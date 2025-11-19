Prev
આ તે કેવો નિયમ ! બોલને બે વખત ફટરાર્યો તો બેટ્સમેન આઉટ

Hit the ball twice OUT : ક્રિકેટમાં ઘણીવાર ખેલાડીઓ વિચિત્ર રીતે આઉટ થતા હોય છે. મણિપુરના એક ખેલાડીને બે વાર બોલ ફટકારવા બદલ આઉટ આપવામાં આવ્યો હતો. રણજી ટ્રોફીમાં છેલ્લે 2005-06માં આ રીતે આઉટ થવાની ઘટના બની હતી.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 19, 2025, 11:03 AM IST

આ તે કેવો નિયમ ! બોલને બે વખત ફટરાર્યો તો બેટ્સમેન આઉટ

Hit the ball twice OUT : ક્રિકેટમાં ઘણીવાર એવી ઘટના જોવા મળે છે જેની કોઈ કલ્પના પણ કરી શકતું નથી. ક્યારેક, ખેલાડીઓ મેદાન પર એવી રીતે આઉટ થાય છે જેને દુર્લભ માનવામાં આવે છે. મણિપુરના લામાબમ સિંહને સુરતમાં મેઘાલય સામેની રણજી ટ્રોફી પ્લેટ લીગ મેચમાં ક્રિકેટના સૌથી દુર્લભ આઉટમાંથી એકનો સામનો કરવો પડ્યો. તેણે બે વાર બોલ ફટકાર્યો, જેના કારણે તે પેવેલિયન પરત ફરવું પડ્યું. 

લામાબમે આર્યન બોરાના બોલને ડિફેન્ડ કર્યો, પરંતુ બોલ ધીમે ધીમે સ્ટમ્પ તરફ જવા લાગ્યો. ત્યારબાદ તેણે પોતાના બેટથી બોલને રોક્યો. મેચમાં હાજર લોકોએ ESPNcricinfoને જણાવ્યું કે બોલ સ્ટમ્પ તરફ જઈ રહ્યો હતો અને બેટ્સમેને બીજી વાર ફટકારીને પોતાની વિકેટ બચાવવાનો કાયદેસર પ્રયાસ કર્યો હતો. જોકે, બેટ્સમેન કે ટીમે અમ્પાયરના નિર્ણયનો વિરોધ કર્યો નહીં.

એક ગ્રાઉન્ડ અધિકારીએ ESPNcricinfoને જણાવ્યું: "તે તેના પેડ્સથી તેને રોકી શક્યો હોત, પરંતુ તેણે તેના બેટથી બોલ રોક્યો અને અમ્પાયર ધર્મેશ ભારદ્વાજે તરત જ 'Hit the ball twice' આપીને તેને આઉટ આપ્યો. મેઘાલયે અપીલ કરતા જ બેટ્સમેન પેવેલિયન પાછો ફર્યો."

 

એમસીસી રુલ્સ 34.1.1 જણાવે છે કે જો બોલ રમતા હોઈએ અને સ્ટ્રાઈકરના શરીર કે બેટથી વાગ્યા પછી તે ઈરાદાપૂર્વક તેના બેટ કે શરીરથી બીજી વખત બોલને ફટકારે અને ફિલ્ડર બોલને સ્પર્શ કરે તે પહેલાં આવું થાય, તો તેને 'Hit the ball twice' માટે આઉટ આપવામાં આવશે, સિવાય કે બીજી હિટ ફક્ત વિકેટ બચાવવા માટે હોય.

રણજી ટ્રોફીમાં છેલ્લી વખત આ રીતે આઉટ 2005-06માં થયો હતો, જ્યારે જમ્મુ-કાશ્મીરના કેપ્ટન ધ્રુવ મહાજનને ઝારખંડ સામે આ રીતે આઉટ કરવામાં આવ્યો હતો. તે પહેલાં ફક્ત ત્રણ રણજી ક્રિકેટરો આ રીતે આઉટ થયા હતા. આંધ્રના કે. બાવન્ના (1963-64), જમ્મુ-કાશ્મીરના શાહિદ પરવેઝ (1986-87) અને તમિલનાડુના આનંદ જ્યોર્જ (1998-99).

મંગળવારે, લામાબામે 20 બોલનો સામનો કર્યો અને 0 રન બનાવીને આઉટ થયો. મણિપુરે મેચમાં મેઘાલય સામે 88 રનની લીડ મેળવી. મણિપુર હવે મેચ ડ્રો કરવા માટે પ્રયત્ન કરશે. પ્લેટ ફાઇનલ માટે ટોચના બેમાં સ્થાન મેળવવા માટે એક પોઇન્ટ પણ પૂરતો હશે. ક્રિકેટમાં, ખેલાડીને આઉટ કરવાની નવ રીતો છે.

