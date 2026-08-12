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રિપોર્ટ- ગુજરાત ટાઈટન્સમાં પાછો ફરવા માંગતો હતો હાર્દિક પંડ્યા, પરંતુ એક શરતના કારણે ડીલ પડી ભાંગી

આઈપીએલની ટીમ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના કેપ્ટન હાર્દિક પંડ્યા વિશે એક રિપોર્ટમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. હાર્દિક પંડ્યા ગુજરાત ટાઈટન્સમાં પાછો ફરવા માંગતો હતો પરંતુ ટીમે શાં માટે ઓફર ફગાવી તે ખાસ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 12, 2026, 11:31 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 11:31 AM IST
રિપોર્ટ- ગુજરાત ટાઈટન્સમાં પાછો ફરવા માંગતો હતો હાર્દિક પંડ્યા, પરંતુ એક શરતના કારણે ડીલ પડી ભાંગી
Image Credit: ફાઈલ ફોટો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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