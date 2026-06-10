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વિરાટ કોહલી બાદ વધુ એક સ્ટાર ક્રિકેટર બહાર, અફઘાનિસ્તાન સામેની ODI સિરીઝમાં નહીં રમે

IND vs AFG 1st ODI : 13 જૂનથી શરૂ થનારી અફઘાનિસ્તાન સામેની ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણી પહેલા ભારતીય ટીમ માટે નિરાશાજનક સમાચાર સામે આવ્યા છે. વિરાટ કોહલી બાદ વધુ એક સ્ટાર ક્રિકેટર ટીમમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 10, 2026, 12:18 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 12:31 PM IST
વિરાટ કોહલી બાદ વધુ એક સ્ટાર ક્રિકેટર બહાર, અફઘાનિસ્તાન સામેની ODI સિરીઝમાં નહીં રમે

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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