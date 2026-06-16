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ફુટબોલ વિશ્વકપમાં સરપ્રીતે રચ્યો ઈતિહાસ, મેચ શરૂ કરનાર ભારતીય મૂળનો પ્રથમ ખેલાડી બન્યો

Fifa World Cup 2026 Sarpreet Singh: ફુટબોલ વિશ્વકપના ગ્રુપ-જી મુકાબલામાં ઈરાનની ટક્કર ન્યૂઝીલેન્ડ સામે થઈ હતી. કીવી ટીમ તરફથી ભારતીય મૂળના ખેલાડીએ શરૂઆત કરી ઈતિહાસ રચી દીધો છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 16, 2026, 05:03 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 05:23 PM IST
ફુટબોલ વિશ્વકપમાં સરપ્રીતે રચ્યો ઈતિહાસ, મેચ શરૂ કરનાર ભારતીય મૂળનો પ્રથમ ખેલાડી બન્યો

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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