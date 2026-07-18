/IND vs ENG : ત્રીજી ODI પહેલા ટીમ ઈન્ડિયામાં મોટો ફેરફાર, આ ઓલરાઉન્ડરની એન્ટ્રી, જાણો કોણ થયું બહાર

IND vs ENG : ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે ચાલી રહેલી ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીનો ત્રીજી અને નિર્ણાયક મેચ રવિવાર, 19 જુલાઈના રોજ લોર્ડ્સ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર રમાશે. શ્રેણી હાલમાં 1-1થી બરાબર છે અને જે ટીમ ત્રીજી ODI જીતશે તે શ્રેણી જીતી લેશે. આ નિર્ણાયક મેચ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયાની ટીમમાં મોટો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર વોશિંગ્ટન સુંદર ઈજાને કારણે શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. તેની જગ્યાએ યુવા ઓલરાઉન્ડર હર્ષ દુબેને ટીમ ઈન્ડિયામાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. BCCIએ આ ફેરફારની સત્તાવાર જાહેરાત કરી છે.
વોશિંગ્ટન સુંદરના સ્થાને હર્ષ દુબેને તક
ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)એ શનિવાર, 18 જુલાઈના રોજ સત્તાવાર જાહેરાત કરી હતી કે લોર્ડ્સમાં ઇંગ્લેન્ડ સામેની ત્રીજી અને નિર્ણાયક ODI માટે વોશિંગ્ટન સુંદરના સ્થાને યુવા ઓલરાઉન્ડર હર્ષ દુબેને ભારતીય ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. BCCIના જણાવ્યા અનુસાર, કાર્ડિફના સોફિયા ગાર્ડન્સ ખાતે રમાયેલી બીજી ODI દરમિયાન વોશિંગ્ટન સુંદરને હેમસ્ટ્રિંગમાં ઈજા થઈ હતી.
પરિણામે તેને શ્રેણીની અંતિમ મેચમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો છે. તે હવે તેની ઈજા માટે સ્કેન કરાવશે અને વધુ સારવાર માટે નિષ્ણાત ડોકટરોની સલાહ લેશે. નોંધનીય છે કે, છેલ્લી મેચમાં સુંદર ઈજાથી પીડાઈ રહ્યો હતો, તે ફક્ત 2 રન બનાવ્યા પછી આઉટ થઈ ગયો હતો અને બોલિંગ કરી શક્યો નહોતો.
અફઘાનિસ્તાન સામે ODIમાં ડેબ્યૂ કરી ચૂક્યો છે હર્ષ દુબે
23 વર્ષીય ડાબોડી સ્પિન ઓલરાઉન્ડર હર્ષ દુબે ભારત માટે ODIમાં ડેબ્યૂ કરી ચૂક્યો છે. દુબે અફઘાનિસ્તાન સામે પોતાની પહેલી ODI રમ્યો હતો અને અત્યાર સુધી બે મેચમાં 4 વિકેટ ઝડપી છે. લિસ્ટ-એ ક્રિકેટમાં તેણે 35 વિકેટ લીધી છે, તેની બોલિંગ એવરેજ 35.97 છે, જેમાં 20 રન આપીને 4 વિકેટ શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન છે.
🚨 News 🚨
Harsh Dubey added to #TeamIndia's ODI squad as a replacement for injured Washington Sundar.
More Details 🔽 | #ENGvINDhttps://t.co/Y6LgzTJAyS
— BCCI (@BCCI) July 18, 2026
ઘરેલુ ક્રિકેટમાં વિદર્ભ માટે રમતા દુબેએ ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં પણ પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન કર્યું છે. તેણે 27 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચમાં 133 વિકેટ લીધી છે અને 38 T20 મેચોમાં 34 વિકેટ લીધી છે. તેના સતત બેસ્ટ પ્રદર્શનને કારણે તેણે ફરી એકવાર ભારતીય ODI ટીમમાં સ્થાન મેળવ્યું છે.
ત્રીજી ODI માટે ભારતની અપડેટેડ ટીમ
શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી, શ્રેયસ અય્યર (વાઈસ-કેપ્ટન), કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર), અક્ષર પટેલ, શિવમ દુબે, કુલદીપ યાદવ, જસપ્રિત બુમરાહ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, અર્શદીપ સિંહ, ગુરનૂર બ્રાર, પ્રિન્સ યાદવ, અર્શદીપ સિંહ, હર્ષ દુબે,