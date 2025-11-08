Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

એક જ દિવસમાં બે શરમજનક હાર, કુવૈત બાદ UAE સામે હાર્યું ભારત, ક્રિકેટના મેદાન પર મોટો અપસેટ

Hong Kong Sixes 2025 : હોંગકોંગ સિક્સીસ 2025 ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન ભારતને એક જ દિવસમાં બે શરમજનક હારનો સામનો કરવો પડ્યો. ક્રિકેટના મેદાન પર આ સૌથી મોટો અપસેટ હતો. કુવૈત પછી હવે સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE)એ પણ ભારતને હરાવ્યું છે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 08, 2025, 11:21 AM IST

Trending Photos

એક જ દિવસમાં બે શરમજનક હાર, કુવૈત બાદ UAE સામે હાર્યું ભારત, ક્રિકેટના મેદાન પર મોટો અપસેટ

Hong Kong Sixes 2025 : ક્રિકેટમાં સૌથી મોટો અપસેટ સર્જાયો. હોંગકોંગ સિક્સીસ 2025 ટુર્નામેન્ટમાં કુવૈત બાદ સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE)એ પણ ભારતને હરાવ્યું. પહેલા કુવૈતે ભારતને 27 રનથી હરાવ્યું અને પછી UAEએ ભારતને 4 વિકેટથી હરાવ્યું. એક જ દિવસમાં ભારતની હાર જોઈને ભારતીય ક્રિકેટ ચાહકો ચોંકી ગયા.

ક્રિકેટ મેદાન પર મોટો અપસેટ

Add Zee News as a Preferred Source

હોંગકોંગ સિક્સીસ 2025માં ભારતનો UAE સામે 4 વિકેટથી પરાજય થયો હતો. અગાઉ ભારતીય ટીમે પાકિસ્તાન સામે જીત મેળવી હતી, તે પહેલાં કુવૈતે 27 રનથી પરાજય આપ્યો હતો. પ્રથમ બેટિંગ કરતા ભારતે નિર્ધારિત 6 ઓવરમાં 3 વિકેટ ગુમાવીને 107 રન બનાવ્યા. ભારતીય ટીમની શરૂઆત ખૂબ જ ખરાબ રહી. ભરત ચિપલી (4) અને સ્ટુઅર્ટ બિન્ની (0) ઇનિંગના ચોથા અને પાંચમા બોલ પર આઉટ થઈ ગયા. આગલી ઓવરમાં ભારતને ત્રીજો ઝટકો પ્રિયાંક પંચાલ (0)ના રૂપમાં લાગ્યો.

અભિમન્યુ મિથુને અહીંથી ઇનિંગને સંભાળી

અભિમન્યુ મિથુને ત્યાંથી ઇનિંગ્સને સંભાળી. તેણે કેપ્ટન દિનેશ કાર્તિક સાથે ચોથી વિકેટ માટે 17 બોલમાં 54 રનની ભાગીદારી કરી. મિથુને 16 બોલમાં 5 છગ્ગા અને 4 ચોગ્ગાની મદદથી 50 રન બનાવ્યા બાદ રિટાયર્ડ હર્ટ થયો. ત્યારબાદ દિનેશ કાર્તિકે શાહબાઝ નદીમ સાથે બાજી સંભાળી. બંને બેટ્સમેનોએ 9 બોલમાં 41 રનની અતૂટ ભાગીદારી કરી, જેનાથી ટીમનો સ્કોર 107 સુધી પહોંચી ગયો. કાર્તિક 14 બોલમાં 42 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો. તેની ઇનિંગ્સમાં 4 છગ્ગા અને એટલા જ ચોગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે નદીમે ટીમના સ્કોરમાં 5 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું.

ખાલિદ શાહે 14 બોલમાં 50 રન બનાવ્યા

સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) માટે નિલાંશ કેસવાનીએ સૌથી વધુ 2 વિકેટ લીધી, જ્યારે અંશ ટંડને 1 વિકેટ લીધી. ત્યારબાદ UAEએ 5.5 ઓવરમાં મેચ જીતી લીધી. કેપ્ટન ખાલિદ શાહે સગીર ખાન સાથે મળીને 20 બોલમાં 69 રનની ભાગીદારી કરીને ટીમને મજબૂત શરૂઆત આપી. સગીર 11 બોલમાં 31 રન બનાવીને આઉટ થયો, જેમાં 4 છગ્ગા અને 1 ચોગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે ખાલિદે 14 બોલમાં 5 છગ્ગા અને 4 ચોગ્ગા સાથે 50 રન બનાવ્યા બાદ રિટાયર્ડ હર્ટ થયો. મોહમ્મદ અરફાન (અણનમ 20) અને નિલાંશ કેસવાની (5) એ એક બોલ બાકી રહેતા ટીમને વિજય અપાવવા માટે અતૂટ ભાગીદારી કરી. ભારત તરફથી સ્ટુઅર્ટ બિન્ની અને ભરત ચિપલીએ એક-એક વિકેટ લીધી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
Hong Kong Sixes 2025Dinesh KarthikTeam IndiaKuwaitUAE

Trending news