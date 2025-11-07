Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

6 6 6 6 6 6: પાકિસ્તાની બેટરનો ધમાકો, એક ઓવરમાં 6 સિક્સ ફટકારી ટીમને અપાવી જીત

Abbas Afridi smashing six sixes in an over: 7 નવેમ્બર એટલે કે આજથી હોંગકોંગ સિક્સેસ 2025ની શરૂઆત થઈ છે. આ ટૂર્નામેન્ટમાં પોતાની પ્રથમ મેચ રમવા ઉતરેલી પાકિસ્તાનની ટીમે જીતની સાથે શરૂઆત કરી છે. કુવૈત વિરુદ્ધ તેણે પ્રથમ મેચ જીતી લીધી છે. આ મુકાબલામાં પાકિસ્તાનના એક બેટરે છ બોલમાં છ સિક્સ ફટકારી ધમાલ મચાવી છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 07, 2025, 12:25 PM IST

Trending Photos

6 6 6 6 6 6: પાકિસ્તાની બેટરનો ધમાકો, એક ઓવરમાં 6 સિક્સ ફટકારી ટીમને અપાવી જીત

Hong Kong Sixes 2025, Abbas Afridi six sixes in an over: હોંગકોંગ સિક્સેસ 2025 ટૂર્નામેન્ટમાં પાકિસ્તાને જીત સાથે શરૂઆત કરી છે. તેણે પહેલા મુકાબલામાં કુવૈતને 4 વિકેટે હાર આપી છે. આ મેચ રોમાંચક રહી, કારણ કે પાકિસ્તાનનો છેલ્લા બોલે વિજય થયો હતો. એક સમયે પાકિસ્તાનની ટીમ મેચમાં પાછળ હતી અને લાગી રહ્યું હતું કે તે હારી જશે. પરંતુ ત્યારે ટીમના કેપ્ટને મોર્ચો સંભાળ્યો અને એક ઓવરમાં છ સિક્સ ફટકારી ટીમને રોમાંચક જીત અપાવી હતી.

હકીકતમાં આ સમયે મોન્ગ કોક શહેરમાં હોંગકોંગ સિક્સેસ 2025ની ધૂમ છે. પ્રથમ મેચ પાકિસ્તાન અને કુવૈત વચ્ચે રમાઈ હતી. કુવૈતના બેટરોએ પાકિસ્તાનના બોલરોની ધોલાઈ કરી અને 6 ઓવરમાં 123 રન ફટકારી દીધા હતા. પરંતુ પાકિસ્તાને છેલ્લાં બોલે જીત હાસિલ કરી અસંભવને સંભવ કર્યું હતું. પાકિસ્તાને 36 બોલમાં 124 રનનો લક્ષ્ય હાસિલ કર્યો હતો.

Add Zee News as a Preferred Source

They beat Kuwait by 4 wickets, with Abbas Afridi smashing six sixes in an over! 🤯#HongKongSixes pic.twitter.com/WjppEmAqTx

— ICC Asia Cricket (@ICCAsiaCricket) November 7, 2025

12 બોલમાં 55 રન, 1 ઓવરમાં છ સિક્સ
કુવૈત વિરુદ્ધ મળેલી આ જીતનો હીરો કેપ્ટન અબ્બાસ આફ્રિદી રહ્યો, જેણે 55 રન ફટકાર્યા હતા. મેચમાં જ્યારે કુવૈતે 124 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો તો પાકિસ્તાને 39 રન પર પોતાની પ્રથમ વિકેટ ગુમાવી હતી. ટીમ મુશ્કેલમાં હતી, તેવામાં અબ્બાસ આફ્રિદી આવ્યો અને તેણે તોફાની બેટિંગ કરી હતી. તેણે માત્ર 12 બોલમાં 55 રન બનાવ્યા હતા. તેણે 8 સિક્સ અને એક બાઉન્ડ્રી ફટકારી હતી. આફ્રિદીએ બોલર યાસીન પટેલની એક ઓવરમાં છ બોલમાં છ સિક્સ ફટકારી હતી.

અંતિમ ઓવરમાં 29 રનની જરૂર
હોંગકોંગ સિક્સેસના નિયમ પ્રમાણે અડધી સદી પૂરી કરતા બેટરે રિટાયર્ટ આઉટ થવું પડે છે. તેથી 50 રન બાદ આફ્રિદીએ મેદાન છોડવું પડ્યું હતું. ત્યારબાદ પાકિસ્તાન પર હારનો ખતરો હતો, કારણ કે તેને અંતિમ ઓવરમાં 29 રનની જરૂર હતી. તેવામાં શાહિદ અઝીજે 3 સિક્સ અને એક ચોગ્ગો ફટકારી પાકિસ્તાનને જીત અપાવી હતી.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
Hong Kong Sixes 2025Hong Kong Sixes

Trending news