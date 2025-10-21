Prev
હાર્દિકે ગર્લફ્રેન્ડ સાથે કરી દિવાળીની ઉજવણી, સંબંધો પર લગાવી મહોર, શું હવે કરશે લગ્ન ?

Hardik Pandya : દિવાળી પર ક્રિકેટર હાર્દિક પંડ્યા ફરી એકવાર તેની ગર્લફ્રેન્ડ મહિકા શર્મા સાથે જોવા મળ્યો હતો. પંડ્યા લાલ કુર્તામાં જોવા મળ્યો હતો મહિકા શર્માએ પણ લાલ કુર્તી પહેરી હતી. તેમનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 21, 2025, 05:24 PM IST

Trending Photos

Hardik Pandya : દેશભરમાં દિવાળી ખૂબ જ ઉત્સાહથી ઉજવવામાં આવી. ભારતીય ખેલાડીઓએ પણ તેમના પરિવારો સાથે દિવાળીની ઉજવણી કરી. ભારતના સ્ટાર ઓલરાઉન્ડરહાર્દિક પંડ્યા જે હંમેશા ચર્ચામાં રહે છે, તેણે તેની ગર્લફ્રેન્ડ માહિકા શર્મા સાથે દિવાળીની ઉજવણી કરી. તેણે તાજેતરમાં જ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પોતાનું રિલેશનશિપ સ્ટેટસ શેર કર્યું. તેણે સોશિયલ મીડિયા પર તેની ગર્લફ્રેન્ડ સાથેનો એક ફોટો શેર કર્યો, જેનાથી ચર્ચા શરૂ થઈ છે.

ગર્લફ્રેન્ડ સાથે જોવા મળ્યો હાર્દિક

હાર્દિકે બે વર્ષ પહેલાં તેની પહેલી પત્ની નતાશાને છૂટાછેડા આપી દીધા હતા. તેમને અગસ્ત્ય નામનો એક બાળક છે. હવે, હાર્દિક નિયમિતપણે તેની ગર્લફ્રેન્ડ માહિરા સાથે જોવા મળે છે. તેણે તેના જન્મદિવસ પર માહિકા સાથેના તેના સંબંધની જાહેરાત કરી હતી. હવે, તેણે દિવાળી પર એક પોસ્ટ શેર કરી, જેમાં તે તેની ગર્લફ્રેન્ડ સાથે દેખાઈ રહ્યો છે. હાર્દિકે લાલ કુર્તો અને કાળા ચશ્મા પહેર્યા છે. તેની ગર્લફ્રેન્ડે પણ લાલ કુર્તી પહેરી છે. બંનેનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ શેર થઈ રહ્યો છે. અગાઉ તેમનો મુંબઈ એરપોર્ટનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો હતો.

હાર્દિક અને માહિકાનો એકસાથેનો વીડિયો તેમના ચાહકો દ્વારા ખૂબ જ પસંદ કરવામાં આવી રહ્યો છે. હાર્દિક ઘણીવાર સોશિયલ મીડિયા પર તેના ડેશિંગ લુક માટે જોવા મળે છે. હવે, તે તેની ગર્લફ્રેન્ડ સાથે પરંપરાગત લાલ પોશાકમાં જોવા મળ્યો છે. માહિકાની વાત કરીએ તો, તે એક અભિનેત્રી અને મોડેલ છે અને સોશિયલ મીડિયા પર ફિટનેસ સંબંધિત કેન્ટેન્ટ બનાવે છે. એન્ટરટેનમેન્ટ વર્લ્ડમાં તેની એક અલગ ઓળખ છે.

 

ટૂંક સમયમાં ટીમ ઈન્ડિયામાં પાછો ફરશે

હાર્દિક શ્રીલંકા સામેની મેચ દરમિયાન ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો. પરિણામે તે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની અંતિમ મેચમાં રમી શક્યો નહોતો. જાંઘના સ્નાયુઓમાં ઈજાને કારણે તે બહાર થયો હતો. આ જ કારણ છે કે હાર્દિકને ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ માટે પસંદ કરવામાં આવ્યો નહોતો, પરંતુ તે ટૂંક સમયમાં ટીમ ઈન્ડિયામાં પાછો ફરી શકે છે.
 

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

Diwali 2025Hardik PandyaMahieka SharmaHardik Pandya Girlfriend

