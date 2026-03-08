Prev
નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રચાયો ઇતિહાસ, આખું ગુજરાત વિજયોત્સવમાં ડૂબ્યું! લોકો રસ્તા ઉપર ઉતર્યા

T20 World Cup 2026: અમદાવાદ, વડોદરા અને રાજકોટ સહિતના મહાનગરોમાં ક્રિકેટરસિકોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. અમદાવાદના સિંધુભવન રોડ, શાસ્ત્રીનગર સહિતના વિસ્તારોમાં લોકો હાથમાં ત્રિરંગા સાથે પોતાના વાહનો પર નીકળી પડ્યા હતા અને ઇન્ડિયા ઇન્ડિયાના નારા લગાવતા જોવા મળ્યા હતા.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 08, 2026, 11:56 PM IST

T20 World Cup 2026: આજે રવિવારની રાત ભારત માટે સુવર્ણ અક્ષરે લખાયેલી રાત સાબિત થઈ છે. દુનિયાના સૌથી મોટા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ એવા અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી T20 વર્લ્ડ કપની રોમાંચક ફાઈનલમાં ભારતે ન્યૂઝીલેન્ડને હરાવીને ફરી એકવાર વિશ્વ વિજેતાનો તાજ પહેર્યો છે. ભારતની આ ભવ્ય જીત બાદ સમગ્ર ગુજરાતમાં દિવાળી જેવો માહોલ સર્જાયો છે.

સ્ટેડિયમમાં 'બુમરાહ-બુમરાહ'ના નાદથી ગુંજી ઉઠ્યું અમદાવાદ
ફાઈનલ મેચ પૂર્ણ થતાની સાથે જ સ્ટેડિયમની બહાર નીકળતા હજારો ક્રિકેટરસિકોનો ઉત્સાહ ચરમસીમાએ હતો. લોકોના મોઢે માત્ર 'ઇન્ડિયા... ઇન્ડિયા...' અને ખાસ કરીને મેચના હીરો રહેલા જસપ્રીત બુમરાહ માટે 'બુમરાહ... બુમરાહ...' ના નારા સંભળાતા હતા. અમદાવાદના રસ્તાઓ જાણે માનવ મહેરામણથી ઉભરાઈ ગયા હતા.

રાજ્યભરમાં વિજય સરઘસ અને આતશબાજી
ભારતની જીતની જાહેરાત થતા જ ગુજરાતના ખૂણેખૂણેથી ઉજવણીના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. અમદાવાદ શહેરના સિંધુભવન રોડ, શાસ્ત્રીનગર અને નારણપુરાના અંકુર ચાર રસ્તા પાસે મોટી સંખ્યામાં લોકોના ટોળા એકઠા થયા હતા. યુવાનો હાથમાં ત્રિરંગો લહેરાવીને બાઇક અને કાર પર વિજય સરઘસ કાઢી નીકળ્યા હતા.

સુરતના ભાગળ વિસ્તારમાં હજારોની સંખ્યામાં સુરતીઓ રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા હતા. વર્લ્ડ કપની પ્રતિકૃતિ (ટ્રોફી) અને ત્રિરંગા સાથે ભવ્ય આતશબાજી કરીને જીતની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. વડોદરા અને રાજકોટમાં પણ ક્રિકેટરસિકોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. ઢોલ-નગારાના તાલે લોકો રસ્તા પર ઝૂમી ઉઠ્યા હતા.

દિવાળી જેવો માહોલ
માત્ર મોટા શહેરો જ નહીં, પરંતુ જૂનાગઢ, ભાવનગર અને પાટણ જેવા શહેરોમાં પણ લોકો મોટી સંખ્યામાં ઘરની બહાર નીકળી આવ્યા હતા. રાત્રિના સમયે આકાશ ફટાકડાના પ્રકાશથી ઝળહળી ઉઠ્યું હતું, જે જોઈને લાગતું હતું કે માર્ચ મહિનામાં જ દિવાળી આવી ગઈ હોય! ભારતની આ જીતે ફરી એકવાર સાબિત કરી દીધું છે કે ક્રિકેટ એ ભારત માટે માત્ર રમત નહીં, પણ એક લાગણી છે. મોડી રાત સુધી ગુજરાતના રસ્તાઓ પર ઉત્સાહ ઓસરવાનું નામ નથી લઈ રહ્યો.
 

