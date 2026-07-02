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હેરી કેને રચ્યો ઇતિહાસ: બે ગોલ ફટકારી ઇંગ્લેન્ડને જીતાડ્યું, ફૂટબોલ ઇતિહાસમાં નામ કર્યું અમર!

ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026મા બુધવારે ઈંગ્લેન્ડે રાઉન્ડ ઓફ 32ની મેચમાં કાંગોને 2-1થી હરાવ્યું છે. આ મેચમાં કેપ્ટન હેરી કેને કમાલ કર્યો હતો. હેરી કેને બે ગોલ ફટકારી ટીમને શાનદાર જીત અપાવી હતી. આ સાથે તેણે પોતાનું નામ રેકોર્ડ બુકમાં સામેલ કરાવી લીધું છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 02, 2026, 10:26 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 10:26 AM IST
હેરી કેને રચ્યો ઇતિહાસ: બે ગોલ ફટકારી ઇંગ્લેન્ડને જીતાડ્યું, ફૂટબોલ ઇતિહાસમાં નામ કર્યું અમર!
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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