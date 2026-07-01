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Hardik Trade : હાર્દિક પંડ્યા માટે 7 IPL ફ્રેન્ચાઈઝીઓ મેદાને ! CSKની પણ એન્ટ્રી

Hardik Trade : IPL 2027 પહેલા હાર્દિક પંડ્યા ટ્રેડ માર્કેટમાં સૌથી વધુ ચર્ચિત ખેલાડી તરીકે ઉભરી આવ્યો છે. અહેવાલો અનુસાર, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ સહિત સાત ફ્રેન્ચાઇઝીએ સ્ટાર ઓલરાઉન્ડરને સાઇન કરવામાં રસ દાખવ્યો છે. જોકે હજુ સુધી કોઈ ટ્રેડની સત્તાવાર પુષ્ટિ થઈ નથી, પરંતુ હાર્દિકના ભવિષ્ય અંગે અટકળો તેજ થઈ ગઈ છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 01, 2026, 08:57 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 08:57 PM IST
Hardik Trade : હાર્દિક પંડ્યા માટે 7 IPL ફ્રેન્ચાઈઝીઓ મેદાને ! CSKની પણ એન્ટ્રી
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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