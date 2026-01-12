Prev
હર્ષિત રાણાનો કમાલ... એક જ ઝટકામાં તોડ્યો બુમરાહનો ખાસ રેકોર્ડ, ઈરફાન પઠાણને પણ છોડ્યો પાછળ

Harshit Rana : ભારતે ODI શ્રેણીની મજબૂત શરૂઆત કરતા પ્રથમ મેચમાં ન્યુઝીલેન્ડને 4 વિકેટથી હરાવ્યું. હર્ષિત રાણાએ બેટ અને બોલ બંનેથી યોગદાન આપ્યું. ત્યારે આ મેચમાં હર્ષિત રાણાએ જસપ્રિત બુમરાહનો એક ખાસ રેકોર્ડ તોડ્યો છે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 12, 2026, 11:58 AM IST

Harshit Rana : હર્ષિત રાણાએ નવા વર્ષમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામે પોતાની પહેલી મેચ રમીને તેના પ્રદર્શનથી બધાના દિલ જીતી લીધા છે. હર્ષિતે પહેલા બોલથી તબાહી મચાવી અને પછી બેટથી શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. એકંદરે આ મેચ તેના માટે ખૂબ જ ખાસ હતી. મેચમાં બે મહત્વપૂર્ણ વિકેટ લઈને તેણે જસપ્રીત બુમરાહ અને ઇરફાન પઠાણ જેવા દિગ્ગજોનો ખાસ રેકોર્ડ તોડ્યો છે.

2025માં વનડે ડેબ્યૂ કરનાર હર્ષિત રાણા હવે પ્રથમ 12 વનડેમાં સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર ભારતનો બીજો બોલર બની ગયો છે. તેના નામે 23 વિકેટ છે. તેણે આ યાદીમાં ઇરફાન પઠાણ (21 વિકેટ) અને જસપ્રીત બુમરાહ (22 વિકેટ)ને પાછળ છોડી દીધા છે. અજિત અગરકર ભારત માટે પોતાની પ્રથમ 12 વનડેમાં કુલ 29 વિકેટો લઈને નંબર વન પર છે. આ રેકોર્ડ તોડવો અત્યંત મુશ્કેલ માનવામાં આવે છે.

પ્રથમ 12 ODIમાં સૌથી વધુ વિકેટ લેનારા બોલર

29 - અજિત અગરકર
23 - હર્ષિત રાણા
22  - જસપ્રીત બુમરાહ
21 - ઇરફાન પઠાણ

હર્ષિત રાણાનું શાનદાર પ્રદર્શન 

વર્ષ 2026ની પહેલી મેચમાં હર્ષિત રાણાએ 10 ઓવરમાં 65 રન આપીને 2 વિકેટ લીધી અને 23 બોલમાં 2 ચોગ્ગા અને 1 છગ્ગાની મદદથી 29 રન બનાવ્યા. આ એ જ હર્ષિત રાણા છે જેને ટીમ ઇન્ડિયાના મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરની નજીક હોવાને કારણે સોશિયલ મીડિયા પર ઘણીવાર ટ્રોલ કરવામાં આવે છે. ગંભીરના તેના પ્રત્યે નરમ વલણને ઘણીવાર ટીમમાં સતત તકોનું કારણ તરીકે દર્શાવવામાં આવે છે, પરંતુ વાસ્તવિકતા તદ્દન અલગ છે. હર્ષિતે સખત મહેનત દ્વારા ટીમ ઇન્ડિયામાં સ્થાન મેળવ્યું છે. પસંદગીકારો તેને ભવિષ્યના સ્ટાર બોલર તરીકે જુએ છે, તેથી તેને સતત તક મળી રહી છે.
 

