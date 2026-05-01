હોમSports

રિયાન પરાગનું LIVE મેચમાં ધૂમ્રપાન, હેડ કોચ કુમાર સંગાકારાએ તોડ્યું મૌન, જાણો

Riyan Parag Smoking Controversy: રાજસ્થાન રોયલ્સના કેપ્ટન રિયાન પરાગ ડ્રેસિંગ રૂમમાં ધૂમ્રપાન કરતા પકડાયા હતા. આ બદલ BCCI દ્વારા તેમને દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. ફ્રેન્ચાઇઝીના મુખ્ય કોચ કુમાર સંગાકારાએ હવે આ મામલે પોતાનું મૌન તોડ્યું છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: May 01, 2026, 02:52 PM IST
  • રાજસ્થાન રોયલ્સના કેપ્ટન રિયાન પરાગ ડ્રેસિંગ રૂમમાં ધૂમ્રપાન કરતા પકડાયા હતા.
  • આ બદલ BCCI દ્વારા તેમને દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે.
  • ફ્રેન્ચાઇઝીના મુખ્ય કોચ કુમાર સંગાકારાએ હવે આ મામલે પોતાનું મૌન તોડ્યું છે.

Trending Photos

રિયાન પરાગનું LIVE મેચમાં ધૂમ્રપાન, હેડ કોચ કુમાર સંગાકારાએ તોડ્યું મૌન, જાણો

Riyan Parag Smoking Controversy: રાજસ્થાન રોયલ્સના કેપ્ટન રિયાન પરાગનો વિવાદોનો લાંબો ઇતિહાસ છે. IPL 2026 દરમિયાન, તે ફરી એકવાર વિવાદમાં ફસાઈ ગયો હતો. તે લાઈવ મેચ દરમિયાન ડ્રેસિંગ રૂમમાં બેસીને ઈ-સિગારેટ પીતો કેમેરામાં કેદ થયો હતો. આ વીડિયો ઝડપથી સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો હતો, જેના કારણે મોટા પ્રમાણમાં રોષ ફેલાયો હતો. લોકોએ તેની પૂછપરછ શરૂ કરી હતી. ત્યારબાદ BCCIએ તેને નિયમોનું ઉલ્લંઘન ગણાવ્યું અને તેને દંડ ફટકાર્યો છે.

ટીમના મુખ્ય કોચે પોતાનું મૌન તોડ્યું

રાજસ્થાન રોયલ્સના મુખ્ય કોચે રિયાન પરાગના વિવાદ અંગે પોતાનું મૌન તોડતા કહ્યું કે, મને લાગે છે કે તેનો ટીમ પર સકારાત્મક પ્રભાવ પડતો નથી. આવો વિવાદ હંમેશા ખરાબ હોય છે. હું ફક્ત એટલું જ કહી શકું છું કે,  BCCI અને ફ્રેન્ચાઇઝી બંનેએ બંને મુદ્દાઓનું નિરાકરણ કર્યું છે. તમે હંમેશા સકારાત્મક અને સ્વસ્થ સંસ્કૃતિ જાળવવાનો પ્રયાસ કરો છો. આપણી પાસે આપણા પોતાના મૂલ્યો છે, જેને આપણે જાળવી રાખવા જોઈએ. ખેલાડીઓને ફ્રેન્ચાઇઝી, આપણી સંસ્કૃતિ અને આપણા મૂલ્યો પ્રત્યે જવાબદાર રહેવાની સતત યાદ અપાવવામાં આવે છે.

BCCIએ પરાગને દંડ ફટકાર્યો

BCCIએ રિયાન પરાગને તેના કાંડ બદલ તેની મેચ ફીના 25 ટકા દંડ ફટકાર્યો છે. તેને ડિમેરિટ પોઈન્ટ પણ ફટકારવામાં આવ્યો છે. ભારતમાં ઈ-સિગારેટનું સેવન, ખરીદી અથવા વેચાણ સંપૂર્ણપણે ગેરકાયદેસર છે. પહેલી વાર ગુનો કરનારને એક વર્ષ સુધીની જેલ અને 1 લાખ રૂપિયા સુધીનો દંડ થઈ શકે છે. 

 

Vaping is illegal in India . Hello @BCCI is this allowed?

— Surbhi (@SurrbhiM) April 29, 2026

જ્યારે પરાગની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ટીમ શાનદાર પ્રદર્શન કરી રહી છે, ત્યારે તેનું બેટ સંપૂર્ણપણે શાંત રહ્યું છે. તેણે અત્યાર સુધી રમેલી નવ મેચમાં ફક્ત 117 રન બનાવ્યા છે.
 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Riyan Parag controversyRiyan Parag SmokingKumar Sangakkara statementIPL 2026 NewsBCCI fine ParagRajasthan Royals captain controversyvape smoking IPLIPL Code of Conductcricket controversy 2026RR latest newsIPL updates GujaratiRiyan Parag penaltydressing room smoking issueIPL breaking newsCricket News IndiaGujarati NewsKumar Sangakkara First Statment

