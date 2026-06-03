/હરમનપ્રીત કૌરના નામે વધુ એક રેકોર્ડ, આ સિદ્ધિ મેળવનાર વિશ્વની પ્રથમ મહિલા ખેલાડી બની

Harmanpreet Kaur : હરમનપ્રીત કૌરની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ ભલે ઇંગ્લેન્ડ સામે ત્રીજી અને અંતિમ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ હારી ગઈ હોય, પરંતુ હરમનપ્રીત કૌરે એક નવો વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. ન્યુઝીલેન્ડની સુઝી બેટ્સને પાછળ છોડીને, કૌર હવે સૌથી વધુ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમનારી મહિલા ખેલાડી બની ગઈ છે. હરમન હવે 2026ના ICC T20 વર્લ્ડ કપમાં મેદાનમાં ઉતરશે, જ્યાં ભારત પાકિસ્તાન સામે ટકરાશે.
સુઝી બેટ્સને પાછળ છોડી
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમનો ઇંગ્લેન્ડ સામેની ત્રીજી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં 6 વિકેટથી પરાજય થયો. જોકે, કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરે મેદાનમાં ઉતરતા જ ઇતિહાસ રચી દીધો. તે હવે ત્રણેય ફોર્મેટમાં સૌથી વધુ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમનારી ખેલાડી બની ગઈ છે. આ હરમનપ્રીતની 368મી મેચ હતી.
અગાઉ ન્યુઝીલેન્ડની સુઝી બેટ્સે 367 મેચ રમીને રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. આજ સુધી હરમનપ્રીત કૌરે 7 ટેસ્ટ મેચ, 164 વનડે અને 164 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે. હરમનપ્રીત કૌર મિતાલી રાજને પાછળ છોડીને સૌથી વધુ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમનારી ભારતીય ખેલાડી પણ બની ગઈ છે. મિતાલી રાજે પોતાની કારકિર્દી દરમિયાન કુલ 333 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી હતી.
કૌરે 2009માં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં કર્યું હતું ડેબ્યૂ
હરમનપ્રીત કૌરે 2009માં પોતાની આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી, જ્યારે તેને પાકિસ્તાન સામે મેચ રમવાની તક મળી હતી. તે સમયે ઝુલન ગોસ્વામી ટીમ ઈન્ડિયાની કેપ્ટન હતી. જોકે, કૌરને પોતાની ડેબ્યૂ મેચમાં બેટિંગ કરવાની તક મળી નહોતી, કારણ કે તેનો વારો આવે તે પહેલાં જ ભારતે પાકિસ્તાનને હરાવી દીધું હતું. તે 10 નવેમ્બર, 2009ના રોજ ઈંગ્લેન્ડ સામે પહેલીવાર બેટિંગ કરવા ઉતરી હતી, જેમાં તેણે આઠ રન બનાવ્યા હતા. તે જ વર્ષે હરમનપ્રીતે પોતાની પહેલી ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ પણ રમી હતી. 2014માં કૌરને ટેસ્ટ ડેબ્યૂ કરવાની તક મળી. ત્યારથી તે ભારતીય ટીમનો અભિન્ન ભાગ રહી છે.
કૌરની અત્યાર સુધીની કારકિર્દી
તેની આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દીની વાત કરીએ તો, હરમનપ્રીતે અત્યાર સુધી રમેલી 7 ટેસ્ટ મેચોમાં 230 રન બનાવ્યા છે. જેમાં એક અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. કૌરે અત્યાર સુધી રમેલી 164 વનડે મેચોમાં 4,541 રન બનાવ્યા છે. આ ફોર્મેટમાં હરમનપ્રીતે સાત સદી અને 24 અડધી સદી નોંધાવી છે. T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોની વાત કરીએ તો, હરમનપ્રીતે 197 મેચોમાં 4,075 રન બનાવ્યા છે.
કૌર પાસે T20 વર્લ્ડ કપમાં ઇતિહાસ રચવાની તક
હવે, હરમનપ્રીત કૌરની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ભારતીય ટીમ ICC મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં ભાગ લેવા માટે તૈયાર છે. હરમનપ્રીત વિશ્વભરમાં ફક્ત સાત મહિલા ક્રિકેટરોમાંની એક છે, જે શરૂઆતથી જ આ ટુર્નામેન્ટમાં રમી રહી છે. તે આ પહેલા નવ વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લઈ ચૂકી છે, અને હવે તેનો દસમો વર્લ્ડ કપ છે.
આજ સુધી કૌરે આ ICC ટુર્નામેન્ટમાં 39 મેચ રમી છે, જેમાં કુલ 726 રન બનાવ્યા છે. જેમાં એક સદીનો સમાવેશ થાય છે. ભારતે હજુ સુધી T20 વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ જીત્યો નથી. એ જોવાનું એ છે કે શું હરમનપ્રીત ODI વર્લ્ડ કપમાં તેની સફળતાનું પુનરાવર્તન કરી શકે છે અને આ ફોર્મેટમાં પણ તેની ટીમને વિજય તરફ દોરી શકે છે.