જે ટીમમાં ગયા, તેને ચેમ્પિયન બનાવી... T20 ક્રિકેટના 'ચમત્કારી' કોચ, જેણે બદલી નાખ્યું RCBનું ભાગ્ય

Andy Flower RCB Head Coach: આઈપીએલ 2026ની ફાઈનલમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરૂએ ગુજરાત ટાઈટન્સને 5 વિકેટે હરાવી સતત બીજીવાર ટ્રોફી કબજે કરી છે. ટીમના શાનદાર પ્રદર્શનમાં કેપ્ટન રજત પાટીદાર સહિત અનેક ખેલાડીઓની મહત્વની ભૂમિકા રહી, પરંતુ આરસીબીના ડ્રેસિંગ રૂમમાં એક એવી વ્યક્તિ છે, જેણે પોતાની જવાબદારી સંભાળતા ટીમનું ભાગ્ય બદલી નાખ્યું. અમે વાત કરી રહ્યાં છીએ હેડ કોચ એન્ડી ફ્લાવરની, જેમણે પડદા પાછળ કામ કરી આરસીબીની કાયાપલટ કરી. એન્ડી ફ્લાવર 2024 સિઝન પહેલા બેંગલુરૂના હેડ કોચ બન્યા હતા. તે વર્ષે ભલે આરસીબી ચેમ્પિયન ન બની, પરંતુ જે અંદાજમાં ટીમે વાપસી કરી, તેનું ઉદાહરણ હંમેશા આપવામાં આવશે. શરૂઆતી 8માંથી 7 મેચ હાર્યા બાદ આરસીબીએ સતત છ મેચ જીતી અને પ્લેઓફની ટિકિટ મેળવી હતી.
આઈપીએલ 2025 પહેલા મેગા ઓક્શનનું આયોજન થયું અને આરસીબીએ ટીમમાં ઘણા મોટા ફેરફાર કર્યાં. દિનેશ કાર્તિકને મેન્ટોર અને બેટિંગ કોચ તરીકે જવાબદારી મળી. એન્ડી ફ્લાવર અને કાર્તિકની જોડીએ કમાલ કરી દીધો. 17 વર્ષ બાદ આરસીબીએ 2025મા પ્રથમવાર ટ્રોફી જીતી હતી અને 2026મા સતત બીજીવાર આઈપીએલ ટ્રોફી કબજે કરી હતી.
હેડ કોચ તરીકે એન્ડી ફ્લાવરનો રેકોર્ડ
એન્ડી ફ્લાવર ટી20 ક્રિકેટમાં એક ચમત્કારી કોચના નામથી જાણીતા છે. દુનિયાની અલગ-અલગ લીગમાં તેમણે જે-જે ટીમમાં કોચિંગની ભૂમિકા ભજવી, તેને ચેમ્પિયન બનાવી. આરસીબીની સાથે ફ્લાવરે બે ટ્રોફી જીતી છે. 2024મા જવાબદારી સંભાળ્યા બાદ તેમણે ટીમની નબળાઈ જાણી અને પછી તે નબળાઈને મજબૂતીમાં બદલી નાખી. બીજીવાર ચેમ્પિયન બન્યા બાદ આરસીબીના કેપ્ટન રજત પાટીદારે પણ સ્વીકાર્યું કે એન્ડી ફ્લાવર દુનિયાના બેસ્ટ હેડ કોચ છે. આરસીબીની કાયાપલટ કરતાં પહેલા ફ્લાવર દુનિયાની ઘણી ટીમો સાથે રહી ચુક્યા છે.
2021મા એન્ડી ફ્લાવરના કોચિંગમાં મુલ્તાન સુલ્તાને પાકિસ્તાન સુપર લીગની ટ્રોફી જીતી હતી. ત્યારબાદ 2022મા તેમના કોચિંગમાં ટ્રેન્ટ રોકેટ્સ ધ હન્ડ્રેડ ટૂર્નામેન્ટમાં ચેમ્પિયન બની હતી. 2023મા ILT20 માં ગલ્ફ જાયન્ટ્સને ચેમ્પિયન બનાવવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. આ સિવાય ઈંગ્લેન્ડની ટીમ જ્યારે 2010મા પ્રથમવાર ટી20 વિશ્વકપ જીતી તો કોચ એન્ડી ફ્લાવર હતા. 2012મા જ્યારે ઈંગ્લેન્ડે ભારતને ભારતમાં ટેસ્ટ સિરીઝમાં હરાવી ઈતિહાસ રચ્યો તો તેની પાછળ પણ માસ્ટર માઇન્ડની ભૂમિકામાં ફ્લાવર હતા.