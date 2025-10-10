હાર્દિક પંડ્યાએ સુંદર હસિનાને દુનિયાની નજરોથી બચાવી, હાથ પકડવાનો પણ કર્યો ઇનકાર, જાણો કોણ છે ?
Hardik Pandya alleged girlfriend: હાર્દિક પંડ્યા તેના પ્રેમ જીવન માટે દરરોજ સમાચારમાં રહે છે. આ વખતે, તે તેની કથિત ગર્લફ્રેન્ડ સાથે જોવા મળ્યો હતો. તે મુંબઈ એરપોર્ટ પર તેની સાથે જોવા મળ્યો હતો.
Hardik Pandya alleged girlfriend: ભારતીય ક્રિકેટર હાર્દિક પંડ્યાએ તેના પ્રેમ જીવનમાં એક નવી શરૂઆત કરી છે. 10 ઓક્ટોબર, 2025ની સવારે, 31 વર્ષીય હાર્દિક તેની કથિત ગર્લફ્રેન્ડ, 24 વર્ષીય માહિકા શર્મા સાથે મુંબઈ એરપોર્ટ પર જોવા મળ્યો હતો. 2024માં નતાશા સ્ટેન્કોવિક સાથે છૂટાછેડા પછી હાર્દિકના અંગત જીવન વિશે ચાલી રહેલી અટકળો વચ્ચે આ સમાચાર આવ્યા છે.
એરપોર્ટ પર મોંઘી કારની એન્ટ્રી
હાર્દિક પંડ્યા અને માહિકા શર્મા એક અદભુત પીળી લેમ્બોર્ગિની ઉરુસ SEમાં એરપોર્ટ પર પહોંચ્યા હતા, જેની કિંમત લગભગ 4.57 કરોડ રૂપિયા (US$1.7 મિલિયન) હોવાનું કહેવાય છે. હાર્દિક પહેલા કારમાંથી બહાર નીકળ્યો, ત્યારબાદ માહિકાને જોઈને લોકો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા, કારણ કે કોઈને તેની હાજરીની અપેક્ષા નહોતી. ફોટોગ્રાફ ન લેવા માટે, હાર્દિકે તેની નવી ગર્લફ્રેન્ડને પાપારાઝીથી બચાવવાનો પ્રયાસ કર્યો, જોકે બંનેએ સાથે કોઈ ફોટા માટે પોઝ આપ્યો ન હતો. આ સમય દરમિયાન હાર્દિકે તેનો હાથ પણ પકડ્યો ન હતો.
માહિકા શર્મા કોણ છે?
હાર્દિક તેની ગર્લફ્રેન્ડ માહિકા શર્મા કરતા સાત વર્ષ મોટો છે. માહિકા એક જાણીતી મોડેલ છે. તેણીએ દિલ્હી, ગુજરાત અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં અભ્યાસ કર્યો છે. તે પ્રમાણિત લીન સિક્સ સિગ્મા બ્લેક બેલ્ટ અને યોગા ટ્રેનર પણ છે. માહિકા ઘણી ફિલ્મો, જાહેરાતો અને મ્યુઝિક વીડિયોમાં જોવા મળી છે. તે ઓસ્કાર વિજેતા દિગ્દર્શક ઓર્લાન્ડો વોન આઈન્સીડેલની ડોક્યુમેન્ટરી 'ઇનટુ ધ ડસ્ક' અને 2019 ની ફિલ્મ 'પીએમ નરેન્દ્ર મોદી'માં પણ જોવા મળી હતી. માહિકા શર્માના ઇન્સ્ટાગ્રામ પર 41.2 હજાર ફોલોઅર્સ છે.
લવ લાઈફમાં એક નવો અધ્યાય
નતાશા સ્ટેનકોવિકથી છૂટાછેડા પછી, હાર્દિક પંડ્યા અગાઉ ગાયિકા જાસ્મીન વાલિયા સાથે જોડાયેલા હતા. જો કે, માહિકા શર્મા સાથેના તેના સંબંધો જાહેર થયા પછી, તે સ્પષ્ટ છે કે હાર્દિક તેના અંગત જીવનમાં આગળ વધી ગયો છે. આ પગલું તેના જીવનમાં એક નવા અધ્યાયની શરૂઆતનો સંકેત આપે છે, અને આ નવું કપલ ચોક્કસપણે આવનારા કેટલાક સમય માટે હેડલાઇન્સમાં રહેશે.
