ગુજરાતી ન્યૂઝSports

87 ચોગ્ગા, 26 છગ્ગા અને 872 રન... ODIમાં પહેલીવાર બન્યો આ અસંભવ વર્લ્ડ રેકોર્ડ

Highest Match Aggregate in ODI : વન-ડે ક્રિકેટમાં 872 રનનો સ્કોર કરવો મુશ્કેલ જ નહીં અશક્ય છે, એક એવી કલ્પના જે મોટાભાગના લોકોને મજાક પણ લાગશે છતાં આ જ ફોર્મેટમાં ખરેખર અશક્ય લાગતો વર્લ્ડ રેકોર્ડ બન્યો છે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 02, 2026, 11:58 AM IST
  ODI ક્રિકેટમાં પહેલીવાર 872 રનનો અશક્ય વર્લ્ડ રેકોર્ડ
  2006માં દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની મેચમાં બન્યો રેકોર્ડ 
  એક જ ODI મેચમાં કુલ 872 રન બન્યા અને 87 ચોગ્ગા અને 26 છગ્ગા આવ્યા

87 ચોગ્ગા, 26 છગ્ગા અને 872 રન... ODIમાં પહેલીવાર બન્યો આ અસંભવ વર્લ્ડ રેકોર્ડ

Highest Match Aggregate in ODI : ક્રિકેટ અનિશ્ચિતતાઓ અને રોમાંચનો ખેલ છે. ક્રિકેટમાં ગમે ત્યારે ગમે તે શકે છે. વન ડે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં 872 રનના સ્કોર પર વિચાર કરવો પણ મુશ્કેલ છે અને મોટાભાગના લોકો માટે આ વિચાર મજાક જેવો લાગે છે. છતાં આ ફોર્મેટમાં ખરેખર અશક્ય લાગતો વર્લ્ડ રેકોર્ડ બન્યો છે. 

ODI ક્રિકેટમાં પહેલીવાર 872 રનનો અશક્ય વર્લ્ડ રેકોર્ડ

12 માર્ચ, 2006ના રોજ દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે એક વન ડે આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમાઈ હતી. આ મેચ ઇતિહાસમાં નોંધાઈ ગઈ. જોહાનિસબર્ગમાં દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે રમાયેલી આ ODI મેચમાં 87 ચોગ્ગા અને 26 છગ્ગાની મદદથી કુલ 872 રન બન્યા હતા. ODI ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં આ પહેલીવાર હતું કે આટલો અશક્ય લાગતો વિશ્વ રેકોર્ડ બન્યો. આ વિશ્વ રેકોર્ડ છેલ્લા 20 વર્ષથી અતૂટ છે. 

ઓસ્ટ્રેલિયાએ બનાવ્યો 434 રનનો રેકોર્ડ

12 માર્ચ, 2006ના રોજ દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની આ ઐતિહાસિક વન-ડે મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. પહેલા બેટિંગ કરતા તેમણે નિર્ધારિત 50 ઓવરમાં માત્ર 4 વિકેટ ગુમાવીને સ્કોરબોર્ડ પર 434 રનનો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો. ઓસ્ટ્રેલિયન કેપ્ટન રિકી પોન્ટિંગે માત્ર 105 બોલમાં 164 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી. 156.19ના ધમાકેદાર સ્ટ્રાઇક રેટથી બેટિંગ કરતા પોન્ટિંગે તેની ઇનિંગ દરમિયાન 13 ચોગ્ગા અને 9 છગ્ગા ફટકાર્યા. 

