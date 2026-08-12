/હાર્દિક પંડ્યાની એક તસવીરે ફરી મચાવી હલચલ... ના KKR કે ના CSK, હવે આ ટીમ સાથે જોડાવાની ચર્ચા

Hardik Pandya : ભારતીય ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યાને લઈને હાલ ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે કે પંડ્યા IPL 2027 પહેલા મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ છોડી શકે છે અને અન્ય ટીમ સાથે જોડાઈ શકે છે. ત્યારે હાર્દિક પંડ્યાને હસ્તગત કરવા માટે ઘણી રસ દાખવી રહી છે. આ દરમિયાન હાર્દિક પંડ્યાની એક તસવીરે અચાનક સોશિયલ મીડિયા પર ક્રિકેટ ચાહકોમાં ચર્ચા જગાવી દીધી છે.
દિલ્હી કેપિટલ્સ (DC)એ તેના સત્તાવાર હેન્ડલ પરથી ભારતીય ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યાનો એક ફોટો શેર કર્યો છે. આ ફોટામાં હાર્દિક દિલ્હી કેપિટલ્સ મહિલા ટીમની ખેલાડી મિનુ મણિ સાથે જોવા મળે છે.
દિલ્હી ટીમે ફોટા સાથે એક કેપ્શન પણ લખ્યું હતું : "વાતચીત કરી રહેલા બે ભારતીય ઓલરાઉન્ડર." ફ્રેન્ચાઇઝીએ હાર્ટ ઇમોજી પણ એડ કર્યું છે. બસ આટલું જ હતું. આ એક પોસ્ટથી સોશિયલ મીડિયા પર અટકળોનો દોર શરૂ થયો છે.
શું પંડ્યા દિલ્હીમાં જોડાશે ?
ક્રિકેટ ચાહકોએ અનુમાન લગાવવાનું શરૂ કર્યું કે શું હાર્દિક પંડ્યા IPL 2027માં દિલ્હી કેપિટલ્સની જર્સીમાં જોવા મળશે. આ ચર્ચાઓને વેગ મળવાના ઘણા કારણો છે. IPL 2026માં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનું પ્રદર્શન ખરાબ રહ્યું હતું. તે 14માંથી 10 મેચમાં હાર સાથે નવમા સ્થાને રહ્યું હતું. આ નિરાશાજનક પ્રદર્શન બાદ પંડ્યાની ટીમ છોડવાની ચર્ચા વધુ તેજ બની.
ગુજરાતમાં ના પડ્યો મેળ
મુંબઈ સાથે હાર્દિક પંડ્યાના ભવિષ્ય અંગે પ્રશ્નો ઉભા થઈ રહ્યા છે. એવા અહેવાલો હતા કે હાર્દિક તેની ભૂતપૂર્વ ફ્રેન્ચાઇઝી ગુજરાત ટાઇટન્સમાં પાછો ફરવા માંગતો હતો. જ્યારે ગુજરાત આ વિચાર માટે ખુલ્લું હતું, ત્યારે કેપ્ટનશીપ અંગે એક મુશ્કેલી ઉભી થઈ. અહેવાલો અનુસાર, હાર્દિકે ફરીથી કેપ્ટનશીપ કરવાનો આગ્રહ રાખ્યો, જે શરત ગુજરાતે નકારી કાઢી હતી, કારણ કે તેઓ શુભમન ગિલ સાથે આગળ વધવાનો ઇરાદો ધરાવે છે.
Two India all-rounders catching up 💙❤️ pic.twitter.com/YnHkrMsL4g
— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) August 12, 2026
દિલ્હીની પોસ્ટે વધાર્યું સસ્પેન્સ
ગુજરાતમાં મેળ ના પડતા અને મુંબઈ સાથેના તેના કાર્યકાળની અનિશ્ચિતતા વચ્ચે દિલ્હી કેપિટલ્સ દ્વારા આ પોસ્ટને માત્ર સંયોગ તરીકે જોવામાં આવી રહી નથી. જો કે, દિલ્હી પાસે અક્ષર પટેલ તરીકે પહેલાથી જ એક મજબૂત કેપ્ટન અને ઓલરાઉન્ડર છે. આવી સ્થિતિમાં, જો હાર્દિક જોડાય છે, તો ટીમની કેપ્ટનશીપ અંગે એક રસપ્રદ પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ શકે છે.