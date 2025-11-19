Prev
નવી ગર્લફ્રેન્ડને તેની ઘરે લઈ ગયો હાર્દિક પંડ્યા... પંડિતજીની સામે તેણે જે કર્યું તે થઈ રહ્યું છે Viral

Hardik Pandya Mahieka Sharma: ટીમ ઈન્ડિયાનો સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યા તેની કથિત ગર્લફ્રેન્ડ મહિકા શર્મા સાથે ભક્તિમાં ડૂબેલો જોવા મળી રહ્યો છે. તેણે એક વીડિયો શેર કર્યો છે જેમાં બંને હનુમાન ચાલીસાનું પઠન કરતા જોવા મળે છે. આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 19, 2025, 11:41 AM IST

Hardik Pandya Mahieka Sharma: ટીમ ઈન્ડિયાનો સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યા હાલ ક્રિકેટથી દૂર હોઈ શકે છે, પરંતુ તેનું અંગત જીવન ઘણીવાર હેડલાઇન્સમાં રહે છે. દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની આગામી લિમિટેડ ઓવરની મેચમાં હાર્દિક પાછો ફરે તેવી અપેક્ષા છે. આ દરમિયાન, તેણે એક વીડિયો શેર કર્યો છે જેમાં તે તેની કથિત ગર્લફ્રેન્ડ મહિકા શર્મા સાથે ભક્તિમાં ડૂબેલો જોવા મળે છે.

હાર્દિક પંડ્યાએ અનેક ઇન્ટરવ્યુમાં કહ્યું છે કે તે બજરંગબલીનો મોટો ભક્ત છે. તેણે એ પણ ખુલાસો કર્યો છે કે તે ઘણીવાર મેચ પહેલા હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરે છે. સ્ટાર ઓલરાઉન્ડરે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર શેર કરેલી સ્ટોરીમાં, તે તેની નવી ગર્લફ્રેન્ડ મહિકા શર્મા સાથે હનુમાન ચાલીસા ગાતો જોવા મળે છે.

હાર્દિક પંડ્યા તેની ગર્લફ્રેન્ડ સાથે ભક્તિમાં ડૂબેલો

છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી, સોશિયલ મીડિયા પર અફવાઓ ફેલાઈ રહી છે કે હાર્દિકના જીવનમાં એક નવી સ્ત્રીનો પ્રવેશ થયો છે. તે તેના જન્મદિવસ પર મહિકા સાથે ખુલ્લેઆમ પાર્ટી કરતો જોવા મળ્યો હતો. હવે, હાર્દિક તેની નવી ગર્લફ્રેન્ડને ઘરે લાવ્યો છે અને પૂજા દરમિયાન તેની સાથે હનુમાન ચાલીસા પણ કરતો જોવા મળ્યો છે. વાયરલ પોસ્ટમાં, બંને ભગવાન સમક્ષ હાથ જોડીને જોવા મળે છે. માહિકાના ખોળામાં એક શ્વાન છે, અને હાર્દિક તેની બાજુમાં બેઠો છે. બંને ભક્તિમાં ડૂબેલા છે અને હનુમાન ચાલીસા કરતા જોવા મળે છે.

 

ઈજાને કારણે ક્રિકેટથી દૂર

આ તેના અંગત જીવન વિશે છે. વ્યાવસાયિક જીવનની વાત કરીએ તો, હાર્દિક હાલમાં ઈજામાંથી સ્વસ્થ થઈ રહ્યો છે. સપ્ટેમ્બર 2025માં શ્રીલંકા સામેની એશિયા કપ મેચ દરમિયાન હાર્દિક પંડ્યાને ડાબા પગમાં ક્વાડ્રિસેપ્સ ઈજા થઈ હતી, જેના કારણે તે ફાઇનલ અને ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો હતો. અહેવાલો સૂચવે છે કે તે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની શ્રેણી માટે પાછો ફરી શકે છે.

 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

