/AFG સામે ત્રીજી વનડે પહેલાં BCCIનો મોટો નિર્ણય, અચાનક આ ફાસ્ટ બોલરની ટીમમાં થઈ એન્ટ્રી

ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે ત્રણ મેચની સિરીઝની અંતિમ વનડે 20 જૂને રમાશે. આ પહેલા ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડે મોટો નિર્ણય લીધો છે. ત્રણ મેચની વનડે સિરીઝમાં ભારતીય ટીમ 2-0થી આગળ છે અને તેની પાસે ક્લીન સ્વીપ કરવાની તક છે.
હવે ત્રીજી વનડે મેચ પહેલા હર્ષિત રાણાને વનડે ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. મહત્વનું છે કે હર્ષિત ટી20 વિશ્વકપ પહેલા આફ્રિકા વિરુદ્ધ પ્રેક્ટિસ મેચ દરમિયાન ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો. તે ટી20 વિશ્વકપ અને આઈપીએલ 2026 ઈજાને કારણે રમી શક્યો નહીં.
પરંતુ હવે બીસીસીઆઈએ અચાનક તેને ત્રીજી વનડે પહેલા ટીમમાં સામેલ કર્યો છે. હર્ષિત રાણા લાંબા સમય બાદ મેદાનમાં વાપસી કરી રહ્યો છે. તેવામાં ત્રીજી વનડેમાં તેને ક્યા ખેલાડીના સ્થાને અંતિમ ઈલેવનમાં તક આપવામાં આવશે.
કોણ થશે બહાર?
અફઘાનિસ્તાન વિરુદ્ધ પ્રથમ અને બીજી વનડેમાં બોલિંગ એટેક પર નજર કરીએ તો અર્શદીપ સિંહ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, ગુરનૂર બરાર અને પ્રિન્ય યાદવને તક આપવામાં આવી હતી. તો નીતિશ કુમાર રેડ્ડીએ છઠ્ઠા બોલરની ભૂમિકા ભજવી હતી. અર્શદીપ સિંહ પેસ એટેકને લીડ કરી રહ્યો છે, જ્યારે ગુરનૂર બરારે પોતાની પર્દાપણ સિરીઝમાં છ વિકેટ લીધી છે. તેવામાં તેને ત્રીજી વનડે મેચ રમવાની તક મળી શકે છે.
બીજી વને મેચમાં પ્રિન્સ યાદવને તક મળી હતી, જ્યાં તેણે બે સફળતા મેળવી હતી. પરંતુ ફોર્મના આધાર પર ગુરનૂર બરારને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી શકે છે. તેવામાં ટીમ મેનેજમેન્ટ પ્રિન્સ યાદવના સ્થાને હર્ષિત રાણાને તક આપી શકે છે.