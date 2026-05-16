/સુનીલ નારાયણ માટે ઐતિહાસિક દિવસ, IPLમાં મેળવશે એવી સિદ્ધી જે આજસુધી કોઈ વિદેશી ખેલાડીએ મેળવી નથી, 12 ભારતીયો છે લિસ્ટમાં

Sunil Narine IPL Stats: કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સના વફાદાર ખેલાડી સુનીલ નારાયણ માટે આજે ઐતિહાસિક દિવસ છે. તે આજે પોતાનો 200મો IPL મેચ રમવા માટે તૈયાર છે, આ સિદ્ધિ હાંસલ કરનાર પ્રથમ વિદેશી ખેલાડી બન્યો છે.
Sunil Narine IPL Stats: આજે કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચેનો IPL મેચ ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે રમાશે. KKRના સ્ટાર સ્પિનર સુનીલ નારાયણ મેદાનમાં ઉતરતાની સાથે જ ઇતિહાસ રચશે. નારાયણ કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સના વફાદાર ખેલાડી રહ્યા છે અને લાંબા સમયથી ટીમ સાથે છે.
2012માં IPLમાં ડેબ્યૂ કરનાર નારાયણ આજે પોતાની 200મી IPL મેચ રમશે. આ સાથે, તે IPLમાં 200 મેચ રમનાર પ્રથમ વિદેશી ખેલાડી બનશે. અત્યાર સુધીમાં બાર ભારતીયોએ આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે, પરંતુ નારાયણ આ યાદીમાં જોડાનાર પ્રથમ વિદેશી ખેલાડી બનશે.
સુનીલ નારાયણની IPL કારકિર્દી
2012માં કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ માટે ડેબ્યૂ કરનાર સુનીલ નારાયણ છેલ્લા 15 વર્ષથી ટીમ સાથે છે. ન તો KKR એ તેને છોડી દીધો છે, ન તો ખેલાડીએ ટીમને છોડી દીધી છે. IPLમાં રમાયેલી 199 મેચોમાં, વેસ્ટ ઇન્ડીઝના ભૂતપૂર્વ સ્પિનરે 6.79ના ઇકોનોમી રેટથી 203 વિકેટ લીધી છે. આટલી લાંબી IPL કારકિર્દી છતાં, નરેનનો ઇકોનોમી રેટ 7 કરતા ઓછી છે, જે તેની બોલર ક્ષમતા દર્શાવે છે.
IPLમાં સૌથી વધુ મેચ રમવાનો રેકોર્ડ કોના નામે છે?
IPL ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ મેચ રમવાનો રેકોર્ડ સંયુક્ત રીતે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરના સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલી અને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સના સ્ટાર ઓપનર રોહિત શર્માના નામે છે. આ બંને અનુભવી ખેલાડીઓએ અત્યાર સુધી 279 મેચ રમી છે. આ સિઝનમાં કોહલી અને રોહિતે આ યાદીમાં એમએસ ધોનીને પાછળ છોડી દીધો છે. માહીએ અગાઉ 278 સાથે સૌથી વધુ મેચ રમવાનો રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો.
રોહિત શર્મા - 279*
એમએસ ધોની - 278
રવીન્દ્ર જાડેજા - 265*
દિનેશ કાર્તિક - 257
શિખર ધવન - 222
આર. અશ્વિન - 221
અજિંક્ય રહાણે - 209*
સુરેશ રૈના - 205
રોબિન ઉથપ્પા - 205
અંબાતી રાયડુ - 204
ભુવનેશ્વર કુમાર - 202*
સુનીલ નારાયણના કેટલાક અદ્ભુત IPL રેકોર્ડ
અપ્રતિમ MVP ટ્રોફી: તે પ્રતિષ્ઠિત IPL મોસ્ટ વેલ્યુએબલ પ્લેયર એવોર્ડ જીતવાનો રેકોર્ડ ત્રણ વખત (2018, 2024 અને 2025) ધરાવે છે.
એલીટ 200 ક્લબ: તે ટુર્નામેન્ટમાં 200 વિકેટ લેનાર પ્રથમ વિદેશી બોલર અને એકંદરે ત્રીજો બોલર છે.
શ્રેષ્ઠ ઇકોનોમી રેટ: IPL ઇતિહાસમાં 300+ ઓવર ફેંકનાર તમામ બોલરોમાં તેનો ઇકોનોમી રેટ બેસ્ટ છે.
રેકોર્ડ સીઝન (2024): 2024માં KKRના ચેમ્પિયનશિપ રન દરમિયાન, તે IPL ઇતિહાસમાં એક જ સીઝનમાં 500+ રન બનાવનાર અને ઓછામાં ઓછી 15 વિકેટ લેનાર પ્રથમ ખેલાડી બન્યો.