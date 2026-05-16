/IPL વચ્ચે બીજા લગ્ન કરશે હાર્દિક પંડ્યા, GF માહિકા શર્મા સાથે આ દિવસે લેશે સાત ફેરા? જાણો સત્ય

ક્રિકેટર હાર્દિક પંડ્યા મેદાનમાં પોતાના પ્રદર્શનની સાથે લવ લાઇફને કારણે પણ ચર્ચામાં રહે છે. હવે તેવી ચર્ચા છે કે હાર્દિક પંડ્યા જલ્દી પોતાની ગર્લફ્રેન્ડ માહિકી શર્મા સાથે લગ્ન કરવાનો છે. આખરે આ સમાચારમાં કેટલું સત્ય છે? આવો જાણીએ.
શું પંડ્યા પરિવારમાં ફરી લગ્નના ઢોલ વાગવાના છે? આ અમે કહી રહ્યાં નથી, પરંતુ ઘણા રિપોર્ટ્સમાં તે દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે આઈપીએલ 2026 વચ્ચે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનો કેપ્ટન હાર્દિક પંડ્યા ગર્લફ્રેન્ડ માહિકા શર્મા સાથે લગ્ન કરવાનો છે. સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ સમાચારો પ્રમાણે હાર્દિક અને માહિકા આ મહિને લગ્નના બંધનમાં બંધાવાના છે. કપલના લગ્નના રિપોર્ટ્સે બધાને ચોંકાવી દીધા છે.
લગ્ન કરશે હાર્દિક-માહિકા?
વાયરલ થઈ રહેલા સોશિયલ મીડિયા રિપોર્ટ્સમાં દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે ભારતીય ટીમનો સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યા આ મહિને 22 મેએ ઉદયપુરમાં માહિકા શર્મા સાથે લગ્ન કરવાનો છે. બંને સાત ફેરા લઈ હંમેશા માટે એક થઈ જશે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે લગ્ન ઈન્ટીમેટ રીતે થશે, જેમાં માત્ર બંનેના પરિવાર, નજીકના સંબંધીઓ અને મિત્રો સામેલ થશે. હાર્દિક અને માહિકાના લગ્નના સમાચાર સામે આવતા ક્રિકેટ ફેન્સ વચ્ચે હલચલ મચી ગઈ છે. લોકો પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યાં છે.
પરંતુ અમે આ સમાચારની પુષ્ટિ કરતા નથી, કારણ કે હાર્દિક કે માહિકાએ અત્યાર સુધી લગ્નના વાયરલ સમાચાર પર કોઈ પ્રતિક્રિયા આપી નથી. બંને તરફથી લગ્નને લઈને સત્તાવાર નિવેદન સામે આવ્યું નથી.
Hardik Pandya and Mahieka Sharma are getting married on May 22 in Udaipur in a private ceremony❤️ pic.twitter.com/t3UUwITWSN
— Amar💫 (@KUNGFU_PANDYA_0) May 15, 2026
હાર્દિક માહિકાના લગ્નના સમાચારમાં કેટલું સત્ય?
પરંતુ વાયરલ પોસ્ટ કરનાર એકાઉન્ટની તપાસ કરતા સામે આવ્યું કે આ એક પૈરોડી એટલે કે નકલી પ્રોપાઇલ છે. આ એકાઉન્ટ હંમેશા સોશિયલ મીડિયા પર લાઇક્સ અને વ્યુઝ મેળવવા માટે સત્તાવાર સમાચારોની નકલ કરી કન્ટેન્ટ પોસ્ટ કરે છે.
નતાશા સાથે થઈ ગયા છે છૂટાછેડા
હાર્દિક પંડ્યા હંમેશા તેની લવ લાઇફને કારણે ચર્ચામાં રહે છે. હાર્દિક હવે માહિકા સાથે રિલેશનશિપમાં છે. આઈપીએલમાં પણ માહિકા હાર્દિક પંડ્યાને સપોર્ટ કરવા માટે સ્ટેડિયમમાં પહોંચે છે. નોંધનીય છે કે હાર્દિક પંડ્યાના પ્રથમ લગ્ન 2020મા નતાશા સ્ટેનકોવિક સાથે થયા હતા. બંનેને એક બાળક પણ હતું. પરંતુ 2024માં બંનેએ અલગ થવાનો નિર્ણય કર્યો હતો.