હાર્દિક પંડ્યાએ મુંબઈ ઇન્ડિયન્સની હાર માટે કોને ગણાવ્યો જવાબદાર ? આ હતા હારના મોટા કારણો
MI vs SRH : આ સિઝનમાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનું સતત ખરાબ પ્રદર્શન યથાવત છે. સનરાઈઝર્સ સામેની મેચમાં ટીમને છ વિકેટથી કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. હાર બાદ કેપ્ટન હાર્દિક પંડ્યાએ સ્વીકાર્યું કે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ આ સિઝનમાં તેમની પ્રતિષ્ઠા મુજબ પ્રદર્શન કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યું છે.
MI vs SRH : વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામે 243 રનના વિશાળ સ્કોરનો બચાવ કરવામાં નિષ્ફળ ગયા બાદ મુંબઈ ઇન્ડિયન્સના કેપ્ટન હાર્દિક પંડ્યા દેખીતી રીતે નિરાશ દેખાયો હતો. હાર બાદ એક નિવેદનમાં હાર્દિકે હાર પાછળના કારણો અને ટીમની વર્તમાન પરિસ્થિતિ વિશે સ્પષ્ટપણે વાત કરી.
મુંબઈ ઇન્ડિયન્સે બોર્ડ પર 243 રનનો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો હતો, છતાં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદે આઠ બોલ બાકી રહેતા આ ટાર્ગેટ સફળતાપૂર્વક ચેઝ કર્યો. આ IPLના ઇતિહાસમાં ચોથા ક્રમનો સૌથી સફળ રન-ચેઝ છે. મેચ પછી હાર્દિક પંડ્યાએ આ હાર માટે કોઈ એક ખેલાડીને નહીં, પરંતુ ટીમના એકંદર પ્રદર્શન અને ખરાબ બોલિંગને જવાબદાર ગણાવી.
ખરાબ બોલિંગને કારણે હાર્યું મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ ?
હાર્દિક પંડ્યાએ સ્પષ્ટતા કરી કે ડ્યુ મેચમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવતું નથી. તેના બદલે તેણે હાર પાછળ મુખ્ય ગુનેગાર તરીકે નબળી બોલિંગને ઓળખી. હાર્દિકે કહ્યું મને નથી લાગતું કે ડ્યુએ કોઈ મોટી ભૂમિકા ભજવી. તેનું કારણ ફક્ત એ હતું કે તેમની ઓપનિંગ જોડીએ કેટલાક બેસ્ટ શોટ રમ્યા, જ્યારે અમે ખૂબ જ ખરાબ બોલ ફેંક્યા. તેમણે શાનદાર શરૂઆત કરી. અમે વાપસી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ કરી ના શક્યા.
હજુ પણ બોલિંગ યુનિટમાં વિશ્વાસ !
આટલા મોટા સ્કોરનો બચાવ કરવામાં નિષ્ફળ જવા છતાં હાર્દિક તેના બોલરો સાથે ઊભો રહ્યો. તેણે ભારપૂર્વક કહ્યું કે તે આ હાર માટે ફક્ત તેના બોલરોને જવાબદાર ઠેરવીને તેમના પર વધુ પડતું દબાણ નહીં કરે. હાર્દિકના મતે,હું મારા બોલરોને દોષ નહીં આપું. મને વિશ્વાસ હતો કે 244નો સ્કોર બચાવ કરી શકાય તેવો હતો, પરંતુ આજે અમારું એગ્જીક્યુશન બરાબર નહોતું. એક યુનિટ તરીકે અમે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ જે પ્રકારનું પ્રદર્શન કરવા માટે જાણીતું છે તે કરવામાં નિષ્ફળ ગયા.
આ ભૂલો પડી ભારે !
મેચમાં ટ્રેવિસ હેડનો કેચ છોડવો અને આઉટની અપીલ ના કરવી આ ભૂલો મુંબઈ માટે ખૂબ જ મોંઘી સાબિત થઈ. આ અંગે હાર્દિકે કહ્યું કે તકનો લાભ ઉઠાવાથી મેચની મોમેન્ટ બદલાય છે. આ તકો છોડવાથી અનિવાર્યપણે તમને નુકસાન પહોંચાડે છે. તેણે સ્વીકાર્યું કે આ સિઝનમાં નસીબ અને તકો તેમના પક્ષમાં નથી રહ્યા.
