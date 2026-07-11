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IND vs ENG : ટીમ ઈન્ડિયાને લાગ્યો મોટો ઝટકો, આ સ્ટાર ખેલાડી ODI સિરીઝમાંથી બહાર

IND vs ENG : ટીમ ઈન્ડિયા ઈંગ્લેન્ડ પ્રવાસ પર પહેલાથી જ ફિટનેસ સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહી છે. સ્પિનર વરુણ ચક્રવર્તી પણ હેમસ્ટ્રિંગ ઈજાને કારણે T20 શ્રેણીની અંતિમ બે મેચમાંથી બહાર થઈ ગયો હતો. ત્યારે હવે આ સ્ટાર બોલર ODI શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. જેના કારણે ભારતીય ટીમની બોલિંગ યુનિટ માટે બીજો મોટો ઝટકો છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 11, 2026, 08:58 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 08:58 PM IST
IND vs ENG : ટીમ ઈન્ડિયાને લાગ્યો મોટો ઝટકો, આ સ્ટાર ખેલાડી ODI સિરીઝમાંથી બહાર

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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