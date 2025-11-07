T20માં પહેલીવાર બન્યો 549 રનનો અશક્ય વર્લ્ડ રેકોર્ડ, ચોગ્ગા-છગ્ગાની સટાસટી, ખૂંખાર ખેલાડીની ઐતિહાસિક ઈનિંગ
Cricket Unique Records: ટી20 મેચમાં સામાન્ય રીતે 500 રનનો સ્કોર બને તે અસંભવ જેવું લાગે. પરંતુ એક મેચ એવી પણ જોવા મળી જેમાં મેચના કુલ રન 549 થયા. રનનો તો જાણે વરસાદ થઈ ગયો. ચોગ્ગા, છગ્ગાની સટાસટી જોવા મળી.
સામાન્ય રીતે 120 બોલવાળી એક ટી20 મેચમાં 500 રન બનવા અશક્ય જેવું લાગે. પરંતુ હકીકતમાં આ બની ચૂક્યું છે. એક ટી20 મેચમાં એકવાર એવું તે ભયંકર તોફાન મચ્યું કે 549 રનનો આંકડો પણ સરળતાથી પાર થઈ ગયો હતો. 549 રનનો અસંભવ રેકોર્ડ બની ગયો. આ મેચ દરમિયાન 43 ચોગ્ગા અને 38 ગગનચુંબી છગ્ગાઓએ ફેન્સના હોશ ઉડવી દીધા હતા.
ટી20માં પહેલીવાર બન્યો 549 રનનો અસંભવ વર્લ્ડ રેકોર્ડ
ટી20 ક્રિકેટમાં 549 રન વિશે તો વિચારવું પણ મુશ્કેલ બને અને મોટાભાગના લોકોને આ વાત મજાક લાગે. પરંતુ આ ફોર્મેટમાં પણ આ અશક્ય દેખાતો વર્લ્ડ રેકોર્ડ પણ બની ચૂક્યો છે. રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લુરુ અને સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ વચ્ચે રમાયેલી એક મેચ ટી20 મેચના ઈતિહાસમાં નોંધાઈ ગઈ. રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લુરુ અને સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ વચ્ચે 2024માં બેંગ્લુરુમાં રમાયેલી એક ટી20 મેચમાં 549 રનનો અસંભવ વર્લ્ડ રેકોર્ડ બની ગયો. જેમાં 43 ચોગ્ગા અને 38 ગગનચુંબી છગ્ગા જોવા મળ્યા હતા. ટી20 ક્રિકેટના ઈતિહાસમાં પહેલીવાર આવું બન્યું જ્યારે આ અશક્ય જેવો વર્લ્ડ રેકોર્ડ બન્યો. ટી20 ક્રિકેટમાં આ વર્લ્ડ રેકોર્ડના કારણે રેકોર્ડ બૂક પણ હલી ગઈ.
કોણ કર્યો આ સ્કોર
રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લુરુ વિરુદ્ધ 15 એપ્રિલ 2024ના રોજ આ ઐતિહાસિક મેચમાં સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદની ટીમે પહેલા બેટિંગ કરતા 20 ઓવરમાં 3 વિકેટ ગુમાવીને 287 રનનો સ્કોર કરી નાખ્યો. આઈપીએલના ઈતિહાસમાં કોઈ પણ ટીમનો આ સર્વોચ્ચ સ્કોર છે. સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ માટે ઓપનર ટ્રેવિસ હેડે તાબડતોડ બેટિંગ કરતા ફક્ત 41 બોલમાં 102 રન કર્યા. ટ્રેવિસ હેડે 248.78ની સ્ટ્રાઈક રેટથી બેટિંગ કરતા પોતાની ઈનિંગમાં 9 ચોગ્ગા અને 8 છગ્ગા ફટકાર્યા.
બોલરોની દયનીય સ્થિતિ
સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ માટે ટ્રેવિસ હેડ ઉપરાંત હેનરિક ક્લાસેને 31 બોલ પર 67 રનની ઈનિંગ ખેલી. હેનરિક ક્લાસેને 216.12ની સ્ટ્રાઈક રેટથી બેટિંગ કરતા પોતાની ઈનિંગમાં 2 ચોગ્ગા અને 7 છગ્ગા ફટકાર્યા. ઓલરાઉન્ડર અબ્દુલ સમદે ફક્ત 10 બોલ પર 37 રન કર્યા. અબ્દુલ સમદે પોતાની ઈનિંગમાં 4 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગા ફટકાર્યા. સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદની ઈનિંગમાં કુલ 19 ચોગ્ગા અને 22 છગ્ગા ફટકાર્યા. સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદના બેટર્સ સામે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લુરુના બોલરોની દયનીય સ્થિતિ જોવા મળી.
પછી શરૂ થઈ વિસ્ફોટક બેટિંગ
સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદની ટીમે 287 રનનો સ્કોર કરી નાખ્યો હતો. ટી20 ક્રિકેટમાં ક્યારેય પણ 287નો ટાર્ગેટ ચેઝ થયો નથી. સનરાઈઝર્ હૈદરાબાદની જીત 100 ટકા નક્કી હતી. સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદની આ ટી20 મેચમાં જીત પાક્કી થઈ ગઈ હતી પરંતુ અચાનક ત્યારે જ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લુરુએ પણ કઈક એવું કરી નાખ્યું કે જેણે વર્લ્ડ ક્રિકેટના હોશ ઉડાવી દીધા હતા.
બની ગયો અશક્ય રેકોર્ડ
સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદના 287 રનના લક્ષ્યાંકના જવાબમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લુરુએ લગભગ જીત નક્કી કરી લીધી હતી. પરંતુ આ ટીમ 25 રનથી ચૂકી ગઈ. રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લુરુએ 287 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતા 20 ઓવરમાં 7 વિકેટ ગુમાવીને 262 રન કરી નાખ્યા. પરંતુ તે મેચ જીતી શકી નહીં. રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લુરુની ઈનિંગમાં કુલ 24 ચોગ્ગા અને 16 છગ્ગા જોવા મળ્યા. આ ટી20 મેચમાં કુલ 549 રન થયા. જે કોઈ પણ ટી20 મેચમાં બનેલા બનેલા સૌથી વધુ રનનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ પણ છે. આ દરમિયાન 43 ચોગ્ગા અને 38 છગ્ગા ફટકારવામાં આવ્યા. રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લુરુ માટે વિકેટકિપર બેટ્સમેન દિનેશ કાર્તિકે વિસ્ફોટક બેટિંગ કરતા 35 બોલ પર 83 રન કર્યા હતા. દિનેશ કાર્તિકે 237.14 ના સ્ટ્રાઈક રેટથી બેટિંગ કરીને 5 ચોગ્ગા અને 7 છગ્ગાની મદદથી આ રન કર્યા હતા. આ ઉપરાંત ફાફ ડુ પ્લેસિસે પણ 28 બોલમાં 62 રન કર્યા હતા. તેણે 221.42ની સ્ટ્રાઈક રેટથી બેટિંગ કરતા ઈનિંગમાં 7 ચોગ્ગા અને 4 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા.
