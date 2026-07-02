/હેરી કેને રચ્યો ઇતિહાસ: બે ગોલ ફટકારી ઇંગ્લેન્ડને જીતાડ્યું, ફૂટબોલ ઇતિહાસમાં નામ કર્યું અમર!

ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026મા બુધવારે ઈંગ્લેન્ડે રાઉન્ડ ઓફ 32 મેચમાં ડીઆર કાંગોને 2-1થી હરાવી પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં જગ્યા બનાવી લીધી ચે. હવે 6 જુલાઈએ ઈંગ્લેન્ડનો સામનો મેક્સિકો સિટી સ્ટેડિયમમાં મેક્સિકો સામે થશે. બુધવારે એટલાન્ટા સ્ટેડિયમમાં રમાયેલા મુકાબલામાં ઈંગ્લેન્ડના કેપ્ટન હેરી કેનએ શાનદાર પ્રદર્શન કરતા 2 ગોલ કર્યાં હતા. જેણે ઈંગ્લેન્ડ 1 ગોલથી પાછળ રહ્યાં બાદ ટીમની શાનદાર વાપસી કરાવી. ફુટબોલ વિશ્વકપ 1966ની ચેમ્પિયન ઈંગ્લેન્ડ આફ્રિકી ટીમો વિરુદ્ધ પોતાના 9 વિશ્વકપ મુકાબલામાં ક્યારેય હારી નથી.
આ ટીમે એટલાન્ટામાં તે રેકોર્ડને પણ યથાવત રાખ્યો છે. ઈંગ્લેન્ડના કેપ્ટન હેરી કેનએ આ દરમિયાન ઈતિહાસ રચી દીધો છે. તે ઈંગ્લેન્ડનો એવો ખેલાડી બની ગયો છે, જેણે એકથી વધુ ફુટબોલ વિશ્વકપ ટૂર્નામેન્ટમાં પાંચ કે તેનાથી વધુ ગોલ કર્યાં છે. હેરી કેન આંતરરાષ્ટ્રીય ફુટબોલ અને ફુટબોલ વિશ્વકપ, બંનેમાં ઈંગ્લેન્ડ માટે સૌથી વધુ ગોલ કરનાર ખેલાડી છે. હેરી કેનએ એટલાન્ટામાં ઈંગ્લેન્ડની રાઉન્ડ ઓફ 32 મેચમાં કાંગો વિરુદ્ધ બે ગોલ કર્યાં હતા. આ સાથે વર્તમાન વિશ્વકપમાં તેના કુલ ગોલની સંખ્યા પાંચ થઈ ગઈ છે.
ઈંગ્લેન્ડના કેપ્ટને રચ્યો ઈતિહાસ
બાયર્ન મ્યૂનિખના સ્ટ્રાઇકરે 2018ના ફુટબોલ વિશ્વકપમાં પર્દાપણ કર્યું અને તે ટૂર્નામેન્ટમાં છ ગોલ કરી ગોલ્ડન શૂઝનો ખિતાબ જીત્યો હતો. હવે તેણે 2026મા પાંચ ગોલનો આંકડો હાસિલ કર્યો છે. કુલ મળી ટેઓફિલો કુબિલસ, મિરોસ્લાવ ક્લોઝ, થોમસ મુલર, લિયોનેલ મેસ્સી અને કિલિયન એમ્બાપ્પે બાદ હેરી કેન એવો છઠ્ઠો ખેલાડી છે, જેણે એકથી વધુ ફુટબોલ વિશ્વકપ ટૂર્નામેન્ટમાં પાંચ કે તેનાથી વધુ ગોલ કર્યાં છે.
દિગ્ગજોના લિસ્ટમાં સામેલ હેરી કેન
ટેઓફિલો કુબિલસે પેરૂ માટે 1970 અને 1978મા વિશ્વકપમાં બે વખત પાંચ-પાંચ ગોલ કર્યાં હતા. મિરોસ્લાવ ક્લોઝ, જેણે ચાર ફુટબોલ વિશ્વકપ (2002, 2006, 2010 અને 2014) જર્મની માટે રમ્યા, તેણે 2002 અને 2006 ટૂર્નામેન્ટમાં પાંચ-પાંચ ગોલ કર્યાં અને મુલરે જર્મની માટે 2010 અને 2014 ટૂર્નામેન્ટમાં પાંચ-પાંચ ગોલ કર્યાં હતા. ફુટબોલ વિશ્વકપના ઈતિહાસમાં સૌથી વધુ ગોલ કરનાર મેસ્સીએ 2022 વિશ્વકપમાં આર્જેન્ટીના માટે સાત ગોલ કર્યાં અને આ વર્ષે તે છ ગોલ કરી ચૂક્યો છે. તો એમ્બાપ્પેએ 2022ના વિશ્વકપમાં ફ્રાન્સ માટે આઠ ગોલ કર્યાં અને વર્તમાન વિશ્વકપમાં 6 ગોલ કરી ચૂક્યો છે.
ફુટબોલ વિશ્વકપના ઈતિહાસમાં સૌથી વધુ ગોલ કોણે કર્યાં?
1. લિયોનેલ મેસ્સી (આર્જેન્ટીના)- 19 ગોલ
2. કિલિયન એમ્બાપ્પે (ફ્રાન્સ)- 19 ગોલ
3. મિરોસ્લાવ ક્લોઝ (જર્મની)- 16 ગોલ
4. રોનાલ્ડો નાજારિયો (બ્રાઝિલ)- 15 ગોલ
5. ગર્ડ મૂલર (જર્મની)- 14 ગોલ
6. જસ્ટ ફોન્ટેન (ફ્રાન્સ)- 13 ગોલ
7. હેરી કેન (ઈંગ્લેન્ડ)- 13 ગોલ
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની તમામ ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ અને નોકઆઉટ મેચ Zee5 અને વેબસાઈટ પર જોઈ શકાશે.
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