'થોડી તો માણસાઈ રાખો...' પાપારાઝી પર કેમ ગુસ્સે થયો હાર્દિક પંડ્યા ?

હાર્દિક પંડ્યાએ સોશિયલ મીડિયા પર પાપારાઝીના વર્તન પ્રત્યે નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી. એક પોસ્ટમાં પંડ્યાએ તેની ગર્લફ્રેન્ડ મહિકા શર્માના ફોટા ખોટા એંગલથી લેવામાં આવ્યા હોવાનો વાંધો ઉઠાવ્યો હતો. પંડ્યાએ આ ઘટના વિશે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક લાંબી સ્ટોરી શેર કરી હતી.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 09, 2025, 03:25 PM IST

ભારતીય ક્રિકેટર હાર્દિક પંડ્યાએ સોશિયલ મીડિયા પર એક લાંબી પોસ્ટ શેર કરી, જેમાં પાપારાઝીના વર્તન પર નારાજગી વ્યક્ત કરી. આ પોસ્ટ તેની ગર્લફ્રેન્ડ મહિકા શર્માને લઈને છે, જેનો મુંબઈના બાંદ્રા વિસ્તારમાં એક રેસ્ટોરન્ટની બહાર ખરાબ એંગલથી ફોટો પાડવામાં આવ્યો હતો.

હાર્દિકે તેની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરીમાં લખ્યું છે કે તે સમજે છે કે તે એક પબ્લિક ફિગર હોવાથી સતત કેમેરા અને અટેન્શનનો સામનો કરે છે, પરંતુ આજે જે બન્યું તેણે બધી સીમાઓ ઓળંગી દીધી છે. તેણે જણાવ્યું કે, જ્યારે મહિકા સીડી પરથી નીચે ઉતરી રહી હતી, ત્યારે પાપારાઝીએ એવા એંગલથી ફોટો પાડ્યો જે કોઈ મહિલા સાથે ક્યારેય ના થવું જોઈએ.

ક્રિકેટરે તેને "સસ્તી પબ્લિસીટી" ગણાવી અને કહ્યું કે મહિલાઓનું સન્માન અને રક્ષણ કરવું જોઈએ. તેણે સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે આ હેડલાઇન્સ માટે લડાઈ નથી, પરંતુ મૂળભૂત આદરનો મામલો છે.

હાર્દિકે મીડિયાને અપીલ કરતા લખ્યું કે તે હંમેશા સહકાર આપે છે, પરંતુ દરેક એંગલથી ફોટા લેવાની જરૂર નથી. તેણે મીડિયાને વધુ સંવેદનશીલ અને સતર્ક રહેવા વિનંતી કરી. અંતે હાર્દિકે કહ્યું, "કૃપા કરીને આ ખેલમાં થોડી માનવતા રાખો, આભાર."

આ પોસ્ટ સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહી છે અને ચાહકો હાર્દિકની વાતને સમર્થન આપી રહ્યા હોય તેવું લાગે છે.

મહિકા શર્મા કોણ છે ?

મહિકા શર્મા એક જાણીતી મોડેલ છે. તેણીએ ઘણા ફેશન ડિઝાઇનર્સ માટે રેમ્પ વોક કર્યું છે. તેણીએ અનેક મ્યુઝિક વીડિયો અને શોર્ટ ફિલ્મોમાં પણ કામ કર્યું છે. તેણીએ ઘણી મોટી બ્રાન્ડ્સ સાથે કામ કર્યું છે અને ભારતીય ફેશન એવોર્ડ્સમાં "મોડેલ ઓફ ધ યર" પણ રહી ચુકી છે. એટલું જ નહીં, ઘણા જાણીતા ફેશન મેગેઝિનોએ તેને ફેશનમાં ઉભરતી સ્ટાર તરીકે વર્ણવી છે. માહિકા શર્માના હાલમાં ઇન્સ્ટાગ્રામ પર લગભગ 3,50,000 ફોલોઅર્સ છે.

