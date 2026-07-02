/લાઇવ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં તૂટ્યો દુઃખનો પહાડ: ફુટબોલ વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થતાં જ આ દિગ્ગજ કોચના પિતાનું અવસાન!

Sebastien Desabre, Football World Cup 2026: ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026ના નોકઆઉટ મુકાબલામાં ઈંગ્લેન્ડ સામે મળેલા 1-2ના પરાજય બાદ ડેમોક્રેટિક રિપબ્લિક ઓફ કાંગોના હેડ કોચ સેબેસ્ટિયન દેસાબ્રે પર દુખનો પહાડ તૂટી પડ્યો છે. મેચ ખતમ થયા બાદ જ્યારે ફ્રાન્સીસી કોચ પત્રકાર પરિષદમાં પત્રકારોના સવાલોના જવાબ આપી રહ્યાં હતા, ત્યારે લાઇવ ટીવી પર તેમને પોતાના પિતાના નિધનના દુખદ સમાચાર મળ્યા. આ ઘટના બાદ પત્રકાર પરિષદ રોકી દેવામાં આવી. સોશિયલ મીડિયા પર આ ઘટનાનો વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
લાઇવ ટીવી પર મીડિયા ઓફિસરે આપી જાણકારી
મેચ બાદ આયોજિત આ સત્તાવાર પત્રકાર પરિષદમાં સેબેસ્ટિયન દેસાબ્રે પોતાની ટીમની વિશ્વકપ સફર અને ઈંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ પ્રદર્શન પર શાંતિપૂર્ણ વાત રાખી રહ્યાં હતા. ત્યારે ટીમના મીડિયા ઓફિસરે દખલ આપતા એક ગંભીર જાહેરાત કરી. મીડિયા ઓફિસરે માઇક્રોફોન પર ફ્રાન્સીસી ભાષામાં કહ્યુ- તમારા બધાનો આભાર, પરંતુ અમે અહીં તે જાહેરાત કરી રહ્યાં છીએ કે અમારા હેડ કોચએ તેમના પિતાને ગુમાવી દીધા છે. અમારા તરફથી તેમના પ્રત્યે સંવેદનાઓ.
🌍⚽️C’est comme que le Coach Sébastien Desabre a appris la disparition de son père ! #Mondial2026 #Desabre #RDC 🇨🇩 pic.twitter.com/P3ktvOajNo
— Jenovic Mbowa (@jenovicmbowa1) July 1, 2026
આ સમાચાર સાંભળતા 49 વર્ષીય દેસાબ્રે સ્તબ્ધ થઈ ગયા. કેમેરાની સામે પોતાના આંસુઓ અને ભાવનાઓને સંભાળતા ધીમા અવાજે માત્ર ધન્યવાદ કહ્યું અને તત્કાલ પોતાની સીટ છોડી જતા રહ્યાં. ત્યારબાદ પ્રેસ કોન્ફરન્સને ત્યાં સમાપ્ત કરી દેવામાં આવી. મીડિયા રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે ત્યારબાદ કોચ પોતાના ઘરે જવા માટે એરપોર્ટ રવાના થયા હતા.
કાંગોની ટીમનું ઐતિહાસિક પ્રદર્શન
આ વ્યક્તિગત ત્રાસદીની થોડી મિનિટ પહેલા મેદાન પર ડીઆર કાંગોની ટીમની ઐતિહાસિક સફર ખતમ થઈ હતી. 1974 બાદ પ્રથમવાર વિશ્વકપ માટે ક્વોલીફાઈ કરનારી કાંગોની ટીમ રાઉન્ડ ઓફ 32 સુધી પહોંચી હતી. કાંગોની આ શાનદાર સફર પાછળ સેબેસ્ટિયન દેસાબ્રેની રણનીતિઓનો મોટો હાથ રહ્યો. જેના કારણે ટૂર્નામેન્ટના ઈતિહાસમાં કાંગોની નેશનલ ટીમે પોતાનો પ્રથમ ગોલ, પ્રથમ જીત મેળવી અને 2026ના નોકઆઉટ સ્ટેજમાં ઐતિહાસિક સ્થાન મેળવ્યું હતું.
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની તમામ ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ અને નોકઆઉટ મેચ Zee5 અને વેબસાઈટ પર જોઈ શકાશે.