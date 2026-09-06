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તિલક વર્મા અને વૈભવ સૂર્યવંશી વચ્ચે બબાલ! પરિસ્થિતિ એટલી વણસી ગઈ કે અમ્પાયરોને કરવી પડી દરમિયાનગીરી

પૂર્વ ઝોન અને દક્ષિણ ઝોન વચ્ચેની દુલીપ ટ્રોફી ફાઇનલ દરમિયાન મેદાન પર ગરમાગરમી જોવા મળી હતી. વૈભવ સૂર્યવંશી અને તિલક વર્મા વચ્ચે સ્લેજિંગથી શરૂ થયેલી પરિસ્થિતિ ત્યારે વધુ વણસી જ્યારે તિલકે મુક્કો મારવાનો ઈશારો કર્યો. વિવાદ વધુ વકરતો જોઈને અમ્પાયરોએ બંને ખેલાડીઓને શાંત કરવા માટે દરમિયાનગીરી કરવી પડી.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Sep 06, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 04:10 PM IST
તિલક વર્મા અને વૈભવ સૂર્યવંશી વચ્ચે બબાલ! પરિસ્થિતિ એટલી વણસી ગઈ કે અમ્પાયરોને કરવી પડી દરમિયાનગીરી

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

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