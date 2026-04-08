Viral Video: શું સ્મૃતિ મંધાના અને પલાશ મુછલ વચ્ચે થયું સમાધાન? આ વાયરલ વીડિયોએ ચાહકોને ચોંકાવી દીધા
Viral Video: સ્મૃતિ મંધાના અને પલાશ મુચ્છલના લગ્ન થોડા મહિના પહેલા તૂટી ગયા હતા. પલાશ પર સ્મૃતિ સાથે છેતરપિંડીનો આરોપ હતો. હવે, એક વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેનાથી પેચ-અપની અટકળો શરૂ થઈ રહી છે.
Viral Video: ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની સ્ટાર ઓપનર સ્મૃતિ મંધાના નવેમ્બર 2025માં સિંગર પલાશ મુચ્છલ સાથે લગ્ન કરવાની હતી. સોશિયલ મીડિયા પર લગ્ન પહેલાની ઉજવણીઓ ખૂબ જ ચાલી રહી હતી, અને ચાહકો તેમના જીવનમાં એક નવા અધ્યાયની શરૂઆતની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા.
જોકે, લગ્નના એક દિવસ પહેલા બધી તૈયારીઓ સ્થગિત કરી દેવામાં આવી હતી. શરૂઆતમાં, અહેવાલો સામે આવ્યા હતા કે સ્મૃતિના પિતા શ્રીનિવાસ મંધાનાની ખરાબ તબિયતને કારણે લગ્ન મુલતવી રાખવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ બાદમાં, પલાશ પર છેતરપિંડીનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે સ્મૃતિએ આ કારણે પલાશ સાથે બ્રેકઅપ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. જો કે, હવે પેચ-અપ અંગે અટકળો ચાલી રહી છે.
આ વાયરલ વીડિયોએ ચાહકોને ચોંકાવી દીધા
હકીકતમાં, એક વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે જેમાં પલાશની બહેન, ગાયિકા પલક મુચ્છલ, મુંબઈના એક રેસ્ટોરન્ટની બહાર સ્મૃતિના પિતા સાથે જોવા મળી રહી છે. પલકે તેમના પગ સ્પર્શ કરીને ગાયિકાને આશીર્વાદ આપ્યા. પલકના પતિ મિથુન પણ તેમની સાથે હતા.
વીડિયો જોયા પછી ચાહકો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા અને ઉત્સાહપૂર્વક પ્રતિક્રિયા આપી. કેટલાક યુઝર્સે પૂછ્યું કે શું બંને પરિવારો વચ્ચેની બધી ફરિયાદો દૂર થઈ ગઈ છે. ઘણાએ લખ્યું કે બંને ફરી સાથે મળી શકે છે, જ્યારે કેટલાકે સ્મૃતિને સાવધાન રહેવાની સલાહ આપી.
એક યુઝરે ટિપ્પણી કરી, જો સ્મૃતિ મંધાના આનાથી ખુશ છે, તો ઠીક છે. અમને ફક્ત તેની ખુશીની ચિંતા છે. આ દરમિયાન, કેટલાક માને છે કે આ વીડિયો જૂનો છે. આ વીડિયો તાજેતરનો છે કે જૂનો છે તેની હજુ સુધી સત્તાવાર પુષ્ટિ થઈ નથી.
તાજેતરમાં, અભિનેત્રી ડેઝી શાહે આશા વ્યક્ત કરી હતી કે સ્મૃતિ અને પલાશ વચ્ચે બધું બરાબર છે. ડેઝી તેમના દિગ્દર્શન પ્રોજેક્ટમાં પલાશ સાથે કામ કરવા જઈ રહી છે. ડેઝીએ મીડિયાને કહ્યું હતું કે, મને આશા છે કે બંને તરફથી બધું સારું રહેશે અને તેઓ સાથે આવશે કારણ કે તેઓ ખરેખર એક સુંદર કપલ બનાવે છે.
પલાશના પરિવાર વિશે વાત કરતા ડેઝીએ કહ્યું હતું કે, હું તેના પરિવારને મળી, તેઓ ખૂબ જ સરસ પરિવાર છે, તેઓ ખૂબ જ લિન ટુ અર્થ લોકો છે. તેઓ ભગવાનમાં ખૂબ માને છે અને મને લાગે છે કે આ તેમના વિશે સારી વાત છે. જે લોકો ભગવાનમાં માને છે તેઓ સકારાત્મક લોકો છે.
આ દરમિયાન, તેના અંગત જીવનમાં ઉથલપાથલ હોવા છતાં, સ્મૃતિએ તેની રમત પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું. તેના કેપ્ટનશીપ હેઠળ, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB)એ મહિલા પ્રીમિયર લીગ (WPL) 2026નો ખિતાબ જીત્યો.
