/હર્ષિત રાણા એશિયન ગેમ્સ અને અફઘાનિસ્તાન T20 સિરીઝમાંથી બહાર, જાણો કોને મળી તક

Harshit Rana : એશિયન ગેમ્સ 2026 અને અફઘાનિસ્તાન સામેની T20 શ્રેણી પહેલા ભારતીય ક્રિકેટ ટીમને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ઈજાને કારણે ફાસ્ટ બોલર હર્ષિત રાણા ટીમમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. BCCIની પસંદગી સમિતિએ અફઘાનિસ્તાન સામેની આગામી ત્રણ મેચની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણી અને 2026ની એશિયન ગેમ્સ માટે ભારતીય ટીમમાં મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર કર્યો છે. હર્ષિતના બહાર થયા બાદ વિદર્ભના 27 વર્ષીય ફાસ્ટ બોલર યશ ઠાકુરને તેના સ્થાને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે.
હર્ષિત રાણા બેંગલુરુમાં BCCI સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ (CoE) ખાતે રિહેબિલિટેશનમાંથી પસાર થઈ રહ્યો હતો અને તેની રિકવરી સારી રીતે આગળ વધી રહી હતી. જોકે, 7 સપ્ટેમ્બરના રોજ મેચ સિમ્યુલેશન દરમિયાન બોલિંગ કરતી વખતે તેના 'રેક્ટસ ફેમોરિસ' એટલે કે સાથળના સ્નાયુમાં સ્ટ્રેઈન આવવાને કારણે તે આગામી મેચોમાંથી બહાર થઈ ગયો છે.
યશ ઠાકુરનો T20 રેકોર્ડ કેવો છે ?
વિદર્ભના 27 વર્ષીય ફાસ્ટ બોલર યશ ઠાકુરે તાજેતરમાં જુલાઈ 2026માં ભારતના ઝિમ્બાબ્વેના પ્રવાસ દરમિયાન T20 આંતરરાષ્ટ્રીયમાં પદાર્પણ કર્યું હતું. તેણે તેની બે આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 4 વિકેટ ઝડપી હતી. આ ઉપરાંત સ્થાનિક સ્તરે તેણે સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીની 50 મેચોમાં 7.04ના પ્રભાવશાળી ઈકોનોમી રેટ સાથે 81 વિકેટ લીધી છે.
🚨 News 🚨
Yash Thakur replaces Harshit Rana in India’s T20Is squads for Afghanistan T20Is & Asian Games
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— BCCI (@BCCI) September 10, 2026
અફઘાનિસ્તાન સામેની શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમ
શ્રેયસ અય્યર (કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, વૈભવ સૂર્યવંશી, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર), તિલક વર્મા (વાઈસ-કેપ્ટન), શિવમ દુબે, નીતીશ કુમાર રેડ્ડી, અક્ષર પટેલ, વોશિંગ્ટન સુંદર, વરુણ ચક્રવર્તી, રવિ બિશ્નોઈ, જસપ્રિત બુમરાહ, અર્શદીપ સિંહ, યશ ઠાકુર.
એશિયન ગેમ્સ માટે ભારતીય ટીમ
શ્રેયસ અય્યર (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, રવિ બિશ્નોઈ, અભિષેક શર્મા, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, જસપ્રિત બુમરાહ, સંજુ સેમસન, અક્ષર પટેલ, યશ ઠાકુર, ઈશાન કિશન, વોશિંગ્ટન સુંદર, અર્શદીપ સિંહ, શિવમ દુબે, વરુણ ચક્રવર્તી, વૈભવ સૂર્યવંશી.