IND W vs AUS W : 35મી ઓવરમાં હરલીન દેઓલે એવું તે શું કર્યું કે હરમનપ્રીત કૌર થઈ ગુસ્સે, મેચમાં હાઇ-વોલ્ટેજ ડ્રામા

IND W vs AUS W : ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની મેચ દરમિયાન 35મી ઓવરમાં એક એવી ઘટના બની. જેના કારણે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમની કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌર ગુસ્સે થઈ ગઈ અને હરલીન દેઓલ પર બૂમો પાડવા લાગી.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 13, 2025, 03:11 PM IST

IND W vs AUS W : 35મી ઓવરમાં હરલીન દેઓલે એવું તે શું કર્યું કે હરમનપ્રીત કૌર થઈ ગુસ્સે, મેચમાં હાઇ-વોલ્ટેજ ડ્રામા

IND W vs AUS W : મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025માં ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની મેચ દરમિયાન ભારતીય કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરે હરલીન દેઓલ પર ગુસ્સે થઈ હતી. આ ઘટના ત્યારે બની જ્યારે હરલીન દેઓલ રન લેવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે બંને ખેલાડીઓ વચ્ચે સંકલનના અભાવને કારણે રન આઉટ થવાની શક્યતા હતી. જોકે હરમનપ્રીત સમયસર ક્રીઝ પર પહોંચી ગઈ હતી, પરંતુ તેણે હરલીનને તેની ભૂલ બદલ ઠપકો આપ્યો હતો.

હરમનપ્રીત કૌર ગુસ્સે થઈ

આ ઘટના મેચની 35મી ઓવરમાં બની હતી જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયન બોલર મેગન સ્કુટે બોલિંગ કરી રહી હતી. હરમનપ્રીતે બોલ યોગ્ય રીતે રમી ના શકી અને તે કવર તરફ ગયો. હરમનપ્રીત રન માટે દોડી હતી, પરંતુ હરલીને તેને મિડ-પીચ પરથી પાછી મોકલી હતી. હરમનપ્રીત માંડ માંડ બચી હતી, તેણે રન આઉટથી બચાવવા માટે ડાઇવ મારી હતી.

ક્રીઝ પર સુરક્ષિત રીતે પહોંચતાની સાથે જ હરમનપ્રીતે હરલીનને ખખડાવી હતી. હરલીને પોતાની ભૂલ સ્વીકારી અને કંઈ બોલી નહીં. ત્યારબાદ હરમનપ્રીતે આગલા જ બોલ પર ચોગ્ગો ફટકાર્યો. છતાં તેણે પાછલા બોલ પર તેની ભૂલ માટે ફરીથી હરલીનને ખખડાવી હતી. હરમનપ્રીતે ઓવરના છેલ્લા બોલ પર પણ ચોગ્ગો ફટકાર્યો અને પછી હરલીનનો ખભો થપથપાવીને મામલો શાંત પાડ્યો.

22 રન બનાવ્યા બાદ આઉટ

જો કે, હરમનપ્રીતની બેટિંગ લાંબો સમય ટકી નહોતી અને તે 22 રન બનાવીને આઉટ થઈ હતી. તેના થોડા સમય પછી હરલીન દેઓલ પણ આઉટ થઈ ગઈ હતી. તે પહેલા સ્મૃતિ મંધાના અને પ્રતિમા રાવત વચ્ચે 155 રનની શાનદાર ભાગીદારીએ ભારતને સારી શરૂઆત અપાવી હતી. મંધાનાએ 80 રન બનાવ્યા હતા અને પ્રતિમા રાવતે 75 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું.

