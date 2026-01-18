Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

હું દરરોજ પિતા સામે રડતો હતો... ગંભીરના લાડકા હર્ષિત રાણાનું છલકાયું દર્દ, NZ સિરીઝ વચ્ચે સામે આવી દર્દભરી કહાની

Harshit Rana: ભારત-ન્યુઝીલેન્ડ વનડે સિરીઝ વચ્ચે હર્ષિત રાણાનો એક ઇન્ટરવ્યુ ચર્ચામાં છે, જેમાં તેણે પોતાના સંઘર્ષની કહાની જણાવી છે. તેણે જણાવ્યું કે, એક સમયે તેને કોઈ પણ ટીમમાં જગ્યા મળતી નહોતી અને તે અંદરથી સાવ તૂટી ગયો હતો. તેણે એવો પણ દાવો કર્યો કે, તે દરરોજ તેના પિતા સામે રડતો હતો.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 18, 2026, 04:28 PM IST

Harshit Rana: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ચાલી રહેલી ODI સિરીઝમાં યુવા ફાસ્ટ બોલર હર્ષિત રાણા શાનદાર પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે. સોશિયલ મીડિયા પર ટીમ ઈન્ડિયાના હેડ કોચ ગૌતમ ગંભીર પર એવા આક્ષેપો થાય છે કે હર્ષિત તેમનો પ્રિય ખેલાડી છે અને તેથી જ તેને ટીમમાં સતત તક મળે છે. જો કે, આ યુવા પેસરે છેલ્લા કેટલાક સમયથી પોતાના પ્રદર્શનથી ટીકાકારોના મોઢા બંધ કરી દીધા છે. આ દરમિયાન તેની એક દર્દભરી કહાની સામે આવી છે, જે સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચાનો વિષય બની છે.

ભારત-ન્યુઝીલેન્ડ વનડે સિરીઝ વચ્ચે હર્ષિત રાણાનો એક ઇન્ટરવ્યુ ચર્ચામાં છે, જેમાં તેણે પોતાના સંઘર્ષની કહાની જણાવી છે. તેણે જણાવ્યું કે, એક સમયે તેને કોઈ પણ ટીમમાં જગ્યા મળતી નહોતી અને તે અંદરથી સાવ તૂટી ગયો હતો. તેણે એવો પણ દાવો કર્યો કે, તે દરરોજ તેના પિતા સામે રડતો હતો.

હર્ષિત રાણાનું છલકાયું દર્દ
હર્ષિત રાણાએ એક પોડકાસ્ટમાં જણાવ્યું કે, તેણે દિલ્હી સર્કિટમાં શરૂઆતના વર્ષોના સંઘર્ષ બાદ નિષ્ફળતાઓનો સામનો કેવી રીતે કરવો તે શીખ્યું. 'મેન્સ એક્સપી' સાથેની વાતચીતમાં ટીમ ઈન્ડિયાના ઉભરતા ફાસ્ટ બોલરે કહ્યું કે, "હવે મને નિષ્ફળતા સાથે કામ લેતા આવડે છે. મેં એવા 10 વર્ષ જોયા છે જ્યારે કંઈ જ નહોતું થતું. હું ટ્રાયલ્સમાં જતો અને મારું નામ આવતું નહોતું. હું ઘરે પાછો આવીને દરરોજ મારા પિતા સામે રડતો હતો. તેથી હવે મને લાગે છે કે, નિષ્ફળતાનો ડર ખતમ થઈ ગયો છે, જે પણ આવશે, હું તેનો સામનો કરી શકું છું. મેં હાર માની લીધી હતી, પરંતુ  મારા પિતાએ મને સતત પ્રેરણા આપી."

નોંધનીય છે કે, હર્ષિત રાણાએ 6 ફેબ્રુઆરી 2025ના રોજ પોતાનું વનડે ડેબ્યૂ કર્યું હતું અને ત્યારથી તેણે ભારતીય ટીમમાં નિયમિત ખેલાડી તરીકે પોતાનું સ્થાન પાકું કરી લીધું છે. અત્યાર સુધી રમાયેલી 13 વનડે મેચોમાં તેણે 23 વિકેટ ઝડપી છે અને રમતના દરેક પાસામાં પોતાના શાનદાર પ્રદર્શનથી પ્રભાવિત કર્યા છે.

ડેવોન કોનવેને સતત ત્રીજી વખત બનાવ્યો શિકાર
ન્યુઝીલેન્ડ સામે ઈન્દોરમાં રમાઈ રહેલી ત્રીજી ODIમાં પણ હર્ષિત રાણાએ પોતાના પહેલા જ બોલ પર વિકેટ લઈને સનસની મચાવી દીધી છે. તેણે સ્ટાર કીવી ઓપનર ડેવોન કોનવેને આ સિરીઝમાં સતત ત્રીજી વખત પોતાનો શિકાર બનાવ્યો હતો.

About the Author
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

harshit ranaHarshit Rana emotional storyindia vs new zealandહર્ષિત રાણાગૌતમ ગંભીર

