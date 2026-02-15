વર્લ્ડ કપમાં પાકિસ્તાન સામે હાર્દિક પંડ્યાએ 17.6 ઓવરમાં બનાવ્યો અનોખો રેકોર્ડ, બુમરાહ પણ છે તેનાથી પાછળ
Ind Vs Pak: T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન મેચોમાં સૌથી વધુ વિકેટ લેનારા બોલરોની યાદીમાં હાર્દિક પંડ્યાનું પ્રભુત્વ છે. તે આ યાદીમાં ટોચ પર છે, ત્યારબાદ જસપ્રીત બુમરાહ અને ભુવનેશ્વર કુમારનો સમાવેશ થાય છે. બે પાકિસ્તાની બોલરો પણ ટોપ-5ની યાદીમાં છે.
Trending Photos
Ind Vs Pak: કોલંબોમાં રમાઈ રહેલી ભારત-પાકિસ્તાન વર્લ્ડ કપ મેચમાં, હાર્દિક પંડ્યાએ આવતાની સાથે જ ભારતને સફળતા અપાવી. તેણે પાકિસ્તાની બેટ્સમેન સાહિબજાદા ફરહાનને આઉટ કર્યો. આ વિકેટ સાથે, હાર્દિક પંડ્યાએ T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન મેચોમાં સૌથી વધુ વિકેટ લેનારા બોલરોની યાદીમાં પોતાનું સ્થાન મજબૂત બનાવ્યું છે. તે 16 વિકેટ સાથે આ યાદીમાં ટોચ પર છે. તેમના પછી ભારતીય ઝડપી બોલર જસપ્રીત બુમરાહ છે, જેણે 11 વિકેટ લીધી છે.
પાકિસ્તાન સામે હાર્દિકનો દબદબો
આ ટુર્નામેન્ટમાં પાકિસ્તાની ટીમ સામે 11 વિકેટ લેનાર ભુવનેશ્વર કુમાર ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન મેચોમાં સૌથી વધુ વિકેટ લેનારા બોલરોની યાદીમાં ત્રીજા સ્થાને છે. યાદીમાં ચોથા સ્થાને ઉમર ગુલ છે, જેણે ફક્ત 11 વિકેટ લીધી છે. પાકિસ્તાની ફાસ્ટ બોલર હરિસ રૌફ 9 વિકેટ સાથે આ યાદીમાં પાંચમા ક્રમે છે.
- T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન મેચોમાં સૌથી વધુ વિકેટ લેનારા બોલરો
હાર્દિક પંડ્યા - 16 વિકેટ
જસપ્રીત બુમરાહ - 11 વિકેટ
ભુવનેશ્વર કુમાર - 11 વિકેટ
ઉમર ગુલ - 11 વિકેટ
હરીશ રૌફ - 9 વિકેટ
આ યાદીમાં આપેલા આંકડા સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે ભારતીય બોલરોએ ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન મેચોમાં પ્રભુત્વ મેળવ્યું છે, અને આજની મેચમાં પણ હાર્દિક પંડ્યા અને જસપ્રીત બુમરાહ જોરદાર પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. પાકિસ્તાન ગંભીર મુશ્કેલીમાં છે. ભારત સામે T20 ઇતિહાસમાં સૌથી મોટા લક્ષ્યનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે, પરંતુ અનિશ્ચિત પરિસ્થિતિને જોતાં, એવું લાગે છે કે પાકિસ્તાન આ મેચ જીતી શકશે નહીં.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે