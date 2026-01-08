Prev
6,6,6,6,6,6,6,6,6… હાર્દિક પંડ્યાનો વિજય હજારેમાં હાહાકાર, માત્ર આટલા બોલમાં ફટકારી ફિફ્ટી

Hardik Pandya Fifty : વિજય હજારે ટ્રોફી 2025-26ની એલીટ ગ્રુપ રાઉન્ડની અંતિમ મેચો રમાઈ રહી છે. બરોડા તરફથી રમતા હાર્દિક પંડ્યાએ ચંદીગઢ સામે છગ્ગાનો વરસાદ કર્યો હતો અને માત્ર 19 બોલમાં અડધી સદી ફટકારી હતી. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 08, 2026, 02:40 PM IST

Hardik Pandya Fifty : વિજય હજારે ટ્રોફી 2025-26ના એલીટ ગ્રુપ રાઉન્ડની અંતિમ મેચો ચાલી રહી છે. ત્યારે ચંદીગઢ અને બરોડા વચ્ચે રાજકોટના નિરંજન શાહ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહેલી મેચમાં હાર્દિક પંડ્યાએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. બરોડા તરફથી રમતા હાર્દિક પંડ્યાએ  શાનદાર અડધી સદી ફટકારી હતી. 

માત્ર 19 બોલમાં ફિફ્ટી ફટકારી

હાર્દિક પંડ્યાએ માત્ર 31 બોલમાં 75 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી હતી, જેમાં 2 ચોગ્ગા અને 9 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. પંડ્યાએ માત્ર 19 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી હતી. વિષ્ણુ સોલંકીએ પણ અડધી સદી ફટકારી હતી, જ્યારે પ્રિયાંશુ મોલિયા 74 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો હતો. બરોડાએ 34 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને 250 રન બનાવ્યા હતા.

મેચ પર એક નજર

ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લેતા બરોડાની શરૂઆત ખરાબ રહી હતી, તેણે તેના બંને ઓપનર નિત્ય પંડ્યા (2) અને એએચ પાસી (5)ને 2.2 ઓવરમાં માત્ર 11 રનમાં જ ગુમાવી દીધા હતા. ત્યારબાદ પ્રિયાંશુ મોલિયા અને વિષ્ણુ સોલંકીએ ત્રીજી વિકેટ માટે 80 રનની ભાગીદારી કરીને ઇનિંગ્સને સ્થિર કરી. સોલંકી 49 બોલમાં 54 રન બનાવીને આઉટ થયો. ત્યારબાદ કેપ્ટન કૃણાલ પંડ્યા મેદાનમાં આવ્યો, પરંતુ માત્ર 20 રન બનાવી શક્યો.

હાર્દિક પંડ્યાએ છગ્ગાનો વરસાદ કર્યો

ત્યારબાદ હાર્દિક પંડ્યા ક્રીઝ પર આવ્યો અને છગ્ગાનો વરસાદ કર્યો. પંડ્યાએ માત્ર 19 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી અને પછી માત્ર 31 બોલમાં 75 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ્સ રમી, આ દરમિયાન તેણે 2 ચોગ્ગા અને 9 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. પંડ્યા જગજીતસિંહ સંધુના બોલ પર નિખિલ ઠાકુરના હાથે કેચ આઉટ થયો.

જ્યારે પંડ્યા આઉટ થયો, ત્યારે 29.1 ઓવરમાં સ્કોર 213/5 હતો. જે બાદ જેએમ શર્માએ શાનદાર બેટિંગ કરી અને બોલરોને હંફાવ્યા. તેણે માત્ર 23 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી. 

Hardik PandyaHardik Pandya FiftyVijay Hazare TrophyBaroda vs Chandigarh

