Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /ફ્રીમાં ક્યાં અને ક્યારે જોઈ શકશો ભારત vs પાકિસ્તાન હોકી વર્લ્ડ કપની મેચ ? એક ક્લિકમાં જાણી લો વિગત

ફ્રીમાં ક્યાં અને ક્યારે જોઈ શકશો ભારત vs પાકિસ્તાન હોકી વર્લ્ડ કપની મેચ ? એક ક્લિકમાં જાણી લો વિગત

IND vs PAK Live Streaming : હોકી વર્લ્ડ કપ 2026માં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે આજે એટલે કે 19 ઓગસ્ટના રોજ એક હાઇ-વોલ્ટેજ મેચ રમાશે. આ મેચ બંને ટીમો માટે મહત્વપૂર્ણ છે અને એક શાનદાર ટક્કર જોવા મળવાની છે, ત્યારે આ મેચ ફ્રીમાં ક્યાં અને ક્યારે લાઇવ જોઈ શકશો, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 19, 2026, 03:18 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 03:18 PM IST
ફ્રીમાં ક્યાં અને ક્યારે જોઈ શકશો ભારત vs પાકિસ્તાન હોકી વર્લ્ડ કપની મેચ ? એક ક્લિકમાં જાણી લો વિગત

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
આતો ખરેખર નોટ આઉટ છે, શ્રીલંકા સાથે થયો અન્યાય ? ધ્રુવ જુરેલના કેચ પર વિવાદ
2
3
4
5