મેનેજમેન્ટને ઓલરાઉન્ડર વિભાગમાં નવા સંયોજન પર વિચાર કરવો પડી શકે છે.
ભારતીય ટીમ શુભમન ગિલના નેતૃત્વમાં અફઘાનિસ્તાન સામે ODI શ્રેણી રમશે. ટીમમાં રોહિત શર્મા, યશસ્વી જયસ્વાલ, શ્રેયસ ઐયર, કેએલ રાહુલ અને ઇશાન કિશન જેવા બેટ્સમેનોનો સમાવેશ થાય છે. ઓલરાઉન્ડર વિભાગમાં નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, વોશિંગ્ટન સુંદર અને હર્ષ દુબેને વધારાની જવાબદારી નિભાવવી પડી શકે છે.
ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની પ્રથમ ODI 13 જૂને ધર્મશાળામાં રમાશે. ત્યારબાદ 17 જૂને લખનૌમાં બીજી મેચ અને 20 જૂને ચેન્નાઈમાં ત્રીજી અને અંતિમ ODI રમાશે.
IPLની આ સિઝન દરમિયાન હાર્દિક પંડ્યાને ફિટનેસ સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. તે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ માટે કેટલીક મેચો રમી શક્યો ન હતો, જોકે તે 24 મેના રોજ રાજસ્થાન રોયલ્સ સામેની ટીમની અંતિમ મેચમાં પાછો ફર્યો હતો.