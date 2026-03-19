ફરી ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે જોવા મળશે ટક્કર, આ દિવસે રમાશે મેચ, શેડ્યૂલ જાહેર

 India vs Pakistan Hockey Match 2026 : 2026 હોકી વર્લ્ડ કપ 15 ઓગસ્ટથી શરૂ થવાનો છે અને ટુર્નામેન્ટનું સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ હવે જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ખાસ કરીને ભારત અને પાકિસ્તાનને એક જ ગ્રુપમાં રાખવામાં આવ્યા છે. આ મેચની તારીખ પણ જાહેર કરવામાં આવી છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 19, 2026, 04:31 PM IST
Hockey World Cup 2026 Schedule IND vs PAK : હોકી વર્લ્ડ કપ 15 ઓગસ્ટથી નેધરલેન્ડ અને બેલ્જિયમ દ્વારા સંયુક્ત રીતે યોજાવાનો છે, જેની ફાઇનલ મેચ 30 ઓગસ્ટના રોજ રમાશે. ઇન્ટરનેશનલ હોકી ફેડરેશન દ્વારા અગાઉ પૂલ ગ્રુપિંગની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી, પરંતુ હવે સંપૂર્ણ ટુર્નામેન્ટ શેડ્યૂલ પણ સત્તાવાર રીતે જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. 

ભારતીય પુરુષ અને મહિલા બંને ટીમોએ 206 હોકી વર્લ્ડ કપમાં સફળતાપૂર્વક પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કરી લીધું છે, બંને ટીમોને પૂલ ડીમાં મૂકવામાં આવી છે. નોંધનીય છે કે, ભારતીય પુરુષ હોકી ટીમ પાકિસ્તાન સાથે પૂલ ડીમાં છે અને આ બે કટ્ટર હરીફો વચ્ચેની ખૂબ જ અપેક્ષિત ટક્કરની તારીખ હવે જાહેર કરવામાં આવી છે.

19 ઓગસ્ટે ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે થશે ટક્કર 

ભારતીય ટીમ 2026 હોકી વર્લ્ડ કપમાં તેના ઝુંબેશની શરૂઆત 15 ઓગસ્ટથી કરશે. તેની ત્રણેય પૂલ-સ્ટેજ મેચો એમ્સ્ટલવીનના વેગનર હોકી સ્ટેડિયમ ખાતે રમવાનીી છે. ટીમ ઈન્ડિયાની ઓપનિંગ મેચ વેલ્સ સામે હશે, ત્યારબાદ 17 ઓગસ્ટે ઈંગ્લેન્ડ સામે ટકરાશે. પૂલ-સ્ટેજમાં તેની છેલ્લી મેચમાં ભારતીય ટીમ પાકિસ્તાનનો સામનો કરશે. બંને દેશો વચ્ચે આ મેચ 19 ઓગસ્ટે યોજાશે. 

બંને સેમિફાઇનલ મેચ 28 ઓગસ્ટે રમાશે

હોકી વર્લ્ડ કપમાં કુલ ચાર ગ્રુપ છે. પૂલ સ્ટેજના સમાપન પછી ગ્રુપ A અને C માંથી ટોચની બે ટીમો પૂલ Eમાં આગળ વધશે, જ્યારે ગ્રુપ B અને Dમાંથી ટોચની બે ટીમો પૂલ Fમાં આગળ વધશે. જે તેમને ચેમ્પિયનશિપ ટાઇટલ માટે મજબૂત રીતે દાવેદાર રાખે છે. પુરુષોની ઇવેન્ટની બંને સેમિફાઇનલ મેચ 28 ઓગસ્ટે રમવાની છે.

2026 હોકી વર્લ્ડ કપ માટે ભારતીય પુરુષ ટીમનું શેડ્યૂલ

  • 15 ઓગસ્ટ: ભારત vs વેલ્સ
  • 17 ઓગસ્ટ: ભારત vs ઇંગ્લેન્ડ
  • 19 ઓગસ્ટ: ભારત vs પાકિસ્તાન

મહિલા ટીમ ચીન સામે ઓપનિંગ મેચ રમશે

ભારતીય મહિલા ટીમ 16 ઓગસ્ટે ચીન સામે મેચ સાથે તેના હોકી વર્લ્ડ કપ અભિયાનની શરૂઆત કરશે. આ પછી 18 ઓગસ્ટે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે મુકાબલો થશે, જ્યારે ભારતીય મહિલા હોકી ટીમ 20 ઓગસ્ટે ઈંગ્લેન્ડ સામે તેની અંતિમ પૂલ-સ્ટેજ મેચ રમશે. મહિલા ઇવેન્ટની બંને સેમિફાઇનલ મેચ 27 ઓગસ્ટે રમાશે, જ્યારે ફાઇનલ મેચ 29 ઓગસ્ટે એમ્સ્ટરડેમમાં રમાશે.

2026 વર્લ્ડ કપ માટે ભારતીય મહિલા હોકી ટીમનું શેડ્યૂલ

  • 16 ઓગસ્ટ: ચીન vs ભારત
  • 18 ઓગસ્ટ: ભારત vs દક્ષિણ આફ્રિકા
  • 20 ઓગસ્ટ: ભારત vs ઇંગ્લેન્ડ

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

