/IND vs ENG : ટીમ ઈન્ડિયાને લાગ્યો મોટો ઝટકો, આ સ્ટાર ખેલાડી ODI સિરીઝમાંથી બહાર

IND vs ENG : ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ 14 જુલાઈથી ઈંગ્લેન્ડ સામે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી રમવાની છે. શુભમન ગિલ, રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી અને કેએલ રાહુલ જેવા સ્ટાર્સ ODI શ્રેણી માટે ઈંગ્લેન્ડ પહોંચ્યા છે. ભારતીય ખેલાડીઓએ 11 જુલાઈના રોજ બર્મિંગહામમાં પ્રેક્ટિસ સેશનમાં પણ ભાગ લીધો હતો.
ફાસ્ટ બોલર હર્ષિત રાણા ODI સિરીઝમાંથી બહાર
આ દરમિયાન ODI શ્રેણી શરૂ થાય તે પહેલાં ભારતીય ટીમને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ફાસ્ટ બોલર હર્ષિત રાણા હેમસ્ટ્રિંગ ઈજાને કારણે ODI શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. ચાર મહિના બાદ વાપસી કરી રહેલો હર્ષિત ઈજાના કારણે ફરી એકવાર ક્રિકેટમાંથી બહાર થઈ ગયો છે, આ પહેલાં તે ફક્ત પાંચ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ જ રમી શક્યો હતો.
હર્ષિતની ગેરહાજરી ટીમ ઈન્ડિયા માટે મોટી ખોટ માનવામાં આવે છે. 24 વર્ષીય ફાસ્ટ બોલરના હેમસ્ટ્રિંગ ઈજાથી પીડાઈ રહ્યો છે. મીડિયા રિપોર્ટ અનુસાર, હર્ષિત હવે બેંગલુરુમાં BCCIના સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ (CoE) જશે, જ્યાં બોર્ડની મેડિકલ ટીમ તેની ઈજાનું મૂલ્યાંકન કરશે. આ પછી તેના માટે રિહેબિલિટેશન કાર્યક્રમ તૈયાર કરવામાં આવશે. તેની તબીબી તપાસ અને સ્વસ્થતાની પ્રગતિના આધારે તેના મેદાનમાં પાછા ફરવાનો સમય નક્કી કરવામાં આવશે.
🚨 Harshit Rana ruled out of the England ODI series due to a hamstring injury.
He was injured before the T20 World Cup and was then ruled out for 4–5 months. But he came back to the team for the Ireland series, and now, after just 4 matches, he has got injured again.
Whenever… pic.twitter.com/BfbRp257OO
— Indian Cricket Ministry (@Tejashyyyyyy) July 11, 2026
T20 વર્લ્ડ કપમાં પણ રમી શક્યો નહોતો
હર્ષિત રાણા માટે 2026નું વર્ષ ઈજાઓથી ભરેલું રહ્યું છે. T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા જ તેને ઘૂંટણની ઈજા થઈ હતી, જેના કારણે તે આ મોટી ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લઈ શક્યો નહીં. હર્ષિતને જસપ્રીત બુમરાહના ફાસ્ટ બોલિંગ પાર્ટનર તરીકે જોવામાં આવતો હતો, પરંતુ ઈજાએ તેની આશાઓ પર પાણી ફેરવી દીધું. શરૂઆતમાં એવું માનવામાં આવતું હતું કે હર્ષિત ઝડપથી સ્વસ્થ થઈ જશે, પરંતુ તેની ઘૂંટણની ઈજા અપેક્ષા કરતાં વધુ ગંભીર બની. તે લગભગ ચાર મહિના સુધી સાઇડલાઇન રહ્યો અને 2026ની આખી IPL સીઝન ચૂકી ગયો.
લાંબા રિહેબિલિટેશન પછી હર્ષિત આયર્લેન્ડ સામેની T20 શ્રેણીમાં સ્પર્ધાત્મક ક્રિકેટમાં પાછો ફર્યો. ત્યારબાદ તે ઇંગ્લેન્ડ સામેની T20 શ્રેણીમાં રમ્યો. જોકે, તેની વાપસી ટૂંકી રહી. હર્ષિત આયર્લેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડના પ્રવાસ દરમિયાન કુલ પાંચ T20 રમ્યા બાદ ફરીથી ઇજાગ્રસ્ત થયો.
ઇજાને કારણે T20 સિરીઝમાંથી પણ બહાર થયો હતો
હેમસ્ટ્રિંગની ઇજાને કારણે હર્ષિત ઇંગ્લેન્ડ સામે ચોથી અને પાંચમી T20માં રમી શક્યો નહીં. હવે, તેની ઇજાની ગંભીરતા સ્પષ્ટ થતાં, તે આગામી ODI શ્રેણીમાંથી પણ બહાર થઈ ગયો છે. હર્ષિતની ઇજા એવા સમયે થઈ છે જ્યારે તે ભારતીય ટીમમાં પોતાનું સ્થાન ફરીથી સ્થાપિત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો. દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઓસ્ટ્રેલિયામાં આગામી બે વર્લ્ડ કપ માટે તેને ભારતની ભાવિ યોજનાઓનો મુખ્ય ભાગ માનવામાં આવે છે. જો કે, સતત ઇજાઓ તેની કારકિર્દીના માર્ગને અવરોધી રહી છે.
વનડે શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમ
શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), શ્રેયસ ઐયર (વાઈસ-કેપ્ટન), રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી, કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), ઇશાન કિશન (વિકેટકીપર), વોશિંગ્ટન સુંદર, અક્ષર પટેલ, શિવમ દુબે, કુલદીપ યાદવ, જસપ્રીત બુમરાહ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, અર્શદીપ સિંહ અને ગુરનુર બ્રાર.
વનડે શ્રેણીનું શેડ્યૂલ