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ઐતિહાસિક સિદ્ધિ છતાં છલકાયું દર્દ: સ્પેન સામે દિવાલ બનેલો વોઝિન્હા મેચ પછી કેમ રડી પડ્યો?

40 વર્ષની ઉંમરે જ્યારે ખેલાડીઓ નિવૃત્ત લઈ લેતા હોય છે. ત્યારે કેર વર્ડેના ગોલકીપર વોઝિન્હાએ ફુટબોલ વિશ્વકપમાં પર્દાપણ કરી ઈતિહાસ રચી દીધો. સ્પેન જેવી મજબૂત ટીમ સામે વોઝિન્હા દીવાલ બની ગયો અને સાત શાનદાર બચાવ કર્યાં હતા. મેચ બાદ તેનું દર્દ છલકાયું છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 16, 2026, 03:11 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 03:11 PM IST
ઐતિહાસિક સિદ્ધિ છતાં છલકાયું દર્દ: સ્પેન સામે દિવાલ બનેલો વોઝિન્હા મેચ પછી કેમ રડી પડ્યો?

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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ઐતિહાસિક સિદ્ધિ છતાં છલકાયું દર્દ: સ્પેન સામે દિવાલ બનેલો વોઝિન્હા મેચ પછી કેમ રડ્યો
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