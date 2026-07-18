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IND vs ENG : ત્રીજી ODI પહેલા ટીમ ઈન્ડિયામાં મોટો ફેરફાર, આ ઓલરાઉન્ડરની એન્ટ્રી, જાણો કોણ થયું બહાર

IND vs ENG : લોર્ડ્સ વનડે પહેલા ભારતીય ટીમમાં મોટો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. ઓલરાઉન્ડર વોશિંગ્ટન સુંદર ઈજાને કારણે ત્રીજી વનડેમાંથી બહાર થઈ ગયો હતો. પસંદગીકારોએ હવે તેના સ્થાને હર્ષ દુબેને ટીમ ઈન્ડિયામાં સ્થાન આપ્યું છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 18, 2026, 08:02 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 08:02 PM IST
IND vs ENG : ત્રીજી ODI પહેલા ટીમ ઈન્ડિયામાં મોટો ફેરફાર, આ ઓલરાઉન્ડરની એન્ટ્રી, જાણો કોણ થયું બહાર

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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