Gautam Gambhir: ટીમ ઈન્ડિયા ODI શ્રેણી હારી ગઈ, પણ આ બાબતમાં થઈ ગૌતમ ગંભીરની જીત
ગૌતમ ગંભીરના કોચિંગમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ ન્યૂઝીલેન્ડ સામે વનડે સિરીઝમાં શરમજનક હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. આ હાર બાદ ગંભીર પર સવાલ ઉઠી રહ્યાં છે પરંતુ એક મામલામાં આ દિગ્ગજે બાજી મારી લીધી છે.
Trending Photos
IND vs NZ: ઈન્દોર વનડેમાં હાર સાથે ભારતે વનડે સિરીઝ 1-2થી ગુમાવી છે. ભારતીય ટીમે પ્રથમવાર વનડે સિરીઝમાં ઘરઆંગણે ન્યૂઝીલેન્ડ સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. આ હાર બાદ હેડ કોચ ગૌતમ ગંભીર પર સવાલ ઉઠી રહ્યાં છે. સવાલ તો થશે કારણ કે તેના કોચિંગમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ માત્ર આ સિરીઝ ગુમાવી નથી, પરંતુ છેલ્લા દોઢ વર્ષમાં ઘણી શ્રેણી ગુમાવી છે. પરંતુ તેમ છતાં ગૌતમ ગંભીરની એક મામલામાં જીત થઈ છે. આવો તમને જણાવીએ.
હર્ષિત રાણાના મામલામાં સાચો સાબિત થયો ગૌતમ ગંભીર
ગૌતમ ગંભીરને જો કોઈ ખેલાડીમાં ક્ષમતા જોવા મળી તો તે તેને આલોચના છતાં તક આપે છે. ગૌતમ ગંભીરે હર્ષિત રાણા સાથે પણ આમ કર્યું. હર્ષિતને વનડે, ટી20 અને ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં પણ તક આપવામાં આવી. હંમેશા સવાલ ઉઠાવવામાં આવે છે કે હર્ષિતને ટીમમાં સ્થાન કેમ મળે છે. ગંભીરે ઘણીવાર તે કહ્યું તે હર્ષિતને એક એવા ખેલાડી તરીકે જુઓ છે જે બોલિંગમાં તો કમાલ કરશે પરંતુ આઠમાં ક્રમે તેની બેટિંગ પણ ટીમ ઈન્ડિયાને કામ આવશે. હર્ષિત રાણાએ ન્યૂઝીલેન્ડ સામે સિરીઝમાં તે કામ કરી દેખાડ્યું છે, જેનો વિશ્વાસ ગંભીરે વ્યક્ત કર્યો હતો.
હર્ષિત રાણાનો કમાલ
હર્ષિત રાણાએ ઈન્દોર વનડેમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. તેણે બોલિંગમાં ત્રણ વિકેટ ઝડપી હતી. જ્યારે બેટિંગમાં મુશ્કેલ સમયમાં કોહલી સાથે મળી શાનદાર ભાગીદારી કરી હતી. હર્ષિતે પોતાના વનડે કરિયરની પ્રથમ અડધીસદી ફટકારતા 43 બોલમાં 52 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં ચાર ફોર અને ચાર સિક્સ સામેલ છે. હર્ષિત રાણાએ આ સિરીઝમાં 27.66ની એવરેજથી 83 રન બનાવ્યા. તેના બેટિંગા આંકડા રોહિત શર્મા, શ્રેયસ અય્યર અને જાડેજા જેવા ખેલાડીઓથી સારા છે. તો બોલિંગમાં હર્ષિતે છ વિકેટ ઝડપી હતી. તે ભારત તરફથી સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર ખેલાડી રહ્યો.
હર્ષિત રાણા જે રીતે પ્રદર્શન કરી રહ્યો ચે, તેને જોતા વિશ્વકપ 2027નો પ્રબળ દાવેદાર લાગી રહ્યો છે. ટી20 વિશ્વકપની ટીમમાં પણ તે સામેલ છે અને પ્લેઇંગ ઈલેવનમાં જોવા મળી શકે છે. રાણાએ અત્યાર સુધી છ ટી20 મેચમાં 7 વિકેટ લીધી છે. ટી20મા ઓસ્ટ્રેલિયા સામે તેણે 35 રનની શાનદાર ઈનિંગ રમી હતી. હર્ષિત રાણાનું પ્રદર્શન જોઈ તેના આલોચકો ઘટી રહ્યાં છે અને ફેન્સની સંખ્યા વધી રહી છે. ઓછામાં ઓછા ગંભીરના હર્ષિત પર રહેલા વિશ્વાસની અહીં જીત થઈ છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે