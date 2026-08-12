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હાર્દિક પંડ્યાની એક તસવીરે ફરી મચાવી હલચલ... ના KKR કે ના CSK, હવે આ ટીમ સાથે જોડાવાની ચર્ચા

Hardik Pandya : દિલ્હી કેપિટલ્સે તેના સત્તાવાર ટ્વિટર હેન્ડલ પર હાર્દિક પંડ્યાનો એક ફોટો શેર કર્યો છે. KKR અને CSKની સાથે દિલ્હી પણ ટ્રેડ દ્વારા હાર્દિક પંડ્યાને પોતાની ટીમ માટે ખરીદવાની રેસમાં છે. ત્યારે આ તસવીર સામે આવતાં હાર્દિક પંડ્યાના દિલ્હીમાં જોડાવાની ચર્ચાઓએ જોર પકડ્યું છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 12, 2026, 09:28 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 09:28 PM IST
હાર્દિક પંડ્યાની એક તસવીરે ફરી મચાવી હલચલ... ના KKR કે ના CSK, હવે આ ટીમ સાથે જોડાવાની ચર્ચા

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

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