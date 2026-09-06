/તિલક વર્મા અને વૈભવ સૂર્યવંશી વચ્ચે બબાલ! પરિસ્થિતિ એટલી વણસી ગઈ કે અમ્પાયરોને કરવી પડી દરમિયાનગીરી

દુલીપ ટ્રોફી ફાઇનલ દરમિયાન પૂર્વ ઝોનના યુવા બેટ્સમેન વૈભવ સૂર્યવંશી અને વિરોધી કેપ્ટન તિલક વર્મા વચ્ચે મેદાન પર જોરદાર બોલાચાલી થઈ. મજાક અને હળવી સ્લેજિંગથી શરૂ થયેલી વાત અચાનક આક્રમક બની ગઈ. પરિસ્થિતિ એટલી વણસી ગઈ કે બંને ખેલાડીઓને શાંત કરવા માટે અમ્પાયરોને દરમિયાનગીરી કરવી પડી.
11મી ઓવરમાં બની ઘટના
આ ઘટના પૂર્વ ઝોનના પ્રથમ દાવની 11મી ઓવર દરમિયાન બની હતી. દક્ષિણ ઝોનનો કેપ્ટન તિલક વર્મા સતત વૈભવ સૂર્યવંશી સાથે વાતચીત કરી રહ્યો હતો અને વાઈસ-કેપ્ટનશીપને લઈને સ્લેજિંગ કરી રહ્યો હતો. તિલકે વૈભવને કહ્યું - "ક્યા યાર, યે વાઈસ-કેપ્ટન".
Heated argument between Vaibhav Sooryavanshi and Tilak Varma in Duleep Trophy Final at Chepauk. pic.twitter.com/QZytJYKauv
— M A N U. (@IMManu_98) September 6, 2026
થોડીવાર પછી સ્લેજિંગ ગરમાગરમrમાં ફેરવાઈ ગR. તિલક વર્મા 15 વર્ષના વૈભવ સૂર્યવંશી તરફ ગયો અને મુક્કા મારવાનો સંકેત આપ્યો. પાછળ હટવાને બદલે વૈભવ તરત જ પોતાની જગ્યાએ ઊભો રહ્યો અને તેનો સામનો કર્યો. પરિસ્થિતિ વણસતી જોઈને અમ્પાયરે દરમિયાનગીરી કરી અને ખેલાડીઓને અલગ કર્યા.
વૈભવનું વિસ્ફોટક પ્રદર્શન
તિલક વર્મા સાથેના ઝઘડા પહેલાં વૈભવ સૂર્યવંશી શાનદાર બેટિંગ ફોર્મમાં હતો. તેણે અભિમન્યુ ઈશ્વરન સાથે મળીને પૂર્વ ઝોનને મજબૂત શરૂઆત અપાવી, પ્રથમ વિકેટ માટે 100 રનની ભાગીદારી કરી. વૈભવે માત્ર 37 બોલમાં 44 રનની ઝડપી ઇનિંગ રમી, જેમાં પાંચ ચોગ્ગા અને એક છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે.
જોકે, ફાસ્ટ બોલર ચામા મિલિંદે તેને આઉટ કર્યો. વૈભવે શોર્ટ-પિચ બોલ પર મોટો શોટ મારવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ એક્સટ્રા બાઉન્સને કારણે બોલ તેના બેટની ટોચની ધારને અડીને મિડ-વિકેટ તરફ ગયો. તનય ત્યાગરાજન ડીપ સ્ક્વેર લેગથી દોડીને શાનદાર કેચ પકડ્યો.
વૈભવ સૂર્યવંશીની ઇનિંગ 44 રન પર સમાપ્ત થઈ, તેણે રેડ-બોલ ક્રિકેટમાં તેની બેટિંગ કુશળતાનો એક અલગ પાસું દર્શાવ્યું. સેમિફાઇનલમાં 92 અને 40 રનની ઇનિંગ્સ રમ્યા બાદ, તેણે ફાઇનલમાં પણ આક્રમક બેટિંગ કરી. હવે દુલીપ ટ્રોફી પછી વૈભવની નજર ભારતીય ટીમ સાથેની આગામી સિરીઝ પર છે. તે અફઘાનિસ્તાન સામેની ત્રણ મેચની T20 શ્રેણીમાં રમતો જોવા મળશે. શ્રેણીની પહેલી મેચ 13 સપ્ટેમ્બરે દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં રમાનારી છે.