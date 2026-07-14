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લોર્ડ્સના ઐતિહાસિક મેદાન પર વડોદરાની દીકરી યાસ્તિકા ભાટિયાએ રચ્યો ઈતિહાસ, માતા-પિતા અને કોચ ખુશીથી ઝૂમી ઉઠ્યા!

ભારતીય મહિલા ક્રિકેટર યાસ્તિકા ભાટિયાએ લોર્ડ્સમાં સદી ફટકારી ઈતિહાસ રચી દીધો છે. તે આ સિદ્ધિ મેળવનાર પ્રથમ વિકેટકીપર-બેટર બની. તેના માતા-પિતા અને કોચએ આ સિદ્ધિ પર ખુશી વ્યક્ત કરી છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 14, 2026, 03:12 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 03:12 PM IST
લોર્ડ્સના ઐતિહાસિક મેદાન પર વડોદરાની દીકરી યાસ્તિકા ભાટિયાએ રચ્યો ઈતિહાસ, માતા-પિતા અને કોચ ખુશીથી ઝૂમી ઉઠ્યા!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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