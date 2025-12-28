Prev
વર્ષ 2026માં મેદાન પર ક્યારે-ક્યારે થશે ભારત-પાકિસ્તાનની ટક્કર? નોંધી લો આ તારીખ

India vs Pakistan Clash In 2026: ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે વર્ષ 2025માં ઘણી યાદગાર ટક્કર જોવા મળી હતી. ભારતીય સીનિયર ટીમે દરેક મોડ પર પાકિસ્તાનને પછાડીને મેચ પોતાના નામે કરી હતી. હવે વર્ષ 2026માં પણ પાકિસ્તાનનો સામનો ભારત સાથે ઘણી વખત થશે. ચાલો એક નજર કરીએ આ શિડ્યુલ પર.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 28, 2025, 11:35 AM IST

India vs Pakistan Clash In 2026: ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે હંમેશા હાઈવોલ્ટેજ મેચ જોવા મળે છે. વર્ષ 2025માં પણ બંને ટીમો વચ્ચે અનેક મુકાબલા થયા. ભારતે ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2025માં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને પાકિસ્તાનને હાર આપી હતી. ત્યારબાદ ટીમ ઈન્ડિયાએ એશિયા કપ 2025માં પણ પાકિસ્તાનને ફાઈનલ સહિત કુલ 3 વખત હરાવ્યું હતું. હવે વર્ષ 2026માં પણ ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે આમને-સામને જોવા મળશે.

T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં ટકરાશે ભારત-પાકિસ્તાન
T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની યજમાની ભારત અને શ્રીલંકા સંયુક્ત રીતે કરશે. આ ટૂર્નામેન્ટમાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે 15 ફેબ્રુઆરીના રોજ શ્રીલંકાની રાજધાની કોલંબોમાં મેચ રમાશે. ફેન્સ આ મેચની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. ભારતીય ટીમ 7 ફેબ્રુઆરીએ યુએસએ સામે પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરશે. T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં કુલ 20 ટીમો ભાગ લેશે. નોંધનીય છે કે 2024ના T20 વર્લ્ડ કપમાં પણ ભારતે પાકિસ્તાનને હરાવ્યું હતું અને રોહિત શર્માની કેપ્ટનશીપમાં ખિતાબ જીત્યો હતો.

અંડર-19 વર્લ્ડ કપ 2026માં ટક્કર
ઝિમ્બાબ્વે અને નામિબિયાની યજમાનીમાં અંડર-19 વર્લ્ડ કપ 2026નું આયોજન ફેબ્રુઆરી-માર્ચમાં થવાનું છે. જોકે, આ ટૂર્નામેન્ટના લીગ સ્ટેજમાં ભારત અને પાકિસ્તાન આમને-સામને નથી, પરંતુ સેમીફાઈનલ કે ફાઈનલમાં બંને દેશો વચ્ચે ટક્કર થઈ શકે છે. આ ટૂર્નામેન્ટમાં ભારતીય ટીમ પોતાની પ્રથમ મેચ 15 જાન્યુઆરીએ અમેરિકા સામે રમશે.

14 જૂને ફરી જોવા મળશે હાઈવોલ્ટેજ ડ્રામા
ICC મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ઈંગ્લેન્ડની યજમાનીમાં રમાશે. 14 જૂનના રોજ બર્મિંગહામમાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મુકાબલો રમાશે. ટૂર્નામેન્ટની શરૂઆત 12 જૂનથી થઈ રહી છે અને ભારત-પાકિસ્તાન પોતાની પ્રથમ મેચ એકબીજા સામે રમશે. અગાઉ મહિલા વનડે વર્લ્ડ કપ 2025માં પણ શ્રીલંકાની ધરતી પર ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મેચ રમાઈ હતી, જેમાં ભારતે પાકિસ્તાનને ખરાબ રીતે હરાવ્યું હતું.

