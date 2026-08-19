/ફ્રીમાં ક્યાં અને ક્યારે જોઈ શકશો ભારત vs પાકિસ્તાન હોકી વર્લ્ડ કપની મેચ ? એક ક્લિકમાં જાણી લો વિગત

IND vs PAK Live Streaming : FIH હોકી વર્લ્ડ કપ 2026માં જે મેચની આતુરતાથી રાહ જોવાતી હતી એ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની મેચ આજે એટલે કે 19 ઓગસ્ટના રોજ યોજાવાની છે. ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની મેચ હંમેશા રોમાંચક હોય છે અને સમગ્ર વિશ્વનું ધ્યાન ખેંચે છે. આ મુકાબલો બંને ટીમો માટે મહત્વપૂર્ણ છે. હરમનપ્રીત સિંહની આગેવાની હેઠળની ભારતીય ટીમે વેલ્સ સામે વિજય સાથે ટુર્નામેન્ટની શરૂઆત કરી હતી, જોકે ત્યારબાદ ઇંગ્લેન્ડ સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ભારત હાલમાં 3 પોઈન્ટ સાથે તેના ગ્રુપમાં બીજા સ્થાને છે, જ્યારે ઇંગ્લેન્ડ પહેલાથી જ આગામી રાઉન્ડમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કરી ચૂક્યું છે.
પાકિસ્તાન માટે આ કરો યા મરો મેચ
બીજી બાજુ પાકિસ્તાન માટે આ કરો યા મરો મેચ છે. ઇંગ્લેન્ડ સામે હાર અને વેલ્સ સામે ડ્રો પછી પાકિસ્તાની ટીમ પોઈન્ટ ટેબલમાં તળિયે છે. આગામી રાઉન્ડમાં આગળ વધવા માટે પાકિસ્તાને કોઈપણ કિંમતે ભારતને હરાવવું પડશે અને એવી પણ આશા રાખવી પડશે કે ઇંગ્લેન્ડ વેલ્સને હરાવે. દરમિયાન ટીમ ઈન્ડિયા પાકિસ્તાનને હરાવીને અથવા ડ્રો કરીને આગામી રાઉન્ડ માટે ક્વોલિફાય થઈ શકે છે. ત્યારે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની આ હાઇ-વોલ્ટેજ મેચ તમે ક્યારે, ક્યાં અને કેવી રીતે લાઇવ જોઈ શકશો, તેના પર એક નજર કરીએ...
કોનું પલડું ભારે ?
હોકી વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે કુલ પાંચ મેચ રમાઈ છે. આમાંથી ત્રણ મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયા વિજયી બની છે, જ્યારે બે મેચમાં પાકિસ્તાને જીત મળી છે. 2010ના વર્લ્ડ કપમાં ભારતે પાકિસ્તાનને 4-1થી હરાવ્યું હતું. વર્તમાન ફોર્મ જોતાં ભારતનું પલડું ભારે હોય તેવું લાગે છે. વર્લ્ડ કપ પહેલા લંડનમાં રમાયેલી પ્રો લીગના યુરોપિયન રાઉન્ડમાં ભારતે પાકિસ્તાનને સતત બે મેચમાં હરાવ્યું હતું.
ક્યારે અને ક્યાં રમાશે આ મેચ ?
ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે હોકી વર્લ્ડ કપ મેચ બુધવાર, 19 ઓગસ્ટના રોજ રમાશે. બંને ટીમો નેધરલેન્ડના એમ્સ્ટલવીનના વેગનર હોકી સ્ટેડિયમમાં આમને-સામને થશે.
ભારત-પાકિસ્તાન મેચ કયા સમયે શરૂ થશે ?
ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે હોકી વર્લ્ડ કપ મેચ સાંજે 6:30 વાગ્યે (ભારતીય સમય) શરૂ થશે. બંને ટીમો વચ્ચે રોમાંચક મુકાબલો થવાની શક્યતા છે.
ભારત-પાકિસ્તાન મેચ ટીવી પર લાઈવ ક્યાં જોઈ શકશો ?
ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે રમાનારી હોકી વર્લ્ડ કપ મેચનું લાઈવ પ્રસારણ Star Sports Select 2, Star Sports Khel અને ડીડી સ્પોર્ટ્સ પર થશે. ભારતીય ચાહકો ડીડી સ્પોર્ટ્સ પર ફ્રીમાં મેચનો આનંદ માણી શકે છે.
મોબાઇલ અને લેપટોપ પર મેચ લાઈવ ક્યાં જોઈ શકશો ?
ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની હોકી વર્લ્ડ કપ મેચનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ જિયોહોટસ્ટાર એપ અને વેબસાઇટ પર થશે. ચાહકો મોબાઇલ ફોન, લેપટોપ અને અન્ય ડિજિટલ ડિનાઈસ પર જિયોહોટસ્ટાર દ્વારા મેચ લાઈવ જોઈ શકે છે.