/ઐતિહાસિક સિદ્ધિ છતાં છલકાયું દર્દ: સ્પેન સામે દિવાલ બનેલો વોઝિન્હા મેચ પછી કેમ રડી પડ્યો?

ફુટબોલ વિશ્વકપમાં કેપ વર્ડેના ગોલકીપર વોઝિન્હા માટે ઐતિહાસિક સિદ્ધિ પણ એક અધૂરૂ સપનું રહી. તે સ્પેનની સામે દીવાલ બની ગયો અને મેચ ડ્રો પર રોકી હતી. ઐતિહાસિક મેચ બાદ વોઝિન્હાની આંખમાં આંસુ આવી ગયા હતા. તેણે મેચ બાદ પોતાનું દુખ વ્યક્ત કર્યું હતું. 40 વર્ષના વોઝિન્હા માટે આ એક પ્રકારની ઐતિહાસિક સિદ્ધિની ખુશી હતી તો બીજીતરફ તેના પરિવાર મેચમાં હાજર ન રહેવાનું દુખ. તેણે જણાવ્યું કે વીઝાની સમસ્યાને કારણે તેનો પરિવાર આ ઐતિહાસિક ક્ષણે તેની સાથે નહોતો.
એટલાન્ટામાં સ્પેન વિરુદ્ધ રમાયેલી મેચમાં વોઝિન્હાએ સ્પેન સામે સાત શાનદાર બચાવ કર્યાં હતા, તેને પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. મેચ બાદ વોઝિન્હા ભાવુક થઈ ગયો. તેણે જણાવ્યું કે તેના દાદા-દાપી અને તેમના માતા વીઝા સમસ્યાઓને કારણે અમેરિકા ન આવી શક્યાં. અમેરિકા, કેનેડા અને મેક્સિકોની યજમાનીમાં રમાઈ રહેલો ફુટબોલનો વિશ્વકપ વીઝાની સમસ્યાને કારણે પહેલા જ ચર્ચાનો વિષય બનેલો છે.
ખેલાડીઓ અને પત્રકારોને ન મળી મંજૂરી
ઈરાનની નેશનલ ટીમે યાત્રા ચિંતાઓને કારણે પોતાનો ટ્રેનિંગ કેમ્પ એરિઝોનાથી હટાવી તુજુઆના (મેક્સિકો) લઈ જવો પડ્યો. સોમાલિયાના ફીફા રેફરી ઉમર અબ્દેલકાદિર અર્ટનને કાયદેસર વીઝા હોવા છતાં અમેરિકામાં પ્રવેશ મળ્યો નહીં. આફઅરિકી અને એશિયન દેશોના પત્રકારોને પણ વીઝા મળવામાં વિલંબ થઈ રહ્યો છે. આ વધતી ફરિયાદો વચ્ચે ફીફા અધ્યક્ષ ગિયાની ઇન્ફન્ટિનોએ સંસ્થાનો બચાવ કર્યો છે. તેમણે કહ્યું કે ફીફા કોઈ દેશને તેના ઇમિગ્રેશન અને સુરક્ષા નિયમોમાં ફેરફાર કરવા માટે મજબૂર ન કરી શકે. અધ્યક્ષનું કહેવું છે કે દરેક વસ્તુને કંટ્રોલ ન કરી શકાય.
વોઝિન્હાનો સંઘર્ષ અને કરિયર
વોઝિન્હા વિશ્વકપમાં પર્દાપણ કરનાર ઈતિહાસનો બીજો સૌથી મોટી ઉંમરનો ખેલાડી બન્યો. તેણે 25 વર્ષની ઉંમર સુધી પ્રોફેશનલ ફુટબોલ શરૂ કર્યું નહોતું. ત્યારબાદ કેપ વર્ડે અને યુરોપની ક્લબમાં લાંબા સમય પસાર કર્યો. હવે વર્ષો બાદ તેની આતૂરતાનો અંત આવ્યો છે. કેપ વર્ડે ભલે આ મેચ ડ્રોનો જશ્ન મનાવી રહી છે, પરંતુ પરિવાર હાજર ન હોવાથી વોઝિન્હા માટે આ મેચ એક અધૂરા અનુભવ જેવી રહી.