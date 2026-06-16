/ફુટબોલ વિશ્વકપમાં સરપ્રીતે રચ્યો ઈતિહાસ, મેચ શરૂ કરનાર ભારતીય મૂળનો પ્રથમ ખેલાડી બન્યો

Who Is Sarpreet Singh: ફુટબોલ વિશ્વકપમાં ભારત રમી રહ્યું નથી, પરંતુ ભારતીય મૂળના ખેલાડીઓએ દુનિયાના સૌથી મોટા ફુટબોલના મહાકુંભમાં પોતાની હાજરી નોંધાવી છે. આ કડીમાં ન્યૂઝીલેન્ડના સ્ટાર મિડફીલ્ડર સરપ્રીત સિંહે ઈતિહાસ રચ્યો છે. સરપ્રીતનો પરિવાર પંજાબના જાલંધર સાથે જોડાયેલો છે. તે મેચની શરૂઆતી ઈલેવનમાં ઉતરનાર પ્રથમ ભારતીય મૂળનો ખેલાડી બની ગયો છે.
27 વર્ષીય સરપ્રીત સિંહનો જન્મ ન્યૂઝીલેન્ડના ઓકલેન્ડમાં થયો હતો. તેના માતા-પિતા પંજાબના જાલંધરથી ન્યૂઝીલેન્ડ વસી ગયા હતા. સરપ્રીતે નાની ઉંમરમાં ફુટબોલ રમવાનું શરૂ કર્યું અને તેની પોતાની પ્રતિભાના દમ પર ન્યૂઝીલેન્ડની રાષ્ટ્રીય ટીમમાં જગ્યા બનાવી હતી. બાદમાં તેને જર્મનીની દિગ્ગજ ક્લબ FC બાયર્ન મ્યૂનિખ સાથે જોડાવાની તક મળી, જેનાથી તેની ઓળખ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર પર વધુ મજબૂત બની હતી.
ભારતીય મૂળના સરપ્રીત સિંહે રચ્યો ઈતિહાસ
ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026ના ગ્રુપ-જી મુકાબલામાં ઈરાન વિરુદ્ધ જ્યારે ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમ મેદાન પર ઉતરી તો સરપ્રીત સિંહ શરૂઆતી ઈલેવનમાં સામેલ હતો. આ ક્ષણ ન માત્ર તેના માટે પરંતુ દુનિયાભરના ભારતીય મૂળના ફુટબોલ પ્રેમીઓ માટે ખાસ રહી હતી.
ન્યૂઝીલેન્ડ અને ઈરાનની મેચ ડ્રો
ગ્રુપ-જીમાં રમાયેલી ન્યૂઝીલેન્ડ અને ઈરાનની મેચમાં જબરદસ્ત રોમાંચ જોવા મળ્યો હતો. બંને ટીમોએ આક્રમક રમત રમી અને મુકાબલો 2-2ની બરોબરીથી સમાપ્ત થયો. ઈરાને મેચમાં શાનદાર વાપસી કરતા બરોબરી હાસિલ કરી, જ્યારે ન્યૂઝીલેન્ડે પણ આક્રમક વલણ અપનાવ્યું હતું. મેચ ડ્રો રહેતા બંને ટીમને 1-1 પોઈન્ટ મળ્યો હતો.
સરપ્રીત સિંહે કર્યા પ્રભાવિત
સરપ્રીત સિંહે મિડફીલ્ડમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. તેના પાસિંગ, વિઝન અને રમતને નિયંત્રિત કરવાની ક્ષમતાએ ન્યૂઝીલેન્ડ માટે તક ઉભી કરી હતી. પરંતુ તે ગોલ કે અસિસ્ટ ન કરી શક્યો, પરંતુ ટીમની રમતને ગતિ આપવામાં તેનું યોગદાન મહત્વપૂર્ણ રહ્યું. વિશ્વકપમાં સરપ્રીત સિંહની હાજરી તે વાતનું પ્રમાણ છે કે ભારતીય મૂળના ખેલાડી હવે વૈશ્વિક ફુટબોલમાં પોતાની અલગ ઓળખ બનાવી રહ્યાં છે. તેની સફળતા આવનારી પેઢીઓ માટે પ્રેરણા બની શકે છે.