બીજી વનડેમાં આ ખેલાડીનું પત્તુ કપાવાનું નક્કી ! પહેલી વનડેમાં સાબિત થયો સૌથી મોટો વિલન
IND vs AUS 2nd ODI : ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે બીજી વનડે મેચ 23 ઓક્ટોબર, ગુરુવારના રોજ એડિલેડમાં રમાશે. પર્થમાં રમાયેલી પહેલી વનડેમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ભારતનો સાત વિકેટથી શરમજનક પરાજય થયો હતો. ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણીમાં ભારત 0-1થી પાછળ છે.
IND vs AUS 2nd ODI : પહેલી વનડેમાં હાર બાદ ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે બીજી વનડે 23 ઓક્ટોબરે એડિલેડમાં રમાશે. બીજી વનડે ભારત માટે કરો યા મરો જેવી સ્પર્ધા રહેશે. જો ભારત આ મેચ હારી જશે તો ભારત વનડે શ્રેણી હારી જશે. હવે, કેપ્ટન શુભમન ગિલ પાસે ફક્ત એક જ વિકલ્પ બચ્યો છે, ટીમ ઈન્ડિયાના સૌથી ફ્લોપ ખેલાડીને પ્લેઈંગ ઈલેવનમાંથી દૂર કરવાનો.
આ ખેલાડીને એડિલેડમાં ડ્રોપ કરવામાં આવશે તે નક્કી !
એડિલેડમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની બીજી વનડેમાં ભારતની પ્લેઈંગ ઈલેવનમાંથી એક ખેલાડીને ડ્રોપ કરવામાં આવશે તે નિશ્ચિત લાગે છે. આ ક્રિકેટર તેના નબળા પ્રદર્શનને કારણે પર્થમાં પ્રથમ વનડે દરમિયાન ભારતની શરમજનક હારનો સૌથી મોટો વિલન સાબિત થયો. આ ક્રિકેટર બીજું કોઈ નહીં પણ હર્ષિત રાણા છે. પર્થમાં રમાયેલી પહેલી ODI દરમિયાન હર્ષિત રાણાએ ચાર ઓવર ફેંકી હતી અને 6.80ના ઇકોનોમી રેટથી 27 રન આપ્યા હતા અને એકપણ વિકેટ લીધી નહોતી.
બોલિંગ અને બેટિંગ બંનેમાં નિષ્ફળ
બોલિંગ ઉપરાંત હર્ષિત રાણા પહેલી વનડેમાં બેટિંગમાં પણ નિષ્ફળ ગયો. પર્થ વનડેમાં તે ફક્ત 1 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. હર્ષિત રાણા એક લાંબા કદનો બોલર છે, જેને પર્થની પીચ પર પોતાના ઉછાળા અને સ્પીડનો ઉપયોગ કરીને વિકેટ લેવાની તક હતી, પરંતુ તે આ મોરચે નિષ્ફળ ગયો. હવે ગુરુવારે એડિલેડમાં બીજી વનડે માટે ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી હર્ષિત રાણાને બહાર કરી શકાય છે. પ્રતિભાશાળી ડાબોડી ફાસ્ટ બોલર પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાને હર્ષિત રાણાની જગ્યાએ તક મળી શકે છે.
આ બોલરને બીજી વનડેમાં તક મળશે !
પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાએ ભારત માટે અત્યાર સુધી 17 વનડેમાં 29 વિકેટ લીધી છે. તેણે ઓસ્ટ્રેલિયાની ધરતી પર એક ટેસ્ટ મેચ રમી છે, જેમાં છ વિકેટ લીધી છે. જો કૃષ્ણા એડિલેડમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે બીજી વનડેમાં રમે છે, તો તે તેના બેસ્ટ પ્રદર્શનથી ટીમ ઈન્ડિયાને જીત તરફ દોરી શકે છે. ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે બીજી વનડે મેચ 23 ઓક્ટોબર, ગુરુવારના રોજ એડિલેડમાં રમાશે.
