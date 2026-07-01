/Hardik Trade : હાર્દિક પંડ્યા માટે 7 IPL ફ્રેન્ચાઈઝીઓ મેદાને ! CSKની પણ એન્ટ્રી

Hardik Trade : IPL 2027 પહેલા ટ્રેડ વિન્ડોમાં મોટો ધમાકો જોવા મળી શકે છે. અહેવાલો અનુસાર, મુંબઈ ઇન્ડિયન્સનો કેપ્ટન હાર્દિક પંડ્યા ફ્રેન્ચાઇઝ છોડી શકે છે, જ્યારે સાત IPL ટીમો પહેલાથી જ તેને સાઇન કરવા માટે મેદાનમાં છે. ત્યારે આ રેસમાં ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સની પણ એન્ટ્રી થઈ ચૂકી છે.
CSK પાસે પંડ્યાને સાઇન કરવાની શાનદાર તક
સૂત્રો અનુસાર, કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ પહેલેથી જ હાર્દિકને હસ્તગત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. તો CSK પણ આ વિકલ્પની ગંભીરતાથી શોધ કરી રહી છે. એવું માનવામાં આવે છે કે હાર્દિક એમએસ ધોની પછીના યુગમાં ટીમને સંતુલન અને નેતૃત્વ બંને પ્રદાન કરી શકે છે. જોકે, તેને કેપ્ટનશીપ સોંપવામાં આવશે કે કેમ તે અંગે હજુ સુધી કોઈ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી.
CSK પાસે પંડ્યાને સાઇન કરવાની સારી તક છે. પાંચ વખતની ચેમ્પિયન ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ ગત સિઝનમાં સંજુ સેમસન, રવિન્દ્ર જાડેજા અને સેમ કરન જેવા મોટા ટ્રેડની જેમ જ મેદાનમાં ઉતરી રહી છે. હાલમાં સીએસકે પાસે પંડ્યાને સાઇન કરવાની સારી તક છે, પરંતુ છેલ્લી ઘડીએ અવરોધ ઊભો થઈ શકે છે, કારણ કે આઈપીએલમાં ખેલાડીઓની લેવડદેવડ ખૂબ જ નિયંત્રિત પ્રક્રિયા છે.
CSK અને KKR મજબૂત દાવેદાર
અહેવાલોમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે MI, CSK અને KKR વચ્ચે વાતચીતના માર્ગો ખુલ્લા છે, જેમાં વિવિધ ટ્રેડ વિકલ્પો અંગે ચર્ચા ચાલી રહી છે. જો કે, હજુ સુધી કોઈ ફ્રેન્ચાઇઝીએ સત્તાવાર પુષ્ટિ કરી નથી.
આ સમગ્ર ટ્રેડમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ પરિબળ હાર્દિક પંડ્યાની પોતાની સંમતિ હશે. IPL નિયમો હેઠળ, ખેલાડીની મંજૂરી વિના ટ્રેડ થઈ શકતો નથી. એ જોવું પણ રસપ્રદ રહેશે કે શું હાર્દિક એવી ટીમમાં જોડાવા તૈયાર હશે જ્યાં તેને કેપ્ટનશીપની ઓફર ન કરવામાં આવે.
જો આ ટ્રેડ પાર પડે છે, તો તે IPL ઇતિહાસમાં સૌથી મોટી અને સૌથી વધુ ચર્ચિત ટ્રેડમાંની એક સાબિત થઈ શકે છે. હાલમાં, બધાની નજર મુંબઈ ઇન્ડિયન્સના આગામી પગલા અને હાર્દિક પંડ્યાના નિર્ણય પર ટકેલી છે.