Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /રમતના મેદાન પર ભયાનક દુર્ઘટના! LIVE મેચમાં વીજળી પડતા ખેલાડીનું મોત

રમતના મેદાન પર ભયાનક દુર્ઘટના! LIVE મેચમાં વીજળી પડતા ખેલાડીનું મોત

Footballer Died Due to Lightning Strike: થાઈલેન્ડમાં એક ફુટબોલ ખેલાડીનું વીજળી પડવાથી મોત થયું છે. મેચ દરમિયાન અચાનક વીજળી પડી, જેમાં ઘણા ખેલાડીઓ ઈજાગ્રસ્ત થયા અને એકનું મોત થયું છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 06, 2026, 02:02 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 02:02 PM IST
રમતના મેદાન પર ભયાનક દુર્ઘટના! LIVE મેચમાં વીજળી પડતા ખેલાડીનું મોત

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Zee 24 કલાકની ઝુંબેશ રંગ લાવી: એનાલોગ પનીર પર રાજ્ય સરકારનો મોટો નિર્ણય, મહાનગરોમાં
2
3
4
5