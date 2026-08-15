/સ્વતંત્રતા દિવસે ભારતનો દબદબો, હોકી વર્લ્ડ કપમાં વેલ્સને 3-1થી ધૂળ ચટાડી

Hockey World Cup 2026 : ભારતના 80મા સ્વતંત્રતા દિવસના ખાસ પ્રસંગે દેશને હોકી ઈન્ડિયા તરફથી એક ખાસ ભેટ મળી છે. ભારતીય હોકી ટીમે તેના પુરુષ હોકી વર્લ્ડ કપ અભિયાનનો પ્રારંભ શાનદાર જીત સાથે કર્યો છે. વેલ્સને 3-1થી હરાવીને ભારતે હોકી વર્લ્ડ કપમાં જીત સાથે શરૂઆત કરી છે. ટીમની આગામી મેચ 17 ઓગસ્ટના રોજ ઈંગ્લેન્ડ સામે છે. આ જીતથી ઉત્સાહિત ભારતીય ટીમ આગામી મેચમાં ઉચ્ચ મનોબળ સાથે ઉતરશે.
ભારત માટે મેચ થોડી નર્વસ મોડ પર શરૂ થઈ. વેલ્સે શરૂઆતથી જ આક્રમક વલણ અપનાવ્યું, ભારતીય ગોલપોસ્ટ પર દબાણ બનાવ્યું. વેલ્શ ખેલાડી પ્રીચાર્ડે ઘણી ગોલ કરવાની તકો બનાવી, પરંતુ ભારતીય ગોલકીપર સૂરજ હિમાલયની જેમ અડીખમ ઉભો રહ્યો, દરેક એટેકને નિષ્ફળ બનાવ્યો. સૂરજની શાનદાર ગોલકીપિંગે ભારતને શરૂઆતના ધબડકામાંથી બચાવ્યું.
ભારતીય ટીમની શાનદાર વાપસી
ભારતીય ટીમે વાપસી કરી અને રિઝલ્ટ બધાની સામે છે. સુનિલે ડ્રેગ-ફ્લિક સાથે પેનલ્ટી કોર્નરને કન્વર્ટ કરીને પહેલો ગોલ કર્યો. થોડા સમય પછી કેપ્ટન હરમનપ્રીત સિંહ અને સંજય વચ્ચે એક શાનદાર કોમ્બિનેશન પ્લેએ કમાલ કર્યો. કેપ્ટન હરમનપ્રીતે પેનલ્ટી કોર્નરથી શાનદાર ડ્રેગ-ફ્લિક કર્યું, બોલ સીધો ગોલપોસ્ટમાં અને ભારતને 2-0ની લીડ મળી.
THE STARTING XI FOR INDIAN MEN’S TEAM’S WORLD CUP OPENER IS HERE! 🇮🇳🏑
India begin their FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026 campaign against Wales in Pool D at Amstelveen. 🔥
📺 Star Sports Select 2 (SD+HD) + Khel & JioHotstar + DD Sports (DD Free Dish)
⏰ 4:30 pm… pic.twitter.com/Z833fHtW5C
— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 15, 2026
મેચમાં નાટકીય વળાંક
પહેલા ક્વાર્ટર પછી ભારતીય ટીમ સંપૂર્ણપણે પ્રભુત્વ ધરાવતી દેખાઈ. હાર્દિક સિંહ અને જર્મનપ્રીત સિંહના શાનદાર પ્રદર્શને વેલ્શ ડિફેન્સને હંફાવ્યું. મેચ દરમિયાન ભારતીય ફોરવર્ડ શિલાનંદ લાકરાને ઈજા થતાં થોડીવાર માટે ટેન્શન વધી ગયું, મેદાન પર લોહી નીકળવા લાગતા મેચ થોડા સમય માટે રોકવી પડી. સદનસીબે શિલાનંદ પ્રાથમિક સારવાર મેળવ્યા બાદ ડગઆઉટમાં પાછો ફર્યો.
કેપ્ટને ત્રીજો ગોલ કર્યો
વેલ્સે બીજા ક્વાર્ટરમાં વાપસી કરવાનો ઉત્સાહી પ્રયાસ કર્યો. પ્રીચાર્ડે એક પાવરફુલ શોટ માર્યો, નસીબ ભારતના પક્ષમાં હતું કારણ કે બોલ ગોલપોસ્ટ પર અથડાયો. ત્યારબાદ અભિષેકે ભારતનો ત્રીજો ગોલ કરવાની તક બનાવી પરંતુ ટાર્ગેટ ચૂકી ગયો. જોકે, કેપ્ટન હરમનપ્રીત સિંહે ત્રીજો ગોલ સફળતાપૂર્વક કરીને પરિસ્થિતિને સુધારી. વેલ્સ આખરે મેચમાં પાછા ફરવાનો પ્રયાસ કર્યો અને પોતાનો પહેલો ગોલ કરવામાં સફળ રહ્યું. જો કે, મેચ હાથમાંથી જતી રહી હતી.