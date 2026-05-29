/હાર્દિક પંડ્યા પાસેથી છીનવાશે કેપ્ટનશીપ! મુંબઈ ઈન્ડિયન્સમાં મોટી હલચલ, કોણ બનશે નવો કેપ્ટન?

શું હાર્દિક પંડ્યા પાસેથી મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની કમાન છીનવાઈ જશે? આઈપીએલ 2026ની સિઝન સમાપ્ત થતાં પહેલા તેવા રિપોર્ટ સામે આવવા લાગ્યા છે. આઈપીએલ 2026મા MI નું પ્રદર્શન ખરાબ રહ્યું હતું, જેના કારણે હાર્દિક પંડ્યા પાસેથી કેપ્ટનશિપ છીનવાઈ શકે છે. આગામી સિઝનમાં તમે ઘણી ટીમોના નેતૃત્વમાં ફેરફાર જોઈ શકો છો. એક રિપોર્ટ પ્રમાણે આઈપીએલ 2026મા મુંબઈના ખરાબ પ્રદર્શન બાદ હાર્દિક પંડ્યાને કેપ્ટન પદેથી હટાવવામાં આવી શકે છે. ઘણા સૂત્રો પણ આ વાત કહી રહ્યાં છે. મુંબઈની ટીમ સિઝનમાં માત્ર ચાર મેચ જીતી શકી હતી.
રિપોર્ટ અનુસાર MIના ઓછામાં ઓછા ત્રણ લોકો પાસેથી જાણવા મળ્યું છે કે હાર્દિકની કેપ્ટનશિપ જઈ શકે છે. ટીમમાં તેની જગ્યા પર પણ ચર્ચા થઈ શકે છે. એક સૂત્રએ કહ્યું- સિઝન દરમિયાન એવા ઘણા સંકેત હતા કે ટીમ મેનેજમેન્ટ તેને કેપ્ટન બનાવી રાખવા માટ ઉત્સુક નહોતું. કેમ્પમાં સ્પષ્ટ ચર્ચા છે.
તેનું સૌથી પ્રથમ બેકગ્રાઉન્ડ મુંબઈની રાજસ્થાન વિરુદ્ધ સિઝનની અંતિમ મેચ બાદ કોચિંગ સ્ટાફની ટીમ સાથે વાતચીત છે.
સૂત્રએ કહ્યું- કોચિંગ સ્ટાફનો સીનિયર ખેલાડીઓને તે મેસેજ આપવામાં સ્પષ્ટ હતો કે તે જ્યાં પ રમે, તેણે કોચિંગ માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ. એવા ઘણા મામલા હતા જ્યાં કોચિંગ સ્ટાફે કેટલીક એવી ભલામણ કરી જે ડેટા પર આધારિત હતી, પરંતુ ખેલાડીઓએ તેને ફોલો કરી નહીં.
મુંબઈના એક જૂના ખેલાડી પ્રમાણે- આવનાર દિવસમાં ગંભીરતાથી ચર્ચા-વિચારણા કરવામાં આવશે. દરેક વિકલ્પ પર વિચાર થશે. ઘણા સવાલો પર ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. આગળ શું હાર્દિક કેપ્ટન બની શકે છે? શું તે માત્ર એક ખેલાડી તરીકે ટીમમાં રહેશે?
એક અન્ય સૂત્રએ કહ્યું- અમે આ સિઝનમાં કેટલીક વધુ સફળ ટીમોની જેમ પાવરપ્લેનો ઉપયોગ ન કરી શક્યા. અમે સમયની સાથે આગળ વધી શક્યા નથી.
કોણ બની શકે છે નવો કેપ્ટન?
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની પાસે જસપ્રીત બુમરાહ અને સૂર્યકુમાર યાદવના રૂપમાં બે શાનદાર વિકલ્પ છે. ફ્રેન્ચાઇઝી આગામી સિઝનમાં કોઈ એક પર વિશ્વાસ વ્યક્ત કરી તેને કેપ્ટન બનાવી શકે છે. જો તેનો આ દાવ સફળ ન રહ્યો તો આઈપીએલ 2028 પહેલા મેગા ઓક્શન થશે, જ્યાં મુંબઈની પાસે નવા કેપ્ટનની સાથે-સાથે આખી નવી ટીમ બનાવવાની તક હશે.