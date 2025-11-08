Prev
અસંભવ : 10 સિક્સ, 16 ફોર અને 172 રન... આ બેટ્સમેને રમી T20 ઈતિહાસની સૌથી મોટી ઇનિંગ

T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પહેલીવાર એક બેટ્સમેને 172 રનની ઐતિહાસિક ઇનિંગ રમીને વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો, જેનાથી આખી દુનિયા ચોંકી ગઈ. T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં દરેક ટીમ 120 બોલ રમે છે. તેથી T20માં 172 રન બનાવવા બેટ્સમેન કોઈ ચમત્કારથી ઓછું નથી.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 08, 2025, 01:32 PM IST

દુનિયામાં એક ખતરનાક બેટ્સમેન છે, જેણે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 172 રનની પ્રથમ ઇનિંગ રમીને એક અશક્ય વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. ક્રિકેટના મેદાન પર આ બેટ્સમેન દ્વારા બનાવેલા તોફાનમાં શ્રેષ્ઠ બોલરો પણ દયાની ભીખ માગતા જોવા મળ્યા.

T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પહેલીવાર બન્યો આ અશક્ય રેકોર્ડ

આ બેટ્સમેનના ચોગ્ગા અને છગ્ગાના ધમાકેદાર પ્રદર્શન સામે વિરોધી ટીમના ખેલાડીઓ ફક્ત દર્શકો બની ગયા. આ બેટ્સમેને T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 47 બોલમાં સદી ફટકારીને હંગામો મચાવ્યો. આ મહાન ક્રિકેટર બીજું કોઈ નહીં પણ 2021 T20 વર્લ્ડ કપમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને વિજય અપાવનાર કેપ્ટન એરોન ફિન્ચ છે. 

પૂર્વ ઓસ્ટ્રેલિયન કેપ્ટન અને વિસ્ફોટક બેટ્સમેન એરોન ફિન્ચે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં સૌથી લાંબી ઇનિંગ્સનો વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. 3 જુલાઈ, 2018ના રોજ હરારેમાં ઝિમ્બાબ્વે સામેની ત્રીજી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં એરોન ફિન્ચે માત્ર 76 બોલમાં 172 રનની ઐતિહાસિક ઇનિંગ રમી હતી.

T20 ઇતિહાસમાં સૌથી લાંબી ઇનિંગ રમી

T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પહેલીવાર એક અશક્ય લાગતો વિશ્વ રેકોર્ડ બન્યો. ઝિમ્બાબ્વે સામે 226.31ના સ્ટ્રાઇક રેટથી બેટિંગ કરતા એરોન ફિન્ચે માત્ર 76 બોલમાં 172 રન બનાવ્યા. આ દરમિયાન એરોન ફિન્ચે 16 ચોગ્ગા અને 10 છગ્ગા ફટકાર્યા. 172 રન એ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં કોઈપણ બેટ્સમેન દ્વારા સૌથી વધુ વ્યક્તિગત સ્કોરનો વિશ્વ રેકોર્ડ છે. વિશ્વનો કોઈ બેટ્સમેન હજુ સુધી એરોન ફિન્ચના 172 રનના વિશ્વ રેકોર્ડને તોડી શક્યો નથી, ન તો T20 ક્રિકેટમાં કે ન તો T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં. કદાચ વિશ્વનો કોઈ બેટ્સમેન ભવિષ્યમાં પણ આ વિશ્વ રેકોર્ડ તોડી શકશે નહીં.

ઓસ્ટ્રેલિયાએ મોટો સ્કોર બનાવ્યો

ટોસ હારીને પ્રથમ બેટિંગ કર્યા પછી ઓસ્ટ્રેલિયાએ 20 ઓવરમાં 2 વિકેટ ગુમાવીને 229 રનનો સ્કોર બનાવ્યો. ઓસ્ટ્રેલિયાના કેપ્ટન એરોન ફિન્ચે ઇનિંગની શરૂઆત કરી અને માત્ર 76 બોલમાં 172 રન બનાવ્યા. એરોન ફિન્ચ ઉપરાંત, ડાર્સી શોર્ટે પણ 42 બોલમાં 46 રન બનાવ્યા. શોર્ટે ત્રણ ચોગ્ગા અને બે છગ્ગા ફટકાર્યા. ઓસ્ટ્રેલિયાની ઇનિંગમાં કુલ 19 ચોગ્ગા અને 12 છગ્ગા હતા.

ઓસ્ટ્રેલિયાએ 100 રનથી મેચ જીતી લીધી

ઓસ્ટ્રેલિયાના 230 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કરતા ઝિમ્બાબ્વે 20 ઓવરમાં નવ વિકેટ ગુમાવીને માત્ર 129 રન જ બનાવી શક્યું. ઓસ્ટ્રેલિયાએ 100 રનના મોટા માર્જિનથી મેચ જીતી લીધી. એરોન ફિન્ચે 103 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 34.28ની સરેરાશથી 3,120 રન બનાવ્યા છે, જેમાં બે સદી અને 19 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. ફિન્ચે ફેબ્રુઆરી 2023માં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી.

