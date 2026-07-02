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લાઇવ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં તૂટ્યો દુઃખનો પહાડ: ફુટબોલ વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થતાં જ આ દિગ્ગજ કોચના પિતાનું અવસાન!

FIFA World Cup 2026: ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026ના એક નોકઆઉટ મેચમાં ડેમોક્રેટિક રિપબ્લિક ઓફ કાંડોએ ઈંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. મેચ બાદ ટીમના હેડ કોચ માટે દુખદ સમાચાર સામે આવ્યા છે. તેમના પિતાનું નિધન થયું છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 02, 2026, 01:47 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 01:47 PM IST
લાઇવ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં તૂટ્યો દુઃખનો પહાડ: ફુટબોલ વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થતાં જ આ દિગ્ગજ કોચના પિતાનું અવસાન!
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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ફુટબોલ વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થતાં જ આ દિગ્ગજ કોચના પિતાનું અવસાન!
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