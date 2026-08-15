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સ્વતંત્રતા દિવસે ભારતનો દબદબો, હોકી વર્લ્ડ કપમાં વેલ્સને 3-1થી ધૂળ ચટાડી

Hockey World Cup 2026 : વર્લ્ડ કપમાં ભારતનો ઇતિહાસ ખાસ પ્રભાવશાળી રહ્યો નથી. ભારતે 1975માં પોતાનો એકમાત્ર વર્લ્ડ કપ ખિતાબ જીત્યો હતો. જો કે, ટીમ ઇન્ડિયાએ 2026માં પોતાના શાનાદર પ્રદર્શનથી બધાને ચોંકાવી દીધા છે અને પહેલી જ મેચમાં વેલ્સને 3-1થી હરાવ્યું છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 15, 2026, 06:53 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 06:53 PM IST
સ્વતંત્રતા દિવસે ભારતનો દબદબો, હોકી વર્લ્ડ કપમાં વેલ્સને 3-1થી ધૂળ ચટાડી

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

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