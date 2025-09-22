હરિસ રઉફ અને સાહિબજાદા ફરહાનને ICC ફટકારશે સજા ! આ હરકત કરવી પડી શકે છે ભારે
Ind vs Pak : પાકિસ્તાનનો ફાસ્ટ બોલર હરિસ રૌફ ભારતીય ખેલાડીઓએ કરેલી ધોલાઈ અને બાઉન્ડ્રી પર ફેન્સે કરેલી ટ્રોલિંગ સહન કરી શક્યો નહીં. ત્યારબાદ તેણે શરમજનક હરકતો શરૂ કરી.
Trending Photos
Ind vs Pak : ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે એશિયા કપ 2025ની સુપર 4 મેચ રવિવાર, 21 સપ્ટેમ્બરના રોજ દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં રમાઈ હતી. ભારત-પાકિસ્તાન ટુર્નામેન્ટની પહેલી મેચ બાદ પાકિસ્તાન વિવાદમાં ફસાઈ ગયું હતું. નોંધનીય છે કે ભારતીય ટીમે પાકિસ્તાની ટીમ સાથે હાથ મિલાવવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, જેના કારણે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે મેચ રેફરીને ટુર્નામેન્ટમાંથી દૂર કરવાની માંગ કરી હતી. આ પછી સુપર 4 મેચમાં પાકિસ્તાનીઓએ બધી હદો ઓળંગી દીધી. હરિસ રૌફે ખૂબ જ ખરાબ હરકત કરી.
બાઉન્ડ્રી પર ફિલ્ડિંગ કરતી વખતે ભારતીય ફેન્સે તેને વિરાટ કોહલી નામથી ટ્રોલ કરી રહ્યા હતા. ફેન્સને ચીડવવા માટે તેણે "6-0" ઈશારો કર્યો, જેનો અર્થ એ હતો કે પાકિસ્તાને ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન છ ભારતીય રાફેલ તોડી પાડ્યા હતા. જો કે, આ વાતની ક્યારેય પુષ્ટિ થઈ નથી. જ્યારે પણ પાકિસ્તાનને પુરાવા આપવાનું કહેવામાં આવતું હતું, ત્યારે તેઓ ફક્ત જવાબ આપતા હતા, "સોશિયલ મીડિયા પર જુઓ." હવે પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે: શું રૌફને આ માટે સજા મળશે ?
શું હરિસ રૌફને આ માટે સજા મળશે ?
ICC મુજબ, ખેલાડીઓ ક્રિકેટના મેદાન પર કોઈપણ યુદ્ધને સમર્થન આપી શકતા નથી. તેમને દંડ અને સજા પણ થઈ શકે છે. આના સૌથી મુખ્ય ઉદાહરણો ઓસ્ટ્રેલિયાના ઉસ્માન ખ્વાજા અને મોઈન અલી છે, જેમણે ઇઝરાયલ-પેલેસ્ટાઇન યુદ્ધ દરમિયાન ક્રિકેટના મેદાન પર પેલેસ્ટાઇનને સમર્થન આપ્યું હતું. તેમને આ માટે સજા કરવામાં આવી હતી. તેથી હરિસ રૌફને પણ તેની હરકત માટે સજા ફટકારવામાં આવી શકે છે. હરિસ રૌફ ઉપરાંત, સાહિબજાદા ફરહાનને પણ દંડ થઈ શકે છે. ફરહાને ફિફ્ટી ફટકાર્યા પછી ગન સેલિબ્રેશન કર્યું હતું.
અભિષેક શર્માએ હરિસ રૌફના ઘમંડ ઉતાર્યો
ભારતના યુવા અને વિસ્ફોટક ઓપનર અભિષેક શર્માએ પાકિસ્તાન સામે એક અલગ આક્રમકતા દર્શાવી. તેણે માત્ર પોતાના બેટથી પાકિસ્તાનીઓને ફટકાર્યા જ નહીં, પરંતુ શાબ્દિક પ્રહાર પણ કર્યા. મેચ દરમિયાન જ્યારે શુભમન ગિલે હરિસ રૌફના બોલ પર બાઉન્ડ્રી ફટકારી, ત્યારે અભિષેક અને હરિસ વચ્ચે પરિસ્થિતિ વધુ વણસી હતી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે