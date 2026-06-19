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AFG સામે ત્રીજી વનડે પહેલાં BCCIનો મોટો નિર્ણય, અચાનક આ ફાસ્ટ બોલરની ટીમમાં થઈ એન્ટ્રી

Who Will Harshit Rana Replace India Playing 11: હર્ષિત રાણા આશરે ચાર મહિના બાદ ટીમમાં વાપસી કરી રહ્યો છે. બીસીસીઆઈએ અફઘાનિસ્તાન સામે ત્રીજી વનડે પહેલા તેને ટીમમાં સામેલ કર્યો છે. તેવામાં જો હર્ષિતને ત્રીજી વનડેમાં તક મળી તો કોણ બહાર થશે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 19, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 01:39 PM IST
AFG સામે ત્રીજી વનડે પહેલાં BCCIનો મોટો નિર્ણય, અચાનક આ ફાસ્ટ બોલરની ટીમમાં થઈ એન્ટ્રી

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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