વધુમાં માઇક હસીએ 51 બોલમાં 81 રનનું મૂલ્યવાન યોગદાન આપ્યું. 158.82ના સ્ટ્રાઇક રેટથી બેટિંગ કરતા હસીએ તેની ઇનિંગમાં 9 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગા ફટકાર્યા. આ દરમિયાન સિમોન કેટિચે 90 બોલમાં 79 રન બનાવ્યા, જેમાં 9 ચોગ્ગા અને 1 છગ્ગો ફટકાર્યો. એડમ ગિલક્રિસ્ટે 44 બોલમાં 55 રન બનાવ્યા, જ્યારે એન્ડ્રુ સાયમન્ડ્સે માત્ર 13 બોલમાં 27 રન બનાવ્યા. કુલ મળીને ઓસ્ટ્રેલિયન ઇનિંગમાં 43 ચોગ્ગા અને 14 છગ્ગા આવ્યા.

દક્ષિણ આફ્રિકાએ અશક્યને શક્ય બનાવ્યું

પહેલા બેટિંગ કરતા ઓસ્ટ્રેલિયાએ કુલ 434 રન બનાવ્યા હતા. જે તે સમયે ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ સ્કોર હતો. તે સમયે કોઈએ કલ્પના પણ કરી ન હતી કે આટલો મોટો સ્કોર નોંધાવવા છતાં પણ કોઈ ટીમ હારી શકે છે. વન ડે ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં 434 રનના ટાર્ગેટનો સફળતાપૂર્વક પીછો ક્યારેય કરવામાં આવ્યો ન હતો. ઓસ્ટ્રેલિયાને જીતનો 100 ટકા વિશ્વાસ હતો. લગભગ બધાને એમ જ લાગતું હતું કે આ ODIમાં તેમની જીત એક પૂર્વનિર્ધારિત પરિણામ છે. જો કે, દક્ષિણ આફ્રિકાએ એવું કંઈક કર્યું જેણે માત્ર કાંગારૂઓને જ નહીં પરંતુ સમગ્ર ક્રિકેટ જગતને સંપૂર્ણપણે સ્તબ્ધ કરી દીધું. 

ઓસ્ટ્રેલિયાના 434 રનના ટાર્ગેટના જવાબમાં દક્ષિણ આફ્રિકાએ 49.5 ઓવરમાં 9 વિકેટ ગુમાવીને 438 રન બનાવ્યા અને એક વિકેટથી ઐતિહાસિક જીત નોંધાવી. વન ડે ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં આ પહેલી ઘટના છે જ્યાં કોઈ ટીમે 434 રનના ટાર્ગેટનો સફળતાપૂર્વક પીછો કર્યો હોય. તે અત્યાર સુધીનો ODI ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ સફળ રન ચેઝ છે. એક વિશ્વ રેકોર્ડ જે છેલ્લા 20 વર્ષથી અતૂટ છે. દક્ષિણ આફ્રિકાની ઇનિંગ્સમાં કુલ 44 ચોગ્ગા અને 12 છગ્ગા હતા. આ એક જ ODI મેચમાં કુલ 872 રન બન્યા હતા, જેમાં 87 ચોગ્ગા અને 26 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે.

હર્શેલ ગિબ્સે ધમાકેદાર ઇનિંગ્સ રમી

દક્ષિણ આફ્રિકાની આ જીતના હીરો હર્શેલ ગિબ્સ હતો જેણે માત્ર 111 બોલમાં 175 રનની અવિશ્વસનીય ઇનિંગ્સ રમી હતી. તેની ઇનિંગ્સ દરમિયાન, ગિબ્સે 21 ચોગ્ગા અને 7 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. એવું કહેવાય છે કે તે મેચ દરમિયાન દારૂના નશામાં હતો અને નશાની હાલતમાં તે અદ્ભુત ઇનિંગ્સ રમ્યો હતો. ગિબ્સે પોતે જ ખુલાસો કર્યો છે કે તે સમયે તે ખરેખર નશામાં હતો. તેની આત્મકથા ટુ ધ પોઇન્ટ: ધ નો-હોલ્ડ્સ-બારેડમાં ગિબ્સે જણાવ્યું છે કે તેણે મેચની આગલી રાત્રે નોંધપાત્ર માત્રામાં દારૂ પીધો હતો અને રમતના દિવસે હેંગઓવર હતો. 
 

About the Author
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

